Оружейный прорыв. Главные оборонные достижения 2018 года

ТАСС — о том, какие уникальные разработки военно-промышленного комплекса уже есть в российской армии и удивляют мир, а какие еще только проходят испытания и в скором времени увеличат мощь страны

В 2018 году российский оборонно-промышленный комплекс успешно справился с очередным этапом выполнения гособоронзаказа. Кроме того, Россия сумела продемонстрировать всему миру новейшие средства вооружения, созданные руками российских оборонщиков и на десятилетия опередившие конкурентов на военно-технологическом поле.

При этом неоднократно подчеркивалось, что это оружие является средством для укрепления стабильности в мире и будет препятствовать развязыванию любых конфликтов. "Наши новые системы, надеюсь, заставят задуматься тех, кто привык к милитаристской и агрессивной риторике", — говорил президент РФ Владимир Путин. Необходимо также отметить, что только в этом году российская армия вышла на большие показатели по оснащенности (61,5%) — получено свыше 1,5 тыс. единиц вооружения и более 80 тыс. единиц техники. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, "такой уровень современности не свойственен или не присутствует ни в одной из армий мира на сегодняшний день".

Супероружие-2018

Впервые на открытой площадке возможности и перспективы военных инноваций были продемонстрированы во время мартовского послания президента к Федеральному собранию РФ. Подчеркивалось, что создаваемые и уже созданные образцы — "по сути, новые виды стратегического оружия, а не задел времен Советского Союза". И это результат работы последних лет десятков научных организаций, конструкторских бюро и исследовательских институтов.

Впервые было рассказано о разработке и испытаниях ракетного комплекса стратегического назначения с планирующим крылатым блоком "Авангард". Ожидается, что на боевое дежурство он заступит в 2019 году. "Это поистине новейшее "оружие возмездия" способно преодолеть любые существующие средства противоракетной обороны и отрезвить, таким образом, любую "зарвавшуюся голову" из НАТО", — сообщил ТАСС руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

Еще одна сверхперспективная новинка — высокоточный гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс "Кинжал". Сейчас это оружие уже патрулирует акватории Черного и Каспийского морей, обеспечивая стратегическое сдерживание. Перехватчики МиГ-31К, оснащенные этой ракетой, выполнили 89 полетов в рамках опытно-боевого дежурства.

Истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой "Кинжал" Источник изображения: © Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Кроме того, стало известно о лазерном комплексе "Пересвет". Оружие, основанное на новых физических принципах, уже находится на опытно-боевом дежурстве в войсках.

В России продолжаются испытания опытных образцов усовершенствованной крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой "Буревестник", а также комплекса "Посейдон" — беспилотного стратегического аппарата с компактной энергоустановкой, способного доставлять мощнейшие ядерные боеприпасы к берегам вероятного противника, уничтожать объекты инфраструктуры и авианосные группировки. Сообщалось, что в качестве носителя беспилотника используется одна из атомных подлодок ВМФ. "Работы по аппарату включены в госпрограмму вооружения на 2018–2027 годы. "Посейдон" должен быть передан ВМФ до конца действия этой программы", — отметил источник ТАСС в оборонке.

Аппараты "Посейдон" вместе с носителями — атомными подводными лодками — входят в так называемую океанскую многоцелевую систему.

Наряду с этими новинками стоит отметить также и тяжелую межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) комплекса стратегического назначения "Сармат". Ее создание началось в 2013 году. Она должна заменить стоящую на вооружении МБР "Воевода". Поступление в войска ожидается в 2019–2020 годах. "Она обещает быть настолько мощной, что способна лететь к целям не только через Северный полюс, но и через Южный, обладать практически глобальной дальностью стрельбы, а также нести крылатые блоки "Авангарда", — говорит эксперт.

"Сармат" — это наш ответ на развертывание глобальной системы ПРО, а также перспективных ударных систем НАТО, сопоставимых по мощности с ядерным оружием Александр Михайлов, руководитель Бюро военно-политического анализа

Многие военные эксперты отмечают, что "Сармат", "Авангард" и "Кинжал" относятся к типам вооружения, которых нет ни у кого. Высказывалось также мнение, что американской оборонке потребуется еще как минимум лет пять-семь на создание подобных комплексов.

Чем еще удивил ОПК?

Сегодня делается особый акцент на оснащении войск новейшими ракетными комплексами и системами ПВО, самолетами и вертолетами, атомными подлодками и надводными кораблями. Что касается сухопутных образцов — это прежде всего автоматизированные системы управления и разведки, аппаратура связи и радиоэлектронной борьбы. Также, по мнению военного эксперта, в приоритете — беспилотные летательные и подводные аппараты и, безусловно, высокоточное оружие воздушного, наземного и морского базирования.

О создании в России на всех стратегических направлениях группировки носителей крылатых ракет большой дальности воздушного и морского базирования заявлял в марте глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. В частности, речь шла о крылатой ракете морского базирования из комплекса "Калибр" — инструменте стратегического неядерного сдерживания, положившем конец эпохе "дипломатии "Томагавков" (крылатые ракеты США — прим. ТАСС). "Ракета "Калибр" является впечатляющей… Если ее запустить из любого из этих морей, и в том числе из Каспийского моря, то она может долететь до любой из европейских столиц" — такую оценку дал командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго.

Особо отмечу, что ВМФ начинает получать уникальные противокорабельные гиперзвуковые крылатые ракеты "Циркон", которые будут адаптированы под новые универсальные пусковые установки и использоваться в качестве оружия, преодолевающего любые корабельные системы ПВО противника Александр Михайлов, руководитель Бюро военно-политического анализа

Сообщалось, что более десяти пусков этой ракеты по морским мишеням на дальностях в несколько сотен километров были проведены с начала ее испытаний. В 2019 году планируется начать госиспытания "Циркона" с морских носителей — с надводных кораблей и подлодок.

Визитной карточкой российской авиации в этом году, безусловно, стал истребитель пятого поколения Су-57 (ранее известный как Т-50 ПАК ФА), прошедший боевую обкатку Сирией. "Эта уникальная машина, сочетающая функции ударного самолета и истребителя, имеет практически неограниченные возможности в пилотировании и летном бою. Создатели Су-57 применили самые высокие технологии и композиционные материалы, увеличили мощность двигателя, дальность полета и боевую нагрузку машины, обеспечили самолету низкий уровень радиолокационной, тепловой и акустической заметности", — говорит эксперт.

Истребители пятого поколения Су-57 Источник изображения: © Сергей Бобылев/ТАСС

В феврале прошли практические пуски перспективных крылатых ракет оперативно-тактического назначения с самолета Су-57. Ожидается, что в 2019 году все опытно-конструкторские работы по истребителю должны завершиться, и тогда же войска получат первую серийную партию.

Стоит также сказать и про увеличивающуюся мощь "Белых лебедей" — такое прозвище среди летчиков получили стратегические ракетоносцы Ту-160. С января начались летные испытания обновленного ракетоносца Ту-160М, который в ближайшее время поступит на вооружение дальней авиации ВКС РФ. Глава государства назвал проведенную работу по созданию этого самолета "большим успехом коллектива завода".

Это серьезный шаг в развитии высокотехнологичной сферы и в укреплении обороноспособности страны, потому что это один из элементов нашей ядерной триады в воздухе Владимир Путин, президент России

По мнению военного эксперта, благодаря улучшенным тактико-техническим характеристикам самолета на ближайшие годы конкурентов у него нет. "Ту-160М получит новейшие электронные бортовые системы, инерциальную навигационную систему, модернизированные системы управления вооружением. Ту-160 сейчас усиливают группировку в Арктике, они также успешно участвовали в боевых действиях в Сирии, а недавно перемахнули Атлантический океан, несколько морей и неожиданно для всего мира оказались в Венесуэле, под боком у взбешенных США", — говорит об уникальности "Белых лебедей" Михайлов.

Модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М Источник изображения: © Марина Лысцева/ТАСС

Еще об одной боевой изюминке самолета сообщил на прошедшей итоговой коллегии Минобороны Сергей Шойгу — Ту-160 выполнили пуски 12 крылатых ракет воздушного базирования Х-101 по полигону Пембой, расположенному за полярным кругом. Глава ведомства добавил, что в противовес развертыванию США глобальной системы ПРО наши Вооруженные силы наращивают ударный потенциал.

В линейке ПВО в этом году военный мир удивляли и ижевские конструкторы, начавшие поставки в войска зенитных ракетных комплексов (ЗРК) малой дальности "Тор-М2ДТ" — арктический вариант "Тор-М2", они были представлены на форуме "Армия-2018". На эту технику будет заключен долгосрончый контракт сроком до 2027 года.

"Эта уникальная во всех отношениях машина призвана защищать российские рубежи в самых суровых климатических условиях — в арктическом Заполярье, в условиях вечной мерзлоты, — говорит Михайлов. — Установленный на уникальные двухзвенные тягачи ДТ-30ПМ-Т1 производства завода "Витязь", эти комплексы обладают сверхпроходимостью, могут плавать, преодолевать препятствия и обладают полной работоспособностью даже при 50-градусном морозе".

Арктический "Тор" способен одновременно вести стрельбу по четырем воздушным целям, атакующим с различных направлений, с дальностью поражения до 12–15 км и высотным диапазоном до 11–12 тыс. м Александр Михайлов, руководитель Бюро военно-политического анализа

Известно также, что разработчики занимаются увеличением возможностей "Тора" по уничтожению крылатых ракет, созданных с использованием технологий "стелс", а в перспективе комплекс может стать полностью роботизированным.

Еще одно детище российского ОПК — новейший ЗРК "Бук-М3", впервые был показан широкой публике на форуме "Армия-2018". "Сейчас комплекс поставляется в войска и ставится на боевое дежурство, а его адаптированный под иностранного заказчика собрат — комплекс "Викинг" — будет покорять мировые рынки оружия", — говорит эксперт.

Новый комплекс — "новое слово в развитии систем ПВО среднего радиуса действия", и, по мнению разработчиков, среди конкурентов сегодня на мировом оружейном рынке ему равных нет. Производители наделили "Викинг" уникальными характеристиками, соответствующими современным запросам в области защиты войск и объектов инфраструктуры от ударов современных и перспективных средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и огневого противодействия. Он оснащается пусковыми установками на 6 или 12 ракет и способен сбивать аэродинамические цели на расстоянии до 70 км и на высоте до 25–27 км.

ЗРК "Бук-М3" Источник изображения: © Михаил Терещенко/ТАСС

Другая российская система дальнего действия — С-400 "Триумф" — уже стала знаменита на весь мир. В этом году одну из самых совершенных зенитных ракетных систем ПВО купила Индия. Сумма сделки превысила $5 млрд, став самым крупным контрактом в истории военного сотрудничества с этой страной.

"Сегодня этот уникальный продукт концерна ВКО "Алмаз-Антей" становится ни больше ни меньше, фактором геополитического влияния. Не удивительно, что к системам очень внимательно присматриваются как наши стратегические партнеры, так и противники", — говорит Михайлов. В настоящее время С-400 уже куплен Китаем и Турцией. При этом отмечалось, что, несмотря на загруженность иностранными заказами, "Алмаз-Антей" в срок выполнит гособоронзаказ на поставку "Триумфов" в российскую армию.

И пожалуй, к главным достижениям этого года можно отнести и заступление на боевое дежурство первого полка, оснащенного ракетным комплексом "Ярс" шахтного базирования. Этот российский комплекс с твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой с разделяющейся головной частью способен поражать цели на расстоянии до 12 тыс. км, неся в своих боевых блоках до 500 кг ядерного заряда. "Сейчас на создателей "Ярса" возлагается особенно важная задача по замене комплексов "Тополь-М" и, таким образом, перевооружению РВСН России и укреплению ядерного щита нашей страны", — заключает эксперт.

Ряд военных, можно сказать, прорывных высокотехнологических новинок в этом году представили широкой публике и на параде Победы в Москве. Роботизированные комплексы, беспилотники самолетного и вертолетного типа, арктическая техника, а также боевые машины с высоким уровнем защищенности, огневой мощи и управляемости "Терминатор" тоже стали настоящими оборонными "премьерами" этого года.

Роман Азанов