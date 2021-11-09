Войти
ЦАМТО

В Сухопутные войска в 2021 году поступит более 2500 новых основных образцов ВВСТ

442
0
0
БТР-82А
БТР-82А.
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков

ЦАМТО, 8 ноября. В Сухопутных войсках продолжается планомерное комплексное переоснащение современными образцами ВВСТ в рамках реализации госпрограммы вооружения на 2018-2027 гг.

С целью повышения боевых возможностей и обновления парка техники в течение 2021 года в соединения и воинские части Сухопутных войск поступят более 2500 новых основных образцов ВВСТ.

Для танковых и мотострелковых подразделений закупаются современные танки Т-72Б3М, Т-80БВМ, боевые машины пехоты БМП-3 и бронетранспортеры БТР-82А.

В текущем году впервые начата поставка модернизированных образцов бронетехники: танков Т-90М и модернизированных боевых машин БМП-2 с боевым отделением "Бережок".

В соединения и воинские части ракетных войск и артиллерии поступают современные реактивные системы залпового огня среднего калибра "Торнадо-Г", модернизированные самоходные гаубицы "Мста-С", самоходные противотанковые ракетные комплексы "Хризантема-С". Разведывательные артиллерийские подразделения оснащаются радиолокационными комплексами разведки огневых позиций "Зоопарк-1М", радиолокационными станциями "Аистенок", автоматизированными звукотепловыми и звукометрическими комплексами артиллерийской разведки.

Серийно изготавливаются и поставляются в войска зенитные ракетные системы и комплексы С-300В4, "Бук-М3", "Тор-М2" и его модификация в арктическом исполнении "Тор-М2ДТ", переносные зенитные ракетные комплексы "Верба", комплексы средств автоматизации "Поляна-Д4М1" и "Барнаул-Т", радиолокационные станции "Ниобий-СВ" и другие образцы вооружения.

В разведывательные подразделения в текущем году спланирована поставка комплексов разведки, управления и связи (КРУС) "Стрелец-М" второго поколения, позволяющих осуществить сопряжение с существующей линейкой технических средств разведки и решать задачи управления, определения координат и передачу их на средства огневого поражения.

Также Сухопутные войска оснащаются современными средствами связи и автоматизации единой системы управления тактического звена (ЕСУ ТЗ). Комплектами ЕСУ ТЗ уже оснащено четыре соединения, при этом до конца года в соединения СВ поступят еще два комплекта, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Tор-М2
Аистенок
Барнаул-Т
БМП-2
БМП-2М
БМП-3
БТР-82
БТР-82А
Бук-M3
Верба ПЗРК
Град РСЗО
Зоопарк
Мста-С
Небо РЛК
Поляна-Д4
С-300
С-300В
Стрелец
Т-72
Т-72Б
Т-80
Т-80БВМ
Т-90 "Владимир"
Торнадо-Г
Хризантема-С
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Арктика
Тор ЗРК
Похожие новости
08.11.2021
Сухопутные войска: 2,5 тысячи единиц новой техники и вооружения за год
04.10.2021
Олег Салюков: в 2021 году в соединения и воинские части СВ поступит более 2500 новых основных образцов ВВСТ
02.10.2020
Олег Салюков в интервью "Красной звезде" рассказал об основных направлениях развития Сухопутных войск
03.02.2020
Алексей Криворучко о реализации Государственных программ вооружения
19.12.2018
От "Кобры" до "Ярсов". Чем вооружилась армия России в 2018 году
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.11 05:52
  • 154
Болгария откажется от российского обслуживания МиГ-29
  • 09.11 01:11
  • 3
«Никакого настроя на реванш в Карабахе у армянского общества нет»
  • 09.11 00:59
  • 64
Micron вбухает в расширение производства чипов $150 млрд
  • 08.11 22:28
  • 12
Офицер США Харрингтон: нарушение конвенции Монтре поможет бороться с Россией в Черном море
  • 08.11 21:12
  • 4
Борисов сообщил о смерти многих генконструкторов "оборонки" от коронавируса
  • 08.11 21:09
  • 2
Перекрестные полёты решат проблему с возможным отсутствием представителей США на МКС - NASA
  • 08.11 20:17
  • 45
Залп "Цирконов" запланирован на конец года
  • 08.11 17:40
  • 4
«Это больше не самолет. Истребитель только часть системы»
  • 08.11 17:11
  • 1
Тихоокеанский флот до 2027 года пополнится 12 корветами - главком ВМФ России
  • 08.11 16:49
  • 139
Активизация модернизации: русский танк Т-90 — бронированный убийца (The National Interest, США)
  • 08.11 13:03
  • 13
Директор ЦРУ приехал в Россию с загадочной миссией
  • 08.11 11:23
  • 1
Турция заказала 30 двигателей АИ-450Т для 15 БЛА Akinci на "Ивченко-Прогресс" и "Мотор Сич"
  • 08.11 09:19
  • 6
«Нельзя аплодировать случившемуся с американской подлодкой»
  • 08.11 08:49
  • 1
Российский физик рассказал о способном победить турецкий дрон Bayraktar оружии
  • 08.11 08:24
  • 1
"Учли все риски". Пентагон придумал, чем воевать с Россией