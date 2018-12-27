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27.12.2018
ЦАМТО

Александр Леонов: в войска ПВО СВ в 2018 году поступило 15 комплектов современных образцов ВВСТ

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ЗРК Тор-М2
ЗРК Тор-М2
Источник изображения: личное

ЦАМТО, 26 декабря. В преддверии Дня войсковой ПВО, который отмечается 26 декабря, на вопросы "Красной звезды" ответил начальник войсковой противовоздушной обороны Вооруженных Сил РФ генерал-лейтенант Александр Леонов.

Ниже приведен ответ А.Леонова на вопрос "Красной звезды" о том, какие современные образцы вооружения и военной техники поступили в соединения, части и подразделения войск ПВО Сухопутных войск в уходящем году и что поступит в войска в соответствии с планами 2019 года.

– В целях приведения войсковой ПВО Вооруженных Сил РФ к перспективному облику основные усилия в 2018 году были сосредоточены на оснащении соединений, частей и подразделений ПВО военных округов современными средствами.

В этом году в войска поступило 15 комплектов современных образцов вооружения, военной и специальной техники, в том числе: комплексы средств автоматизации командных пунктов (пунктов управления) "Поляна-Д4М1" и "Барнаул-Т"; современные радиолокационные станции дежурного и боевого режимов работы "Ниобий-СВ" и 9С18М1-3; зенитные ракетные комплексы "Бук-МЗ", "Тор-М2" и его модификация в арктическом исполнении "Тор-М2ДТ"; переносные зенитные ракетные комплексы "Верба". Каждый из образцов вооружения уникален по-своему.

Особенностью зенитного ракетного комплекса средней дальности "Бук-МЗ" является размещение на самоходной огневой установке средств разведки, наведения, транспортировки и пуска зенитной управляемой ракеты. Такое построение комплекса в этом классе зенитных средств не имеет аналогов в мире. Поступивший комплекс при сохранении прежнего количества боевых средств увеличивает количество одновременно обстреливаемых воздушных целей в несколько раз.

Поступивший зенитный ракетный комплекс малой дальности "Тор-М2" обеспечивает всеракурсное поражение воздушных целей, в том числе поражающих элементов высокоточного оружия. Боевая машина комплекса позволяет вести разведку в движении на любой местности и осуществлять одновременный обстрел четырех воздушных целей.

В этом году продолжили поступать современные ПЗРК "Верба", имеющие высокую эффективность в условиях воздействия мощных организованных оптических помех.

Что касается следующего года, то в соответствии с плановыми мероприятиями мы продолжим наращивание боевого состава и оснащение войск современным вооружением войсковой ПВО.

На одном из стратегических направлений планируется формирование зенитной ракетной бригады, оснащенной ЗРС дальнего действия С-300В4.

В рамках оснащения современными образцами вооружения войсковой ПВО спланировано перевооружение зенитной ракетной бригады средней дальности на ЗРК "Бук-МЗ".

Будет продолжена поставка в подразделения ПВО ЗРК малой дальности "Тор-М2", зарекомендовавшего себя как одно из эффективных средств борьбы с высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами. В подразделения ПВО общевойсковых объединений трех военных округов также продолжат поступать современные ПЗРК "Верба".

Таким образом, планомерное наращивание боевого состава войск и комплектное перевооружение на современные ЗРК позволит к 2020 году нарастить боевые возможности войск ПВО практически в 1,3 раза.

Полностью интервью А.Леонова опубликовано в сегодняшнем номере газеты "Красная звезда".

26.12.2018
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
9С18М1-3 СОЦ
Tор-М2
Барнаул-Т
Верба ПЗРК
Небо РЛК
Поляна-Д4
С-300
С-300В
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
Арктика
БПЛА
Бук ЗРК
Тор ЗРК
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