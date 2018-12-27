Оружейный прорыв. Главные оборонные достижения 2018 года
ТАСС — о том, какие уникальные разработки военно-промышленного комплекса уже есть в российской армии и удивляют мир, а какие еще только проходят испытания и в скором времени увеличат мощь страны
В 2018 году российский оборонно-промышленный комплекс успешно справился с очередным этапом выполнения гособоронзаказа. Кроме того, Россия сумела продемонстрировать всему миру новейшие средства вооружения, созданные руками российских оборонщиков и на десятилетия опередившие конкурентов на военно-технологическом поле.
При этом неоднократно подчеркивалось, что это оружие является средством для укрепления стабильности в мире и будет препятствовать развязыванию любых конфликтов. "Наши новые системы, надеюсь, заставят задуматься тех, кто привык к милитаристской и агрессивной риторике", — говорил президент РФ Владимир Путин. Необходимо также отметить, что только в этом году российская армия вышла на большие показатели по оснащенности (61,5%) — получено свыше 1,5 тыс. единиц вооружения и более 80 тыс. единиц техники. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, "такой уровень современности не свойственен или не присутствует ни в одной из армий мира на сегодняшний день".
Супероружие-2018
Впервые на открытой площадке возможности и перспективы военных инноваций были продемонстрированы во время мартовского послания президента к Федеральному собранию РФ. Подчеркивалось, что создаваемые и уже созданные образцы — "по сути, новые виды стратегического оружия, а не задел времен Советского Союза". И это результат работы последних лет десятков научных организаций, конструкторских бюро и исследовательских институтов.
Впервые было рассказано о разработке и испытаниях ракетного комплекса стратегического назначения с планирующим крылатым блоком "Авангард". Ожидается, что на боевое дежурство он заступит в 2019 году. "Это поистине новейшее "оружие возмездия" способно преодолеть любые существующие средства противоракетной обороны и отрезвить, таким образом, любую "зарвавшуюся голову" из НАТО", — сообщил ТАСС руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.
Еще одна сверхперспективная новинка — высокоточный гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс "Кинжал". Сейчас это оружие уже патрулирует акватории Черного и Каспийского морей, обеспечивая стратегическое сдерживание. Перехватчики МиГ-31К, оснащенные этой ракетой, выполнили 89 полетов в рамках опытно-боевого дежурства.
Истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"
Источник изображения: © Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Кроме того, стало известно о лазерном комплексе "Пересвет". Оружие, основанное на новых физических принципах, уже находится на опытно-боевом дежурстве в войсках.
В России продолжаются испытания опытных образцов усовершенствованной крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой "Буревестник", а также комплекса "Посейдон" — беспилотного стратегического аппарата с компактной энергоустановкой, способного доставлять мощнейшие ядерные боеприпасы к берегам вероятного противника, уничтожать объекты инфраструктуры и авианосные группировки. Сообщалось, что в качестве носителя беспилотника используется одна из атомных подлодок ВМФ. "Работы по аппарату включены в госпрограмму вооружения на 2018–2027 годы. "Посейдон" должен быть передан ВМФ до конца действия этой программы", — отметил источник ТАСС в оборонке.
Аппараты "Посейдон" вместе с носителями — атомными подводными лодками — входят в так называемую океанскую многоцелевую систему.
Наряду с этими новинками стоит отметить также и тяжелую межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) комплекса стратегического назначения "Сармат". Ее создание началось в 2013 году. Она должна заменить стоящую на вооружении МБР "Воевода". Поступление в войска ожидается в 2019–2020 годах. "Она обещает быть настолько мощной, что способна лететь к целям не только через Северный полюс, но и через Южный, обладать практически глобальной дальностью стрельбы, а также нести крылатые блоки "Авангарда", — говорит эксперт.
Александр Михайлов, руководитель Бюро военно-политического анализа
Многие военные эксперты отмечают, что "Сармат", "Авангард" и "Кинжал" относятся к типам вооружения, которых нет ни у кого. Высказывалось также мнение, что американской оборонке потребуется еще как минимум лет пять-семь на создание подобных комплексов.
Чем еще удивил ОПК?
Сегодня делается особый акцент на оснащении войск новейшими ракетными комплексами и системами ПВО, самолетами и вертолетами, атомными подлодками и надводными кораблями. Что касается сухопутных образцов — это прежде всего автоматизированные системы управления и разведки, аппаратура связи и радиоэлектронной борьбы. Также, по мнению военного эксперта, в приоритете — беспилотные летательные и подводные аппараты и, безусловно, высокоточное оружие воздушного, наземного и морского базирования.
О создании в России на всех стратегических направлениях группировки носителей крылатых ракет большой дальности воздушного и морского базирования заявлял в марте глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. В частности, речь шла о крылатой ракете морского базирования из комплекса "Калибр" — инструменте стратегического неядерного сдерживания, положившем конец эпохе "дипломатии "Томагавков" (крылатые ракеты США — прим. ТАСС). "Ракета "Калибр" является впечатляющей… Если ее запустить из любого из этих морей, и в том числе из Каспийского моря, то она может долететь до любой из европейских столиц" — такую оценку дал командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго.
Александр Михайлов, руководитель Бюро военно-политического анализа
Сообщалось, что более десяти пусков этой ракеты по морским мишеням на дальностях в несколько сотен километров были проведены с начала ее испытаний. В 2019 году планируется начать госиспытания "Циркона" с морских носителей — с надводных кораблей и подлодок.
Визитной карточкой российской авиации в этом году, безусловно, стал истребитель пятого поколения Су-57 (ранее известный как Т-50 ПАК ФА), прошедший боевую обкатку Сирией. "Эта уникальная машина, сочетающая функции ударного самолета и истребителя, имеет практически неограниченные возможности в пилотировании и летном бою. Создатели Су-57 применили самые высокие технологии и композиционные материалы, увеличили мощность двигателя, дальность полета и боевую нагрузку машины, обеспечили самолету низкий уровень радиолокационной, тепловой и акустической заметности", — говорит эксперт.
Истребители пятого поколения Су-57
Источник изображения: © Сергей Бобылев/ТАСС
В феврале прошли практические пуски перспективных крылатых ракет оперативно-тактического назначения с самолета Су-57. Ожидается, что в 2019 году все опытно-конструкторские работы по истребителю должны завершиться, и тогда же войска получат первую серийную партию.
Стоит также сказать и про увеличивающуюся мощь "Белых лебедей" — такое прозвище среди летчиков получили стратегические ракетоносцы Ту-160. С января начались летные испытания обновленного ракетоносца Ту-160М, который в ближайшее время поступит на вооружение дальней авиации ВКС РФ. Глава государства назвал проведенную работу по созданию этого самолета "большим успехом коллектива завода".
Владимир Путин, президент России
По мнению военного эксперта, благодаря улучшенным тактико-техническим характеристикам самолета на ближайшие годы конкурентов у него нет. "Ту-160М получит новейшие электронные бортовые системы, инерциальную навигационную систему, модернизированные системы управления вооружением. Ту-160 сейчас усиливают группировку в Арктике, они также успешно участвовали в боевых действиях в Сирии, а недавно перемахнули Атлантический океан, несколько морей и неожиданно для всего мира оказались в Венесуэле, под боком у взбешенных США", — говорит об уникальности "Белых лебедей" Михайлов.
Модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М
Источник изображения: © Марина Лысцева/ТАСС
Еще об одной боевой изюминке самолета сообщил на прошедшей итоговой коллегии Минобороны Сергей Шойгу — Ту-160 выполнили пуски 12 крылатых ракет воздушного базирования Х-101 по полигону Пембой, расположенному за полярным кругом. Глава ведомства добавил, что в противовес развертыванию США глобальной системы ПРО наши Вооруженные силы наращивают ударный потенциал.
В линейке ПВО в этом году военный мир удивляли и ижевские конструкторы, начавшие поставки в войска зенитных ракетных комплексов (ЗРК) малой дальности "Тор-М2ДТ" — арктический вариант "Тор-М2", они были представлены на форуме "Армия-2018". На эту технику будет заключен долгосрончый контракт сроком до 2027 года.
"Эта уникальная во всех отношениях машина призвана защищать российские рубежи в самых суровых климатических условиях — в арктическом Заполярье, в условиях вечной мерзлоты, — говорит Михайлов. — Установленный на уникальные двухзвенные тягачи ДТ-30ПМ-Т1 производства завода "Витязь", эти комплексы обладают сверхпроходимостью, могут плавать, преодолевать препятствия и обладают полной работоспособностью даже при 50-градусном морозе".
Александр Михайлов, руководитель Бюро военно-политического анализа
Известно также, что разработчики занимаются увеличением возможностей "Тора" по уничтожению крылатых ракет, созданных с использованием технологий "стелс", а в перспективе комплекс может стать полностью роботизированным.
Еще одно детище российского ОПК — новейший ЗРК "Бук-М3", впервые был показан широкой публике на форуме "Армия-2018". "Сейчас комплекс поставляется в войска и ставится на боевое дежурство, а его адаптированный под иностранного заказчика собрат — комплекс "Викинг" — будет покорять мировые рынки оружия", — говорит эксперт.
Новый комплекс — "новое слово в развитии систем ПВО среднего радиуса действия", и, по мнению разработчиков, среди конкурентов сегодня на мировом оружейном рынке ему равных нет. Производители наделили "Викинг" уникальными характеристиками, соответствующими современным запросам в области защиты войск и объектов инфраструктуры от ударов современных и перспективных средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и огневого противодействия. Он оснащается пусковыми установками на 6 или 12 ракет и способен сбивать аэродинамические цели на расстоянии до 70 км и на высоте до 25–27 км.
ЗРК "Бук-М3"
Источник изображения: © Михаил Терещенко/ТАСС
Другая российская система дальнего действия — С-400 "Триумф" — уже стала знаменита на весь мир. В этом году одну из самых совершенных зенитных ракетных систем ПВО купила Индия. Сумма сделки превысила $5 млрд, став самым крупным контрактом в истории военного сотрудничества с этой страной.
"Сегодня этот уникальный продукт концерна ВКО "Алмаз-Антей" становится ни больше ни меньше, фактором геополитического влияния. Не удивительно, что к системам очень внимательно присматриваются как наши стратегические партнеры, так и противники", — говорит Михайлов. В настоящее время С-400 уже куплен Китаем и Турцией. При этом отмечалось, что, несмотря на загруженность иностранными заказами, "Алмаз-Антей" в срок выполнит гособоронзаказ на поставку "Триумфов" в российскую армию.
И пожалуй, к главным достижениям этого года можно отнести и заступление на боевое дежурство первого полка, оснащенного ракетным комплексом "Ярс" шахтного базирования. Этот российский комплекс с твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой с разделяющейся головной частью способен поражать цели на расстоянии до 12 тыс. км, неся в своих боевых блоках до 500 кг ядерного заряда. "Сейчас на создателей "Ярса" возлагается особенно важная задача по замене комплексов "Тополь-М" и, таким образом, перевооружению РВСН России и укреплению ядерного щита нашей страны", — заключает эксперт.
Ряд военных, можно сказать, прорывных высокотехнологических новинок в этом году представили широкой публике и на параде Победы в Москве. Роботизированные комплексы, беспилотники самолетного и вертолетного типа, арктическая техника, а также боевые машины с высоким уровнем защищенности, огневой мощи и управляемости "Терминатор" тоже стали настоящими оборонными "премьерами" этого года.
Роман Азанов
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