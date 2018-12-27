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27.12.2018
Lenta.ru

США подтянули высокоточное оружие к границам России

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ВМС США
ВМС США.
Источник изображения: Justin Stumberg / Reuters

США наращивают присутствие стратегических неядерных систем высокоточного оружия в прилегающих к России морских акваториях. Об этом газете "Красная звезда" рассказал главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Владимир Королев.

Он отметил, что ВМФ в новом году отреагирует на резкое увеличение мероприятий США и стран НАТО вблизи границ Российской Федерации, на развертывание вблизи границ морских систем ПРО, стратегических систем высокоточного оружия и объектов военной инфраструктуры. Уточняется, что в данный момент военно-морское присутствие России осуществляют около 100 кораблей.

22 декабря немецкое издание Telepolis предупредило, что действия США по "обеспечению свободы" морской навигации в районах Арктики, на которые претендует Россия, могут спровоцировать в регионе инцидент, подобный тому, что произошел в Керченском проливе. По утверждению СМИ, Москва постепенно усиливает контроль над своими прибрежными водами по экономическим и военным причинам. В частности, с 2013 года Россия размещает в Арктике новые морские и авиабазы, строит новые ледоколы и подводные лодки, наращивая свое присутствие в регионе.

16 декабря эксперты Центра стратегических и бюджетных оценок в Вашингтоне пришли к выводу, что авианосные ударные группы ВМС США теряют свою актуальность на современном поле боя. Они не обладают достаточной дальностью, живучестью и специализацией для противостояния России или Китаю, которые сконцентрировались на создании противокорабельных ракет большой дальности.

26.12.2018
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