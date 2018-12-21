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21.12.2018
Газета.ru

Bloomberg: Турция хотела раскрыть США секреты России

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Комплекс С-400
Комплекс С-400.
Источник изображения: gazeta.ru

Bloomberg: Турция предлагала США изучить С-400 после поставки

Турция предлагала американским техническим экспертам провести исследование российских комплексов С-400, когда Анкара закупит их у Москвы, пишут американские СМИ. В Москве же уверены, что Турция не будет этого делать, так как в подобном случае это было бы нарушением контрактных обязательств.

Турция предлагала США провести исследования российских комплексов С-400 после того, как Анкара закупит их у Москвы, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. Таким образом Анкара планировала уладить спор с Вашингтоном, возникший вокруг покупки ракетных комплексов у России.

Как отмечается, опасения США по поводу С-400 были связаны с тем, что Турция является их важным партнером в программе производства истребителей F-35, и если бы Анкара располагала и F-35, и С-400, Россия теоретически могла бы получить данные об американском самолете.

В декабре 2017 года Турция подписала кредитное соглашение стоимостью в $2,5 млрд на поставку российских зенитных ракетных систем С-400.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара приобрела российский зенитный ракетный комплекс С-400, так как Москва сделала лучшее предложение.

По его словам, Турция в течение десяти лет пыталась купить у США комплексы Patriot. Он также добавил, что сделка по С-400 уже решена. Чавушоглу подчеркнул, что Россия сделала лучшее предложение на фоне необходимости Турции в системе ПВО. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал об оплате российских С-400.

Покупка российских ЗРК - решенное дело, утверждают в Турции. Глава МИД страны говорил, что Анкара получит от России С-400 в конце 2019 года, и сделка состоится, даже несмотря на сопротивление этой покупке со стороны США и других членов НАТО. Он также подчеркнул, что этот вопрос "не подлежит дальнейшему обсуждению".

На этом настаивает и сам президент Турции Эрдоган, который подтвердил решимость своей страны поставить российские ЗРК, несмотря на введение США санкций против Москвы.

"Тема С-400 кого-то беспокоит. Почему? Турция сама решает свою судьбу. Что выгодно для страны, то мы и будем делать", - обратил внимание глава государства. Эрдоган напомнил, что Турция "не должна брать от кого-то разрешение" на подписание соглашений.

В свою очередь, Госдеп США 19 декабря одобрил возможную сделку по продаже американской системы противоракетной обороны (ПРО) Patriot. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на агентство Пентагона по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности.

Турция в течение 10 лет запрашивала у США разрешение на закупку четырех комплексов Patriot с 20 пусковыми установками и 80 ракетами-перехватчиками. В Госдепе одобрили сделку на сумму $3,5 млрд.

Новый глава комитета сената США по вооруженным силам Джеймс Инхоф заявил, что Анкара должна сделать выбор между Москвой и странами Запада.

По его словам, Турция должна отказаться от российских зенитных ракетных комплексов С-400, чтобы получить американские истребители F-35. Он также добавил, что Анкара является важным партнером Вашингтона по НАТО.

В Госдепе отметили, что если Турция примет решение о покупке американских ПРО, то она сможет защитить свою территориальную целостность и сдержать региональные угрозы.

"Предлагаемая продажа увеличит оборонительные возможности турецких военных для защиты от враждебной агрессии и защиты союзников по НАТО, которые могут проводить обучение и действовать в пределах Турции", - подчеркивается в сообщении Госдепа.

Стоит отметить, что система "Патриот" и С-400 - весьма разные по исполнению и предназначению зенитные ракетные системы. ЗРС С-400 - высокомобильная система, но она разработана для развертывания позади линий боевого соприкосновения сторон вооруженного конфликта, чтобы в первую очередь защитить критически важные объекты инфраструктуры. ЗРС С-400 "Триумф" обладает большой дальностью стрельбы, в то время как "Патриот" - система средней дальности. В этом смысле С-400 и "Патриот" - два различных класса зенитных ракетных систем.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова,

возможная продажа Турции американских систем ПРО Patriot и поставка российских зенитно-ракетных комплексов С-400 не являются связанными процессами.

"Это не связанные процессы, в данном случае мы реализуем те договоренности, которые у нас уже имеются с турецкими коллегами. Вы знаете, что проект и контракт по С-400 находится в стадии реализации, он будет продолжен", - сказал Песков.

Он также отметил, что контракт о поставке С-400 подразумевает нераскрытие турецкой стороной информации о российских ЗРК техническому персоналу из США и заявил об отсутствии оснований не доверять руководству Турции.


Отдел "Армия"

20.12.2018
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Кредитование
Страны
Россия
США
Турция
Продукция
F-35
Patriot ЗРК
С-400 Триумф
Персоны
Эрдоган Реджеп
Проекты
NATO
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