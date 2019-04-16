Чем армия России может "ослепить" и "подавить" противника

15 апреля в России отмечается День специалиста по радиоэлектронной борьбе. ТАСС — о возможностях некоторых комплексов РЭБ, стоящих на вооружении наших войск

Все военные конфликты показывают, что средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) наиболее эффективны и очень востребованы в войсках по всем направлениям. Свою эффективность применения они показали и в ходе операции в Сирии.

Спектр современных задач войск РЭБ включает радиоэлектронную разведку и поражение радиоэлектронных средств систем управления силами противника. В Сухопутных войсках отдельные бригады РЭБ сформированы во всех четырех военных округах. Имеются роты в танковых бригадах и дивизиях, а также в составе ВДВ. Кроме этого, подобное подразделение есть и в мотострелковой арктической бригаде. В Военно-морском флоте (ВМФ) сухопутные силы РЭБ объединены в отдельные центры на всех четырех флотах. В Воздушно-космических силах (ВКС) отдельные батальоны РЭБ входят в состав армий ВВС и ПВО. Также значительное внимание уделяется вопросам разработки комплексов с беспилотными летательными аппаратами.

Технику РЭБ для нашей армии разрабатывает концерн "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ, входит в Ростех), который в 2009–2012 годах объединил российские оборонные предприятия, производящие военную радиоэлектронику. По словам военных, наша современная техника превосходит западные аналоги по ряду характеристик, в том числе по дальности действия. Она достигается за счет применения более мощных передающих устройств и более эффективных антенных систем.

Наземные комплексы

На вооружение подразделений РЭБ поступают новые технические средства радиоподавления связи, радиолокации и навигации, защиты от высокоточного оружия, средства управления и обеспечения: комплексы "Красуха-2О", "Мурманск-БН", "Борисоглебск-2", "Красуха-С4", "Свет-КУ", "Инфауна", "Лесочек", "Житель", "Дзюдоист", "Заслон-РЭБ" и многие другие.

Современные наземные комплексы РЭБ работают в режиме цифровой обработки сигнала, которая помогает значительным образом повысить их эффективность. По словам советника первого заместителя гендиректора КРЭТ Владимира Михеева, раньше оператор станции РЭБ самостоятельно должен был определить по характеристикам разведываемого сигнала тип отслеживаемого объекта и подобрать к нему тип помехи.

Цифровая техника имеет большую электронную библиотеку памяти и докладывает оператору типы техники противника, а также предлагает ему наиболее эффективные помеховые сигналы и оптимальные алгоритмы возможного противодействия Владимир Михеев, советник первого заместителя гендиректора КРЭТ

"Красухи"

Версия комплекса "Красуха-2О" предназначена для радиоэлектронного подавления американских систем дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ) AWACS (мощнейший самолет разведки и управления, на борту которого сидит целый расчет). Для того чтобы этот самолет "ослепить", необходимо очень много энергии. Мощности и интеллекта "Красухи" хватит, чтобы побороться с этим самолетом.

Комплексы РЭБ "Красуха-2.0" и "Москва-1" Источник изображения: © Дмитрий Федюшко/ТАСС

Весь комплекс разворачивается в течение нескольких минут, без участия человека, и после развертывания он способен "выключить" AWACS на расстоянии нескольких сотен километров.

"Красуха-С4" вобрала в себя все самое лучшее из техники РЭБ предыдущих поколений. В частности, от своей предшественницы — станции помех СПН-30 — "Красуха" унаследовала уникальную антенную систему.

Еще одним преимуществом новой системы является почти полная автоматизация. Если раньше системой управляли вручную, то в "Красухе-4" реализован принцип "не трогай технику, и она тебя не подведет", то есть роль оператора сводится к роли наблюдателя, а основной режим работы — это централизованное автоматизированное управление.

Основное назначение "Красухи-С4" — прикрытие командных пунктов, группировок войск, средств ПВО, важных промышленных объектов от воздушной радиолокационной разведки и высокоточных средств поражения. Возможности широкополосной станции активных помех комплекса позволяют эффективно бороться со всеми современными радиолокационными станциями, используемыми самолетами различных типов, а также крылатыми ракетами и беспилотными летательными аппаратами.

"Москва-1"

Комплекс предназначен для ведения радиотехнической разведки (пассивной радиолокации), взаимодействия и обмена информацией с командными пунктами управления зенитных ракетных и радиотехнических войск, пунктами наведения авиации, выдачи целеуказания и управления подразделениями помех и отдельными средствами радиоэлектронного подавления.

В состав "Москвы-1" входит модуль разведки и пункт управления подразделениями (станциями) помех. Комплекс способен:

нести радио- и радиотехническую разведку на расстоянии до 400 км;

классифицировать все радиоизлучающие средства по степени опасности;

обеспечивать трассовую поддержку;

обеспечивать целераспределение и отображение всей информации;

обеспечивать обратный контроль эффективности работы подразделений и отдельных средств РЭБ, которыми он управляет.

"Дебют" комплексов состоялся в марте 2016 года в рамках совместных тактических учений сил ПВО и авиации в Астраханской области.

"Инфауна"

7 апреля этого года в программе "Часовой" на Первом канале впервые были показаны кадры, наглядно демонстрирующие возможности этого комплекса. Съемка была сделана в ходе учений на полигоне российской военной базы в Гюмри (Армения).

Многофункциональный комплекс РБ-531БЕ, разработанный Объединенной приборостроительной корпорацией (ОПК), обеспечивает радиоразведку и подавление радиоуправляемых минно-взрывных устройств, защищает личный состав и технику, лишая противника возможности вести прицельный огонь из оружия ближнего боя и гранатометов.

Многофункциональный комплекс РБ-531БЕ "Инфауна" Источник изображения: © Министерство обороны РФ

Изделие значительно расширяет радиус защиты прикрываемых мобильных объектов от радиоуправляемых мин и гарантированно подавляет средства связи и управления противника. Вся аппаратура "Инфауны" размещена на колесном шасси БТР-80 и обладает высокой проходимостью и надежностью. Комплекс снабжен функцией аэрозольного противодействия, что заметно понижает эффективность применения высокоточного оружия противника с видео- и лазерными системами наведения.

"Борисоглебск-2"

Этот комплекс радиоэлектронного подавления (РЭП), также разработанный ОПК, составляет техническую основу частей РЭБ тактических соединений. Предназначен для радиоразведки и радиоподавления линий КВ, УКВ наземной и авиационной радиосвязи, абонентских терминалов сотовой и транковой связи в тактическом и оперативно-тактическом звеньях управления.

Автоматизированная станция помех из состава комплекса радиоэлектронной борьбы "Борисоглебск-2" Источник изображения: © Валерий Матыцин/ТАСС

Основу комплекса составляют три типа станций помех и пункт управления, размещенные на бронетранспортерах МТ-ЛБу — традиционной гусеничной базе для наземных средств РЭБ. В комплексе реализованы принципиально новые технические решения построения средств радиоразведки и автоматизированных систем управления. В частности, применены широкополосные энергетически и структурно скрытные сигналы, обеспечивающие помехозащищенную и высокоскоростную передачу данных. Диапазон разведываемых и подавляемых частот расширен более чем в два раза по сравнению с ранее поставляемыми станциями помех, а скорость обнаружения частот увеличена более чем в 100 раз.

"Палантин"

Впервые поступил в войска Западного военного округа в начале апреля. Это высокомобильный комплекс РЭБ оперативно-тактического уровня, предназначенный для подавления существующих и перспективных систем радиосвязи противника, а также для ведения радиоэлектронной разведки.

Комплекс радиоэлектронной борьбы "Палантин" Источник изображения: © Министерство обороны РФ

По данным Минобороны России, возможности аппаратуры позволяют "ослепить" противника в коротковолновом и ультракоротковолновом диапазонах, а также "лишить" его сотовой и транкинговой связи. Помимо этого, комплекс наделен системообразующей функцией, то есть способен объединять различные комплексы РЭБ и радиоэлектронной разведки в единую рабочую сеть, что значительно повышает эффективность их применения.

"Ртуть-БМ"

В ходе проведенного в марте учения в Кемеровской области военнослужащие Центрального военного округа создали защитный купол над командным пунктом с помощью этого комплекса.

Комплекс радиоэлектронной борьбы "Ртуть-БМ" Источник изображения: © Министерство обороны РФ

"По замыслу учений, условный противник для нанесения поражения командному пункту применил радиоуправляемые ракеты и снаряды с радиовзрывателями. Для исключения нанесения поражения специалисты развернули комплекс 1Л262 "Ртуть-БМ". Он способен создать купол над охраняемым участком местности, при попадании в который снаряды самоуничтожаются на безопасном расстоянии либо деактивируются", — говорилось в сообщении пресс-службы округа.

Авиационные комплексы

Как рассказал ТАСС Владимир Михеев, живучесть самолетов с современными комплексами РЭБ увеличивается в 20–25 раз. "Если раньше на самолетах были установлены станции активных помех (САП), то сегодня все летательные аппараты оснащаются бортовыми комплексами обороны (БКО). Их главное отличие от САП в том, что БКО полностью интегрирован и сопряжен со всей авионикой самолета, вертолета или беспилотника", — сказал он.

Комплексы обороны обмениваются с бортовыми компьютерами всей необходимой информацией:

о полете, боевых задачах;

о целях и маршрутах полета защищаемого объекта;

о возможностях своего оружия;

о реальной радиоэлектронной обстановке в эфире;

о потенциальных угрозах.

В случае возникновения какой-либо опасности могут скорректировать маршрут таким образом, чтобы защищаемый объект не входил в зону огневого воздействия, обеспечив радиоэлектронное поражение (подавление) наиболее опасных средств ПВО и авиации противника, одновременно повышая боевую эффективность своих средств поражения.

"Рычаг" и "Витебск"

В современные войска поставляются специализированные вертолеты — постановщики помех Ми-8МТПР-1, оснащенные комплексами РЭБ "Рычаг-АВ". Они способны полностью "ослепить" противника в радиусе нескольких сотен километров и могут подавлять сразу несколько целей. В условиях помех от этой станции зенитно-ракетные комплексы, а также авиационные комплексы перехвата противника лишаются возможности обнаруживать любые цели и наводить на них управляемые ракеты классов "воздух — воздух", "земля — воздух" и "воздух — земля", при этом живучесть и боевая эффективность своей авиации значительно возрастают.

Комплекс радиоэлектронной борьбы "Рычаг-АВ" Источник изображения: © КРЭТ

В общей сложности военные заказали 18 машин. В ближайшие годы может быть развернуто серийное производство модернизированной версии системы — "Рычаг-АВМ".

Еще один из самых эффективных бортовых комплексов обороны — "Витебск". Им оснащаются модернизируемые для нужд ВКС России штурмовики Су-25СМ, а отдельные элементы комплекса устанавливают на вертолетах Ка-52, Ми-28, Ми-8МТ, Ми-26, Ми-26Т2, Ми-28, Ми-8МТ.

"Витебск" — это серия комплексов, которые могут быть адаптированы практически для любого типа самолетов, в том числе под самолеты военно-транспортной и гражданской авиации. Комплекс такой создан. В том числе все необходимые испытания на некоторых типах самолетов уже проведены Юрий Маевский, генконструктор КРЭТ

Существует и экспортная версия комплекса под названием "Президент-С", пользующаяся большой популярностью на внешнем рынке и поставляемая в целый ряд стран, эксплуатирующих российскую авиационную технику.

"Хибины" и "Гималаи"

Комплекс радиоэлектронного противодействия "Хибины" поступил на вооружение в 2013 году и сейчас устанавливается на фронтовой бомбардировщик Су-34.

От станций предыдущего поколения отличается повышенной мощностью и интеллектом. Комплекс способен помочь в управлении оружием самолета, создать ложную радиоэлектронную обстановку, а также обеспечить прорыв эшелонированной противовоздушной обороны противника.

Истребитель-бомбардировщик Су-34 Источник изображения: © Юрий Смитюк/ТАСС

Так произошло с американским эсминцем Donald Cook в 2014 году, когда самолет Су-24 был взят на сопровождение корабельными средствами ПВО. Тогда на радарах корабля появилась информация, поставившая экипаж в тупиковое положение. Самолет то исчезал с экранов, то неожиданно менял местоположение и скорость, то создавал электронные клоны дополнительных целей. При этом информационные и боевые системы управления оружием эсминца были практически блокированы. Учитывая то, что корабль находился за 12 тыс. км от территории США, в Черном море, несложно представить чувства, которые испытывали моряки на этом судне.

Сообщалось о разработке нового комплекса "Хибины-У" для самолетов фронтовой авиации, в частности Су-30СМ.

"Гималаи" — дальнейшее развитие "Хибин", "заточен" под истребитель пятого поколения Су-57 (ранее известен как ПАК ФА Т-50). Его основное отличие от предшественника в том, что "Хибины" представляют собой некий контейнер, который подвешивается на крыло, занимая определенную точку подвески, а "Гималаи" полностью интегрированы в борт и выполнены в виде отдельных элементов фюзеляжа самолета.

Антенные системы комплекса построены по принципу "умной обшивки" и позволяют выполнять сразу несколько функций: разведку, РЭБ, локацию и др. Комплекс сможет ставить активные и пассивные помехи инфракрасным головкам самонаведения современных ракет, а также современным и перспективным радиолокационным станциям. Характеристики этого комплекса засекречены.

С 2016 года ВКС России получают также и модернизированные самолеты радиоэлектронной борьбы Ил-22ПП ("постановщик помех и попутной разведки") с новой системой РЭБ и разведки "Порубщик".

Морские комплексы

Они служат для защиты кораблей различных классов от радиоэлектронной разведки и огневого поражения. Особенность их заключается в том, что для каждого корабля в зависимости от его типа, водоизмещения, а также решаемых им задач существует специализированный комплект средств РЭБ. В состав корабельных комплексов входят:

станции радио- и радиотехнической разведки;

активные и пассивные средства РЭБ;

автоматические средства маскировки корабля в различных физических полях;

устройства отстрела ложных целей и другие.

Все эти системы интегрированы с корабельными огневыми и информационными средствами для повышения живучести и боевой эффективности корабля. Они обеспечивают защиту от применения радиоуправляемого оружия воздушного и корабельного базирования путем создания активных и пассивных помех.

Корвет проекта 20380 "Стерегущий" ВМФ России Источник изображения: © Виталий Невар/ТАСС

Так, корветы проекта 20380, которые в настоящее время пополняют состав ВМФ, несут комплексы РЭБ ТК-25-2 и ПК-10 "Смелый", а на строящихся фрегатах проекта 22350 устанавливаются комплексы ТК-28 и "Просвет-М".

В настоящее время ТК-25 являются основными комплексами РЭБ корабельного базирования. Они обеспечивают создание импульсных дезинформирующих и имитационных помех с использованием цифровых копий сигналов для кораблей всех основных классов. Комплекс способен одновременно анализировать до 256 целей и обеспечивать эффективную защиту корабля.

Для оснащения кораблей малого водоизмещения имеется комплекс МП-405. Он способен упредить обнаружение, анализировать, а также классифицировать типы излучающих радиоэлектронных средств и их носителей по степени опасности, а также обеспечить радиоэлектронное подавление всех современных и перспективных средств разведки и поражения противника.

На заседании коллегии Минобороны России в феврале 2018 года министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу сообщил о создании в ВС РФ "сбалансированной структуры войск РЭБ". За пять лет в войска поступило более 600 комплексов нового поколения, в результате чего доля современной техники достигла 67%. Создание новейших образцов техники существенно расширило номенклатуру поражаемых радиоэлектронных средств вероятного противника, увеличило дальность радиоподавления в три с половиной раза.

Планируется, что к 2021 году уровень оснащенности войск РЭБ современной техникой будет доведен до 70%.

Роман Азанов

В материале использованы данные "ТАСС-Досье"