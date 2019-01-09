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09.01.2019
ТАСС

Военный городок Северного флота будет дислоцирован на побережье моря Лаптевых в 2019 году

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Истребители Су-33
Истребители Су-33 279-го отдельного корабельного истребительного авиаполка морской авиации Северного флота приземляются на аэродром «Североморск-3».
Источник изображения: Михаил Фомичев / РИА Новости

Он возводится для проживания военнослужащих соединения ВВС и ПВО и будет состоять из 11 объектов

СЕВЕРОМОРСК, 6 января. /ТАСС/. Военный городок для соединений ВВС и ПВО Северного флота будет развернут в якутском поселке Тикси на побережье моря Лаптевых в этом году. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе Северного флота.

"В 2019 году в якутском поселке Тикси на побережье одноименной бухты моря Лаптевых будет образован военный городок Северного флота. В настоящее время там завершается первый этап строительства военной инфраструктуры, активная фаза которого началась в августе 2018 года", - сообщили в пресс-службе.

На флоте сказали, что городок возводится для проживания военнослужащих соединения ВВС и ПВО Северного флота.

"Он будет состоять из 11 объектов. Все объекты будут связаны между собой крытыми переходами, что особенно актуально в районах Крайнего Севера и Арктики", - подчеркнули в пресс-службе.

Сейчас на островах Северного Ледовитого океана и материковом побережье в зоне ответственности Северного флота продолжает активно создаваться военная инфраструктура. Уникальные административно-жилищные комплексы замкнутого цикла построены на островах Котельный и Земля Александры. Они способны обеспечить автономное существование гарнизона в течение полутора лет без негативного влияние на местную экологию.

06.01.2019
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принадлежат ТАСС
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