Войти
08.04.2019
Газета.ru

Ничего личного: почему Эрдоган купил ЗРК у России, а не у США

494
0
0
ЗРК С-400
ЗРК С-400.
Источник изображения: gazeta.ru

Эрдоган объяснил на пальцах причины выбора российского ЗРК С-400

Москва предложила Анкаре лучшие условия для покупки вооружения, чем США, поэтому выбор был сделан в пользу российских зенитных ракетных комплексов С-400, а не американских ЗРК Patriot, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Белый дом пригрозил Турции лишением членства в НАТО из-за военных контрактов с Россией. В Москве назвали угрозы американской стороны "пустыми".



Турция продолжает осуществлять платежи в рамках своего соглашения с Россией о покупке зенитных ракетных комплексов С-400, а Соединенные Штаты не представили те же условия, когда предлагали купить свои ЗРК Patriot, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

"С-400 занимает важное место в наших переговорах. Аргументы США очень неубедительны. Мы завершили процесс [оформления документов] по С-400, и наши платежи продолжаются", - сказал Эрдоган журналистам в Стамбуле, когда его спросили о темах переговоров в Москве на следующей неделе.

Со своей стороны, представитель Пентагона Эрик Пэхон заявил, что США не планируют создавать рабочую группу с Турцией по вопросу покупки Анкарой российских ЗРК С-400. По его словам, Вашингтон не рассматривает "подобный путь" к разрешению вопроса. Военный также добавил, что речь идет о создании технической рабочей группы с Турцией.

Однако, глава Госдепартамента Майк Помпео выразил уверенность в том, что США и Турция смогут найти решение в ситуации с закупкой Анкарой российских С-400. По его словам, две страны продолжают обсуждение по этому вопросу. Дипломат подчеркнул, что у Вашингтона и Анкары есть отличные возможности для дальнейшей совместной работы.

"У нас был долгий хороший разговор с министром иностранных дел Турции вчера. Я уверен, что мы найдем путь вперед", - добавил глава американского внешнеполитического ведомства.

Несколькими днями ранее США пообещали пересмотреть членство Турции в НАТО, если руководство ближневосточной республики не отменит свои планы по военному сотрудничеству с Россией, передает НСН.

Новый виток обострения запустили слова постпреда США при НАТО Кей Бейли Хатчисон, которая в преддверии проходящей в Вашингтоне встречи министров иностранных дел стран-членов альянса заявила, что

США видят Турцию членом НАТО только при условии, если Анкара откажется от российских ЗРК С-400.

"Турция является очень важным союзником. Она вносит большой вклад в альянс, она участвует во всех наших миссиях. Мы хотим, чтобы Турция осталась в альянсе, но они не должны иметь российскую систему на своей территории", - ответила дипломат.

На фоне скандала замглавы российского МИДа Александр Грушко указал, что Вашингтон "не стесняется", когда речь заходит о средствах давления на союзников. Причем оно оказывается во всех сферах.

"США крайне заинтересованы в том, чтобы Турция, как и все другие союзники, закупали именно американское оружие", - заявил представитель российского дипломатического ведомства.

Он добавил, что в данном случае США руководствуются экономическими интересами и заинтересованы в том, чтобы увеличение военных бюджетов европейских стран до 2% было предназначено на приобретение именно американского оружия.

Член Совета Федерации Алексей Пушков также пояснил, что угрозы Белого дома в адрес Анкары являются "пустыми". Он подчеркнул, что турецкая сторона, скорее всего, не откажется от сделки с Россией и вряд ли будет исключена из НАТО.

"Администрация Трампа нередко делает заявления, которые она не в силах выполнить. Это одно из таких заявлений", - подчеркнул российский сенатор.

Ранее Соединенные Штаты приостановили поставку Турции оборудования для многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения Lockheed Martin F-35 Lightning II, а также самих самолетов, из-за закупок Анкарой у Москвы ЗРК С-400.

Развертывание в Турции российских систем С-400 начнется в ближайшем октябре, сейчас командование ПВО изучает, в каких регионах их лучше всего расположить,

рассказывал турецкий министр национальной обороны Хулуси Акар.

"Мы должны защищать 82 миллиона наших граждан. От чего? От воздушной угрозы и ракет", - пояснял турецкий военный.

Договор на поставку четырех дивизионов российских ЗРК был заключен между Москвой и Анкарой в декабре 2017 года. Стоимость контракта составляет $2,5 млрд, 55% из которых покроет российский кредит на поставку в Турцию С-400, рассказывал глава корпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

Этот договор американская сторона восприняла с критикой. Одна из причин связана с риском этого предприятия для НАТО, о котором заявил командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Тод Уолтерс.

Он выражал уверенность, что в случае покупки Анкарой этого оружия, используемого "известными противниками" НАТО, поставившая С-400 сторона получит возможность изучить работу и технические характеристики истребителей F-35, передает ФАН.


Рафаэль Фахрутдинов

Права на данный материал принадлежат Газета.ru
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Кредитование
Страны
Россия
США
Турция
Продукция
F-35
Patriot ЗРК
С-400 Триумф
Компании
Lockheed-Martin
Ростех
Персоны
Чемезов Сергей
Эрдоган Реджеп
Проекты
NATO
Похожие новости
08.04.2019
Страны НАТО приняли в Вашингтоне контрмеры против вызовов со стороны России
04.04.2019
Турция не отказывается от С-400
11.03.2019
Защитим 82 миллиона человек: Турция выбирает место для С-400
04.03.2019
И Patriot, и С-400: какие системы ПРО купит Турция
18.02.2019
"Отказываться не намерены": Турция ждет C-400 в июле
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 08.04 19:41
  • 2
Российский "танк для нищих" обогатили "Андромедой"
  • 08.04 18:58
  • 8
Стреляющий дровами танк Т-80 попал на видео
  • 08.04 18:57
  • 171
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 08.04 18:47
  • 59
Что делать с авианосцем: "Адмирал Кузнецов" может не вернуться в строй
  • 08.04 18:23
  • 1
В Индии ответили на выводы комиссии США о том, что Пакистан не терял F-16
  • 08.04 18:22
  • 3
В Индии рассказали о сроках поставки модернизированных МиГ-29 Россией
  • 08.04 18:09
  • 2
"На Москву": украинский министр поедет в Россию на танке
  • 08.04 18:01
  • 2
Комплекс "Янычар" - "классная работа" огнемётчиков
  • 08.04 17:42
  • 1
Бронированный экстремал "Торос" в Арктике превосходит обычные БМП и БТР
  • 08.04 17:34
  • 4
Экзотические блиндированные "Уралы" в Екатеринбурге
  • 08.04 17:32
  • 11
Польша защитит Литву. А кто защитит Польшу?
  • 08.04 17:12
  • 7
Трамп предложил России и Китаю сократить расходы на вооружение
  • 08.04 16:57
  • 13
Для российских танков создадут снаряд с радиоуправлением
  • 08.04 16:52
  • 13
Российские "Рапторы" лишат американских двигателей
  • 08.04 16:43
  • 3
Бряцанье оружием: на Украине впервые рассекретили технику комплекса "Нептун"