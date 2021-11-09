В Сухопутные войска в 2021 году поступит более 2500 новых основных образцов ВВСТ

ЦАМТО, 8 ноября. В Сухопутных войсках продолжается планомерное комплексное переоснащение современными образцами ВВСТ в рамках реализации госпрограммы вооружения на 2018-2027 гг.

С целью повышения боевых возможностей и обновления парка техники в течение 2021 года в соединения и воинские части Сухопутных войск поступят более 2500 новых основных образцов ВВСТ.

Для танковых и мотострелковых подразделений закупаются современные танки Т-72Б3М, Т-80БВМ, боевые машины пехоты БМП-3 и бронетранспортеры БТР-82А.

В текущем году впервые начата поставка модернизированных образцов бронетехники: танков Т-90М и модернизированных боевых машин БМП-2 с боевым отделением "Бережок".

В соединения и воинские части ракетных войск и артиллерии поступают современные реактивные системы залпового огня среднего калибра "Торнадо-Г", модернизированные самоходные гаубицы "Мста-С", самоходные противотанковые ракетные комплексы "Хризантема-С". Разведывательные артиллерийские подразделения оснащаются радиолокационными комплексами разведки огневых позиций "Зоопарк-1М", радиолокационными станциями "Аистенок", автоматизированными звукотепловыми и звукометрическими комплексами артиллерийской разведки.

Серийно изготавливаются и поставляются в войска зенитные ракетные системы и комплексы С-300В4, "Бук-М3", "Тор-М2" и его модификация в арктическом исполнении "Тор-М2ДТ", переносные зенитные ракетные комплексы "Верба", комплексы средств автоматизации "Поляна-Д4М1" и "Барнаул-Т", радиолокационные станции "Ниобий-СВ" и другие образцы вооружения.

В разведывательные подразделения в текущем году спланирована поставка комплексов разведки, управления и связи (КРУС) "Стрелец-М" второго поколения, позволяющих осуществить сопряжение с существующей линейкой технических средств разведки и решать задачи управления, определения координат и передачу их на средства огневого поражения.

Также Сухопутные войска оснащаются современными средствами связи и автоматизации единой системы управления тактического звена (ЕСУ ТЗ). Комплектами ЕСУ ТЗ уже оснащено четыре соединения, при этом до конца года в соединения СВ поступят еще два комплекта, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.