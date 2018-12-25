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25.12.2018
ТАСС

Ростех выделил 8 млрд рублей на создание резерва двигателей SaM-146 для SSJ-100

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Российский самолет Sukhoi Superjet 100 в Ле-Бурже. Фото: www.rian.ru.

Это нужно для того, чтобы иметь возможность быстро менять двигатели при необходимости, отметил замглавы Ростеха Дмитрий Леликов

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Госкорпорация "Ростех" выделила 8 млрд рублей на создание резерва двигателей SaM-146 для самолета "Сухой Суперджет 100" (SSJ-100), сообщил в интервью ТАСС замглавы Ростеха Дмитрий Леликов.

В ноябре газета "Ведомости" писала, что российские самолеты SSJ-100 имеют маленький налет из-за проблем с двигателями, а также с нехваткой и длительными сроками поставки запчастей при поломках.

"Мы решили эту проблему. Ростех профинансировал создание необходимого резерва двигателей SaM-146, которые производит совместное предприятие нашей "Объединенной двигателестроительной корпорации" и французской Safran - компания PowerJet. Общая сумма инвестиций составила порядка 8 млрд рублей. Это необходимо, чтобы в случае недостатков, которые проявляются в первое время, иметь возможность быстро менять двигатели", - сказал Леликов.

Газета писала, что проблемы SaM146 возникают в так называемой горячей части двигателя, где сжигается топливо. По данным издания, у авиакомпании "Азимут" уже вышли из строя три двигателя на восьми самолетах, при том, что три судна получены новыми и эксплуатируются с сентября 2017 года, а остальные пять - с 2018 года.

Леликов пояснил, что ресурсные испытания двигателя, которые проводятся на предприятии, всегда отличаются от реальной эксплуатации. Поэтому то, что после определенного налета проявляются некоторые конструктивные недостатки - это нормально. В мировой практике решение подобных проблем сводится к способности быстро реагировать, созданию достаточного резерва запчастей и наличию профессиональных сервисных команд", - добавил Леликов.

Национальный проект

Топ-менеджер Ростеха отметил, что для России проект SSJ-100 является национальным. "Поэтому мы можем, обязаны и должны субсидировать проект до тех пор, пока самолет прочно не займет свою нишу. Мы должны зарекомендовать себя надежным производителем и компанией, которая поддерживает изделия в эксплуатации. Цели ОДК и Safran в рамках совместного предприятия PowerJet разные. Для Safran - это безубыточность как минимум, а лучше прибыльность проекта, у Ростеха - выход на мировой рынок поставки двигателей, поэтому корпорация готова за этот выход платить", - подчеркнул он.

24.12.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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в открытом доступе
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Страны
Россия
Франция
Продукция
SaM-146
СуперДжет-100
Компании
Safran
ОДК УК
Ростех
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1 комментарий
№1
25.12.2018 12:43
Лучше, если-бы деньги пустили на разработку нового, чисто российского двигателя взамен французского! Проблемы с французами никогда не закончаться.
+1
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