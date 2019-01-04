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04.01.2019
ТАСС

Авиация ЧФ в 2018 году отработала в Средиземном море поражение крылатых ракет

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Истребитель Су-30СМ
Истребитель Су-30СМ.
Источник изображения: © Александр Рюмин/ТАСС

В пресс-службе Черноморского флота сообщили, что в прошлом году летчики морской авиации и ПВО ЧФ перевыполнили план летной подготовки

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Авиация Черноморского флота (ЧФ) России в 2018 году провела тренировки в Средиземном море по поражению крылатых ракет. Об этом сообщили в четверг журналистам в пресс-службе флота.

По ее данным, в минувшем году летчики морской авиации и ПВО ЧФ перевыполнили план летной подготовки: средний налет на экипаж составил 94 часа (на 15 часов больше расчетного).

"Экипажами летательных аппаратов проведены в полном объеме тренировки по боевому применению, десантированию, бомбометанию, а также отработаны действия по поражению крылатых ракет в акваториях Черного и Средиземного морей", - сказали в пресс-службе.

На флоте не уточнили, о каких маневрах идет речь.

Согласно данным Минобороны, в прошлом году проводились учения по борьбе с крылатыми ракетами над Черным морем с привлечением самолетов Су-30СМ для формирования противоракетных рубежей. Кроме того, с 1 по 8 сентября 26 кораблей, включая две подводные лодки, а также 34 летательных аппарата ВМФ и ВКС провели первые в истории современной России совместные масштабные маневры в Средиземном море. В рамках учений состоялись практические ракетные стрельбы как с кораблей, так и с вертолетов и самолетов, были проведены в том числе тренировки по ПВО. В маневрах задействовались истребители Су-30СМ из состава морской авиации и истребители Су-33.

В состав морской авиации ЧФ в настоящее время, по различным данным, входят, кроме многофункциональных истребителей Су-30СМ, фронтовые бомбардировщики Су-24М и вертолеты Ка-27 различных модификаций.

03.01.2019
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Страны
Россия
Продукция
Ка-27
Су-24
Су-24М
Су-30
Су-33
Проекты
Военные учения
ЧФ
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1 комментарий
№1
04.01.2019 09:18
79 часов план налета... Явно недостаточно.
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