Войти
25.12.2018
ЦАМТО

В 2018 году итоговый объем мирового экспорта/импорта обычных вооружений составит не менее 89 млрд. долл.

566
0
0
CAWAT
Эмблема ЦАМТО.

ЦАМТО, 24 декабря. В 2018 году итоговый объем мирового экспорта/импорта обычных вооружений (согласно классификации Регистра ООН) составит, по предварительной оценке ЦАМТО, не менее 88,877 млрд. долл. (самый высокий результат с момента окончания эпохи "холодной войны").

Все расчеты ЦАМТО ведет в "текущих" долларах США, то есть по курсу доллара на момент заключения того или иного контракта в ценах соответствующего года.

Представленная оценка объема мирового экспорта/импорта ВиВТ по итогам 2018 года является предварительной. Окончательные итоги года будут подведены в первом квартале 2019 года.

В предварительном порядке можно отметить, что итоговая корректировка будет незначительной, поскольку все крупные передачи вооружений в текущем расчете учтены. Неучтенный на текущий момент объем передачи вооружений по тем программам, о реализации которых данных на текущий момент не имеется, составляет не более 7-8 млрд. долл. В случае подтверждения их реализации, итоговая окончательная цифра по 2018 году гарантированно превысит 95 млрд. долл.

Для сравнения: в 2015 году объем мирового экспорта/импорта ВиВТ составил 71,546 млрд. долл., в 2016 году – 85,844 млрд. долл., в 2017 году – 88,773 млрд. долл. В 2018 году прогнозируемый объем мирового военного экспорта составит не менее 88,877 млрд. долл. (абсолютный рекорд). Тем не менее, ежегодный прирост в абсолютных величинах объемов мирового экспорта ВиВТ в 2018 году по сравнению с 2017 годом существенно меньше, чем в предыдущие три года.

Столь высокий ежегодный прирост мирового экспорта/импорта ВиВТ в 2015-2017 гг. был связан с реализацией поставок по ряду "мегаконтрактов" США со странами Ближнего Востока, прежде всего, с Саудовской Аравией.

В целом за последние 4 года (2015-2018 гг.) общемировой объем экспорта/импорта вооружений составил, по оценке ЦАМТО, 335,040 млрд. долл.

Более подробный материал размещен в журнале "Мировая торговля оружием" №12.

24.12.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Саудовская Аравия
США
Похожие новости
31.10.2018
В Союзе машиностроителей считают, что санкции не повлияли на экспорт предприятий ОПК
13.04.2017
США: следущая остановка после Сирии - Йемен?
21.10.2015
Все списали со счетов сирийскую армию – давайте рассмотрим ситуацию еще раз ("The Independent", Великобритания)
02.10.2015
США не могут переложить Сирию на Путина ("The Washington Post", США)
28.09.2011
Объем мирового импорта в категории «многофункциональные истребители» в 2003-2010 гг. составил 69 млрд долларов - ЦАМТО
10.08.2010
По просьбе Израиля США продадут Саудовской Аравии неопасные самолеты
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 25.12 15:23
  • 2
National Interest (США): смертоносный российский вертолет Ми-28НМ станет еще опаснее
  • 25.12 15:10
  • 44
На базе "Ивана Грена" могут создать десантный корабль водоизмещением до 14 тыс. т
  • 25.12 15:08
  • 1
Первый серийный итальянский учебно-тренировочный самолет М-345 НЕТ
  • 25.12 14:57
  • 1
«Форт Трамп» уже фактически существует
  • 25.12 14:43
  • 1
Globes (Израиль): пойдет ли Путин до конца?
  • 25.12 14:36
  • 2
"Сухой" завершил выполнение ГОЗ-2018 на поставку бомбардировщиков Су-34
  • 25.12 14:30
  • 18
"Конструкция великолепна": Маск похвалил двигатель из Химок
  • 25.12 13:50
  • 7
Т-80 доработали под урановые снаряды
  • 25.12 13:13
  • 12
Новейший летающий радар А-100 совершил второй полет в рамках испытаний
  • 25.12 12:43
  • 1
Ростех выделил 8 млрд рублей на создание резерва двигателей SaM-146 для SSJ-100
  • 25.12 12:11
  • 30
Источник: гиперзвуковые ракеты "Циркон" испытают на кораблях и подлодках в 2019 году
  • 25.12 11:53
  • 3
F-15X идет в серию?
  • 25.12 11:17
  • 2
В Роскосмосе оценивают финансовое положение госкорпорации как тяжелое
  • 25.12 10:04
  • 3
Замминистра обороны Алексей Криворучко проверил ход строительства нового легкого ВТС Ил-112В
  • 25.12 08:34
  • 30
SpaceX привлечет 500 миллионов долларов для спутникового интернета