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29.12.2018
ЦАМТО

Экипажи вертолетов Ми-24П ЦВО на Урале приступили к первым полетам

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Ми-24П
Ми-24П.
Источник изображения: © Пресс-служба ЦВО

ЦАМТО, 28 декабря. Экипажи ударных вертолетов Ми-24П Центрального военного округа приступили к первым учебно-тренировочным полетам в Свердловской области.

В ходе полетов вертолетчики ознакомились с наземными ориентирами, отработали технику пилотирования в зонах с элементами форсированного пилотажа (горки, пикирование, боевой разворот) и работу с навигационным прицельным комплексом.

Новые боевые машины значительно повысят боевые возможности недавно сформированной бригады армейской авиации. Вертолеты Ми-24 будут выполнять задачи в рамках летных тактических учений, а также будут применяться в различных тактических учениях от ротного до бригадного звена.

Ранее сообщалось, что пять вертолетов поступили в вертолетную бригаду армейской авиации ЦВО, сообщает пресс-служба округа.

28.12.2018
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