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11.01.2019
ЦАМТО

На острове Врангеля состоялась первая в текущем году тренировка по обнаружению воздушных целей с применением ТРЛК "Сопка-2"

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Сопка-2
ТРЛК "Сопка-2" в аэропорту Астрахани.
Источник изображения: antonio-d50.livejournal.com

ЦАМТО, 10 января. В ВВО с военнослужащими отдельного радиолокационного подразделения, дислоцированного на острове Врангеля, проведена первая в текущем году комплексная тренировка с применением трассового радиолокационного комплекса (ТРЛК) "Сопка-2".

По замыслу мероприятия, моделировался полет группы малоразмерных целей, летящих на разных высотах и скоростях, имитирующих беспилотные летательные аппараты условного противника.

В ходе тренировки ТРЛК был задействован для получения и анализа информации о маршруте полета малоразмерных целей.

Расчет радиолокационного подразделения своевременно обнаружил и классифицировал более десяти воздушных целей. Информация о них была обобщена и оперативно передана на командный пункт ПВО округа.

Трассовый радиолокационный комплекс (ТРЛК) "Сопка-2" на острове Врангеля был введен в эксплуатацию в 2016 году, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

10.01.2019
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