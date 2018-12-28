Разработчик "Тополя" и "Ярса" уверен, что Россия ответит на ядерный удар любой страны

Генеральный конструктор Московского института теплотехники Юрий Соломонов также заявил, что Москва опережает Вашингтон по стратегическим вооружениям на 10-15 лет

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Россия имеет стратегические системы, позволяющие гарантированно ответить на ядерный удар любой страны. Об этом заявил генеральный конструктор Московского института теплотехники (МИТ) Юрий Соломонов в интервью газете "Аргументы недели".

"Есть много средств [у России], которые не будут гарантированно уничтожены после атаки в силу их особенностей. Много существующих средств, которые гарантированно исключают безнаказанность ядерного удара по нам и обеспечивают невозможность их уничтожения одномоментно. Кто бы что там ни делал. То есть ответный удар будет в любом случае", - сказал Соломонов, являющийся разработчиком межконтинентальных баллистических ракет "Тополь" и "Ярс".

Он также отметил, что Россия опережает США по стратегическим вооружениям на 10-15 лет. "Действительно, имеет место опережение американцев минимум на 10-15 лет", - сказал конструктор.

При этом Соломонов добавил, что это не значит, что Соединенные Штаты не могут догнать РФ. "Если займутся, лет через 10-15 смогут сделать то же самое", - уточнил он.

Конструктор также призвал не бояться американской системы глобальной ПРО. "Нет, бояться этого не надо. Все, что связано с существующей противоракетной обороной, давно уже перестало быть тем, что относится к категории военно-технических средств, и "переросло" в военно-политическую область. То есть на самом деле и в общих словах эффективность этих средств ПРО чрезвычайно низка", - сказал разработчик ракет.

С другой стороны, отметил Соломонов, средства противоракетной обороны США в Европе могут быть переоборудованы в средства нападения (смогут применять крылатые ракеты). "И это действительно стоит учитывать", - сказал он.