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24.12.2018
Военное обозрение

ВС РФ могут разбить силы НАТО в Восточной Европе - из доклада для Atlantic Council

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Бывший командующий войсками НАТО американский генерал Филип Бридлав и экс-замгенсека Североатлантического военного блока Александр Вершбоу подготовили доклад для Атлантического совета (Atlantic Council). Это организация, которая фактически является аналитическим центром под эгидой всё того же НАТО. В докладе рассматривается соотношение сил России и НАТО на Европейском континенте.

Техника НАТО на учениях в Европе

Источник изображения: https://www.nato.int

Бридлав и Вершбоу даже не пытаются скрывать того факта, что они рассматривают и вариант боестолкновения российских Вооружённых сил с войсками Североатлантического альянса.

Из доклада:

ВС РФ сегодня могут разбить развёрнутые в Восточной Европе войска США и других союзников по НАТО. В конечном итоге, российская армия способна осуществить захват территории нескольких европейских государств.

Далее заявлено, что союзникам необходимо интенсифицировать подготовку для "возможности отражения российской агрессии", чтобы "войска союзников не оказались разбитыми Россией".

Что конкретно предлагают эти экс-функционеры НАТО, даже на пенсии не способные отойти от приступов русофобии?

В частности, Бридлав и Вершбоу заявляют, что необходимо работать по программе тренировок смешанного контингента на территории Польши и "других стран региона". Речь идёт о контингенте, составленном из войск НАТО, находящихся в регионе на постоянной основе, и на основе ротации.

Дальнейшее заявление из доклада:

Путин пытается перечеркнуть итоги холодной войны и разрушить порядок, сложившийся в Европе после Второй мировой войны.

В докладе в очередной раз говорится об "оккупации территорий Украины и Грузии", а также о милитаризации ЗВО, включая Калининградскую область.

Из материала:

Путин уже ведёт гибридную войну против Запада с той целью, чтобы сеять нестабильность.

Не отвечают эти двое на важный вопрос: вторжение НАТО в Югославию, бомбардировки Белграда, геноцид сербов в Косово и искусственное отторжение этой территории от Сербии – нужно ли это считать натовским вариантом стабильности в Европе после окончания холодной войны?

21.12.2018
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