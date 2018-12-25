В Китае началось строительство второго фрегата класса "Тип-054A" для ВМС Пакистана

ЦАМТО, 24 декабря. На верфи Hudong-Zhonghua в Шанхае (Китай) 19 декабря состоялась церемония резки стали для строительства второго (из четырех заказанных) фрегата класса "Тип-054A", предназначенного для ВМС Пакистана.

Как сообщает Jane's Defence Weekly, ожидается, что новые корабли заменят четыре фрегата класса "Тарик" ("Тип-21"), построенных для ВМС Великобритании в 1970-х гг. и позднее проданных Пакистану. ВМС Пакистана также в 2011 году приобрели один выведенный из состава ВМС США фрегат класса "Оливер Хазард Перри" и четыре новых фрегата класса F-22P "Сворд"/"Зульфикар" в Китае (были поставлены в период с 2009 по 2013 гг.).

Как сообщал ЦАМТО, в октябре 2017 года уходящий в отставку начальник штаба ВМС Пакистана адмирал Мухаммад Закаулл (Muhammad Zakaullah) впервые упомянул о планах покупки новых фрегатов в КНР. В декабре 2017 года ряд средств массовой информации со ссылкой на анонимные источники сообщили о заключенном в июне 2017 года контракте на поставку ВМС Пакистана двух фрегатов "Тип-054A".

В июне 2018 года в штаб-квартире Министерства оборонной промышленности Пакистана в Равалпинди состоялась церемония заключения контракта на поставку двух дополнительных фрегатов класса "Тип-054A". Тогда же было подтверждено, что все 4 корабля будут поставлены пакистанскому флоту к 2021 году. Стоимость фрегатов и график поставки не раскрываются.

Фрегат класса "Тип-054A" ("Цзянкай-2") – это современный боевой корабль с 2008 года состоящий на вооружении ВМС НОАК. Длина фрегата составляет 134 м, максимальная ширина – 16 м, водоизмещение – 3500 т. Корабль оснащен комбинированной ГЭУ типа CODAD с четырьмя дизельными двигателями компании SEMT Pielstick, максимальная скорость – 27 узлов, дальность плавания – 3800 морских миль на скорости 18 узлов.

Вооружение фрегата ВМС НОАК включает 76-мм артиллерийскую установку и две 30-мм АУ "Тип-730A". Корабль также оснащен 32-контейнерной вертикальной пусковой установкой, которая позволяет применять зенитные управляемые ракеты HHQ-16 (дальность стрельбы до 40 км) и двумя счетверенными пусковыми установками с противокорабельными ракетами C-802. Для расширения возможностей по борьбе с подводными лодками фрегат оснащен установленной на корпусе ГАС, двумя реактивными бомбометными установками RBU-1200, шестью 324-мм торпедными аппаратами с легкими торпедами Yu-7.

Данные о вооружении и средствах обнаружения фрегатов "Тип-054A" ВМС Пакистана пока не раскрываются.