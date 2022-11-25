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Известия.ru

Ни взлететь, ни поехать: как погода тормозит темпы боев на Украине

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Источник изображения: Фото: РИА Новости

И когда могут возобновиться активные действия на линии соприкосновения

Российские войска 23 ноября продолжали наступать на донецком направлении, а на других участках фронта — отражать атаки украинских формирований. В Минобороны в этот день рассказали об освобождении из плена 35 военнослужащих, которым угрожала опасность. По данным ведомства, за сутки средства ПВО сбили пять беспилотников в районе газоконденсатных месторождений в Черном море и в районе Севастополя. Также в среду появились сведения о взрывах ракет в крупных городах Украины. В Киеве, Харькове, Одессе и других городах начались перебои со светом, водоснабжением и мобильной связью.

Почва для наступления

В Минобороны РФ сообщили об освобождении в результате переговоров 35 российских военнослужащих, которым в плену угрожала смертельная опасность. Самолетами ВКС России освобожденных военных доставят в Москву для лечения и реабилитации, всем им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь, рассказали в ведомстве.

Вооруженные силы России в зоне проведения военной операции продолжают вести бои с украинскими формированиями.

— На донецком направлении подразделения российских войск продолжали наступательные действия. На других направлениях российские подразделения держат оборону. На южнодонецком была отражена атака ротной тактической группы ВФУ. Также было нанесено поражение выдвигавшимся из Угледара резервам и уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВФУ. Потери украинских формирований за сутки составили более 40 военнослужащих убитыми и ранеными, три бронеавтомобиля, МТ-ЛБ и четыре пикапа, — сообщили в Минобороны.

Подготовка к запуску беспилотного летательного аппарата «Москит» в зоне специальной военной операции

Источник изображения: Фото: ТАСС/Министерство обороны РФ

На купянском направлении сорвана попытка перехода в атаку мотопехотной роты ВФУ. В результате огня российской артиллерии потери украинских сил здесь составили более 30 военнослужащих, два автомобиля и один миномет, рассказали в военном ведомстве.


На краснолиманском направлении сорвана попытка выдвижения ротной тактической группы ВФУ для атаки к населенному пункту Червонопоповка в ЛНР. Ее потери составили до 20 военнослужащих, три минометных расчета и два автомобиля.

Самоходная артиллерийская установка 2С3 «Акация» во время работы по позициям ВСУ

Источник изображения: Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Погодные условия в эти дни затрудняют или делают вовсе невозможными маневры для обеих сторон, рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин.

— При долгих, затяжных дождях и раскисании почвы даже высокотехнологическая армия полностью уравнивается с армией, у которой технологии отсутствуют вообще, — пояснил он. — Потому что передвижение по полям, по таким дорогам невозможно или возможно с огромными затратами, которые не окупает ни один результат. Более того, в такую погоду не применяется авиация, а при сильном тумане и дожде не применяются и беспилотники. Всем нужно дождаться окончания демисезонья, когда появится в прямом и переносном смысле почва для наступления. Когда чернозем в Донбассе раскисает, поля превращаются в непроходимое болото, даже гусеничная техника может передвигаться только по дорогам.

Разведчики ЧВК «Вагнер» производят разведку местности на линии боевого соприкосновения

Источник изображения: Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк

По данным Минобороны, оперативно-тактическая, армейская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили пункт управления 128-й горно-штурмовой бригады ВФУ, два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, 72 артиллерийских подразделения на огневых позициях, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 производства США и 144 района сосредоточения войск.


Средства ПВО за сутки сбили пять беспилотников в районе газоконденсатных месторождений в Черном море и в районе города Севастополь.

Военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы Южного военного округа подготавливают к работе автоматизированную станцию помех из состава комплекса радиоэлектронной борьбы «Борисоглебск-2» в ходе выполнения специальной военной операции

Источник изображения: Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 333 самолета, 177 вертолетов, 2554 беспилотных летательных аппаратов, 390 зенитных ракетных комплексов, 6782 танка и других боевых бронированных машин, 901 боевая машина реактивных систем залпового огня, 3615 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7329 единиц специальной военной автомобильной техники, перечислил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.


Дефицит энергии

Впервые с 20 ноября воздушная тревога в среду была объявлена по всей территории Украины. О серии взрывов сообщили жители Одессы, Львова и других городов. Из-за обесточивания всех насосных станций в Одессе пропало водоснабжение, город и область на время остались без электричества.

По итогам дня в украинском Минэнерго сообщили, что 23 ноября были временно обесточены все АЭС Украины и большинство ТЭС и ГЭС.

Последствия ракетного удара по критической инфраструктуре Украины

Источник изображения: Фото: REUTERS

По сообщениям в соцсетях, полностью или частично обесточенными оказались также Харьков, Николаев, Запорожье, Хмельницкий и многие другие населенные пункты. В некоторых районах отмечались перебои со светом, мобильной связью и водой. Проблемы с электричеством и водой также отмечены в Днепропетровской области и Виннице.

Без света остался в среду и Киев. Обездвиженным оказалось метро украинской столицы, там приостановлено водоснабжение.

Сообщалось об изменениях в работе оставшихся под контролем Украины атомных электростанций. На Южно-Украинской из-за проблем в энергосети страны произошла аварийная остановка энергоблоков. Хмельницкая АЭС также была отключена от энергосистемы Украины, заявили в областной администрации. Ровенскую атомную электростанцию перевели на аварийный режим работы. При этом радиационный фон оставался в норме, угрозы ядерной аварии не возникло.

Реакция на боевиков

В Минобороны России рассказали о военнослужащих, проявивших в ходе СВО мужество и самоотверженность.

Старший лейтенант Алексей Евстафьев обеспечивал связью российские подразделения. Совершая марш, Алексей обнаружил группу украинских диверсантов, готовивших нападение на колонну бронетехники. Вместе с подчиненными он открыл огонь. Были уничтожены расчет ПТУР и до 20 боевиков.

Военнослужащие минометного расчета Вооруженных сил РФ Южного военного округа участвуют в боевых действиях на запорожском направлении специальной военной операции

Источник изображения: Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

— Благодаря умелому руководству личным составом планы боевиков были нарушены, а мужественные и профессиональные действия старшего лейтенанта Алексея Евстафьева обеспечили выход бронетехники в заданный район без потерь, — отметили в Минобороны.

Подразделение Олега Смирнова освобождало населенный пункт. На подступах к нему Олег обнаружил опорный пункт боевиков и с подчиненными атаковал их позиции. В ходе столкновения подразделение Смирнова уничтожило четыре минометных расчета и до 30 боевиков.

Группа связистов капитана Расима Агасиева выдвинулась для установки ретранслятора. Когда они дошли до высоты, по ним открыли огонь. В результате один военнослужащий был ранен. Расим оттащил его в укрытие и продолжил монтаж оборудования под огнем. Закончив установку, настройку и убедившись в том, что оборудование работает, в составе группы он вернулся обратно, выполнив боевой приказ и не допустив потерь среди личного состава, подчеркнули в ведомстве.


Роман Крецул

Андрей Федоров

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1 комментарий
№1
25.11.2022 20:11
Цитата, q
Погодные условия в эти дни затрудняют или делают вовсе невозможными маневры для обеих сторон, рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин.

— При долгих, затяжных дождях и раскисании почвы даже высокотехнологическая армия полностью уравнивается с армией, у которой технологии отсутствуют вообще, —


И как только Красная Армия в ноябре 1943-го проводила киевскую освободительную операцию....
Не иначе Сталин дожди и слякоть  запретил своим указом....
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