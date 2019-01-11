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11.01.2019
ЦАМТО

На вооружение Амурского объединения ВВО поступил комплекс РЭБ "Борисоглебск-2"

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Борисоглебск-2
Комплекс радиоэлектронной борьбы "Борисоглебск-2".
Источник изображения: http://opkrt.ru/

ЦАМТО, 10 января. В мотострелковое соединение Восточного военного округа, дислоцированное в Еврейской автономной области, поступил комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Борисоглебск-2".

Комплекс состоит из нескольких машин-станций, установленных на базе многоцелевого бронированного вездехода МТЛБ. По сравнению со своим предшественниками он имеет расширенный частотный диапазон средств радиоразведки и радиоэлектронного подавления. Более мощные станции позволяют эффективнее воздействовать на различные типы радиоуправляемых объектов. "Борисоглебск-2" выполняет радиоподавление каналов управления беспилотных летательных аппаратов, радиоуправляемых фугасов условного противника.

Личный состав подразделения РЭБ уже прошел переобучение на новый комплекс в межвидовом учебном центре войск РЭБ и приступил к освоению уникального оборудования. Поступление новой техники значительно повысит возможности подразделений и позволит более качественно осваивать опыт современных военных конфликтов, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

10.01.2019
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Борисоглебск-2
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