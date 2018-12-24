До конца 2018 года КВЗ планирует досрочно передать Минобороны РФ партию вертолетов Ми-8МТВ-5-1

ЦАМТО, 21 декабря. До конца 2018 года Казанский вертолетный завод планирует досрочно передать Минобороны РФ партию вертолетов Ми-8МТВ-5-1, сообщила пресс-служба АО "Вертолеты России".

"В 2018 году были досрочно поставлены шесть вертолетов Ми-8МТВ-5-1, которые уже отправились к месту постоянной дислокации. До конца 2018 года Казанский вертолетный завод планирует досрочно передать Минобороны РФ еще одну партию вертолетов Ми-8МТВ-5-1", – говорится в сообщении.

Как подчеркнул управляющий директор Казанского вертолетного завода Юрий Пустовгаров, "повышение доли современной вертолетной техники в составе вооруженных сил РФ является одной из ключевых задач для Казанского вертолетного завода. Производственные мощности предприятия позволяют нам по многим направлениям работать с опережением графика, и по согласованию с нашими коллегами из Минобороны мы выполняем наши контрактные обязательства досрочно".