Министерство обороны России заключило контракт на поставку единой системы управления войсками ЕСУ ТЗ

Как сообщил Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, заместитель Министра обороны Российской Федерации Алексей Криворучко 22 декабря 2018 года подписал государственный контракт на поставку изделий для единой системы управления войсками в тактическом звене (ЕСУ ТЗ).

Продукция АО "Концерн "Созвездие" (с) ГК "Ростех"

"Мы подписали очень большой и важный контракт. Должен отметить, что контрактов на подобные системы в истории Министерства обороны еще не заключалось", - сказал А.Криворучко на торжественной церемонии подписания контракта.

По словам замминистра, для предприятия это не только перспектива, но и большая ответственность: "Эта работа будет находиться на особом контроле. Коллег прошу выполнять все взятые на себя обязательства. Спрос будет серьезный, поэтому, надеюсь, что все сроки будут выдержаны, контракт будет выполнен в срок".

В свою очередь, генеральный директор концерна "Созвездие" А.Бочаров дал гарантию, что предприятие выполнит все работы качественно и в срок: "От имени концерна "Созвездие", от себя лично, даем гарантию, что мы исполним контракт с должным качеством и в срок. На этом не остановимся и будем продолжать делать предложения Министерству обороны РФ".

Контракт заключен до 2027 года. Согласно нему, будет осуществлять сопровождение полного жизненного цикла составных элементов системы. ЕСУ ТЗ представляет собой единую систему управления боем, которая включает в себя 11 подсистем, управляющих в том числе системами радиоэлектронной борьбы, артиллерией, ПВО, инженерным и материально-техническим обеспечением, а также единую информационную сеть, в которую интегрированы различные виды связи, в том числе радиорелейная, тропосферная и цифровая.

Также замглавы Минобороны России ознакомился с перспективной продукцией концерна, провел рабочее совещание по вопросам выполнения гособоронзаказа. От имени Министра обороны Российской Федерации А.Криворучко наградил сотрудников предприятия медалями "Михаила Калашникова" и "За достижения в области развития инновационных технологий".

Со стороны bmpd напомним, что воронежское издание газеты "Коммерсантъ" в июле 2018 года сообщало, что воронежский концерн "Созвездие" приступит к поставкам ЕСУ ТЗ для Министерства обороны России с 2019 года.

Воронежский концерн "Созвездие" (принадлежит холдингу "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех") в 2019 году приступит к поставкам Минобороны РФ единой системы управления тактическим звеном (ЕСУ ТЗ), взяв на себя роль связующего агрегатора, сообщает в интервью ТАСС глава концерна Алексей Бочаров. "Мы приступаем с 2019 года к масштабным поставкам системы (ЕСУ ТЗ. - "Ъ-Черноземье"). Производство запускаем уже в этом году. Если раньше поставки различных видов машин и оборудования осуществлялись отдельно разными заводами, то теперь единую связующую роль взял на себя концерн "Созвездие". То есть мы поставляем "под ключ" весь комплекс технических решений, включая их сервисное обслуживание в течение десяти лет",- сказал господин Бочаров агентству. Он отметил, что в ходе исполнения контракта новой техникой будут оснащены не менее десяти соединений Вооруженных сил РФ.

Напомним, "Созвездие" ведет разработку ЕСУ ТЗ с 2001 года. Комплекс предназначен для управления войсками с использованием навигации, спутниковых и беспилотных средств наблюдения. В 2007 году базовый комплект ЕСУ ТЗ был передан для испытаний, но в 2010 году по итогам командно-штабных учений военные эксперты сделали разработчикам системы свыше сотни замечаний. Сейчас, по признанию военных, ряд подсистем управления снова проходит опытную эксплуатацию в войсках. До 2020 года в войска должны поступить 40 бригадных комплектов ЕСУ ТЗ на общую сумму свыше 300 млрд руб. В конце 2017 года Сергей Шойгу заявил о том, что возможности ЕСУ ТЗ "доведены до заданных Минобороны требований".