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26.12.2018
Военное обозрение

Экипажи подлодок проекта 971М получат электронный тренажёр

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Экипажи подводных лодок проекта 971М будут совершенствовать свою подготовку на виртуальном электронном тренажере, сообщают Известия.

Источник изображения: https://flotprom.ru

Тренажер, имитирующий работу всех систем подлодки, установят в учебном центре ВМФ в Обнинске. Там воссозданы системы управления и связи субмарин всех типов, однако для ПЛ проекта 971М учебные места создаются практически с нуля. Стоимость проекта составляет около 100 млн. рублей.

971М является модернизированной версией подлодок проекта 971 "Щука", которые строились с 1985-го по 2001 год. Последние десятилетия они считались основным классом многоцелевых субмарин. Их главная задача – уничтожение кораблей противника. Лодку трудно обнаружить из-за низкого уровня шумности. Этого удалось добиться благодаря применению двухкаскадной амортизации. То есть, все механизмы лодки находятся на амортизированных фундаментах, агрегаты и блоки отделены от корпуса ПЛ специальными пневматическими амортизаторами с резинокордной оболочкой.

В настоящее время на "Звездочке" (Северодвинск) проходят модернизацию 4 корабля: "Волк", "Леопард", "Самара" и "Братск".

Сообщается, что системы вооружения подлодок переоборудуют под ракеты "Калибр", модернизированные для запуска из-под воды. Они также получат усовершенствованные гидроакустические станции, радиоэлектронные комплексы и обновленную систему навигации.

По словам военного эксперта Андрея Фролова, электронные системы подлодок заменят на самые современные, экипажи получат возможность запускать "Калибры" – всё это принципиально новое оборудование, которое предстоит освоить экипажам на тренировочных комплексах.

Как отметил Герой России, контр-адмирал Всеволод Хмыров, имеющийся опыт тяжелых аварий и гибели подлодок подсказывает, что подобные ситуации возникали из-за недостатка навыков управления сложной техникой, каковой является практически вся аппаратура, установленная на подводных кораблях.

25.12.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
971 Щука-Б
Военные учения
Калибр КР
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