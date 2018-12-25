В 2018 году итоговый объем мирового экспорта/импорта обычных вооружений составит не менее 89 млрд. долл.

ЦАМТО, 24 декабря. В 2018 году итоговый объем мирового экспорта/импорта обычных вооружений (согласно классификации Регистра ООН) составит, по предварительной оценке ЦАМТО, не менее 88,877 млрд. долл. (самый высокий результат с момента окончания эпохи "холодной войны").

Все расчеты ЦАМТО ведет в "текущих" долларах США, то есть по курсу доллара на момент заключения того или иного контракта в ценах соответствующего года.

Представленная оценка объема мирового экспорта/импорта ВиВТ по итогам 2018 года является предварительной. Окончательные итоги года будут подведены в первом квартале 2019 года.

В предварительном порядке можно отметить, что итоговая корректировка будет незначительной, поскольку все крупные передачи вооружений в текущем расчете учтены. Неучтенный на текущий момент объем передачи вооружений по тем программам, о реализации которых данных на текущий момент не имеется, составляет не более 7-8 млрд. долл. В случае подтверждения их реализации, итоговая окончательная цифра по 2018 году гарантированно превысит 95 млрд. долл.

Для сравнения: в 2015 году объем мирового экспорта/импорта ВиВТ составил 71,546 млрд. долл., в 2016 году – 85,844 млрд. долл., в 2017 году – 88,773 млрд. долл. В 2018 году прогнозируемый объем мирового военного экспорта составит не менее 88,877 млрд. долл. (абсолютный рекорд). Тем не менее, ежегодный прирост в абсолютных величинах объемов мирового экспорта ВиВТ в 2018 году по сравнению с 2017 годом существенно меньше, чем в предыдущие три года.

Столь высокий ежегодный прирост мирового экспорта/импорта ВиВТ в 2015-2017 гг. был связан с реализацией поставок по ряду "мегаконтрактов" США со странами Ближнего Востока, прежде всего, с Саудовской Аравией.

В целом за последние 4 года (2015-2018 гг.) общемировой объем экспорта/импорта вооружений составил, по оценке ЦАМТО, 335,040 млрд. долл.

Более подробный материал размещен в журнале "Мировая торговля оружием" №12.