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24.12.2018
ЦАМТО

До конца 2018 года КВЗ планирует досрочно передать Минобороны РФ партию вертолетов Ми-8МТВ-5-1

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Ми-8МТВ-5-1
Военно-транспортный вертолет Ми-8МТВ-5-1.
Источник изображения: http://www.russianhelicopters.aero/

ЦАМТО, 21 декабря. До конца 2018 года Казанский вертолетный завод планирует досрочно передать Минобороны РФ партию вертолетов Ми-8МТВ-5-1, сообщила пресс-служба АО "Вертолеты России".

"В 2018 году были досрочно поставлены шесть вертолетов Ми-8МТВ-5-1, которые уже отправились к месту постоянной дислокации. До конца 2018 года Казанский вертолетный завод планирует досрочно передать Минобороны РФ еще одну партию вертолетов Ми-8МТВ-5-1", – говорится в сообщении.

Как подчеркнул управляющий директор Казанского вертолетного завода Юрий Пустовгаров, "повышение доли современной вертолетной техники в составе вооруженных сил РФ является одной из ключевых задач для Казанского вертолетного завода. Производственные мощности предприятия позволяют нам по многим направлениям работать с опережением графика, и по согласованию с нашими коллегами из Минобороны мы выполняем наши контрактные обязательства досрочно".

21.12.2018
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Россия
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Ми-8
Ми-8МТ
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Вертолеты России
КВЗ
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