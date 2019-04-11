Купим у России: Турция не пропадет без оружия США

Турция пригрозила США отказом от F-35 из-за скандала с С-400

Если США откажутся поставлять в Турцию самолеты F-35, Анкара будет закупать истребители у других стран, сообщили в турецком МИДе. Такое заявление было вызвано тем, что в последнее время в Вашингтоне все чаще звучат речи о возможной приостановке поставок F-35 турецкой стороне из-за приобретения Турцией российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил о готовности турецкой стороны закупить истребители у других стран в случае отказа США от поставок Анкаре F-35.

"Есть F-35, и есть самолеты российского производства. Если не получится приобрести F-35, то Турция закупит аналогичные самолеты у других стран", - пояснил он. Чавушоглу пообещал, что

такая ситуация сохранится до тех пор, пока Турция не начнет производить собственные истребители пятого поколения.

Истребитель-бомбардировщик пятого поколения F-35 способен нести ядерные боеголовки. Он был спроектирован по технологии снижения заметности. В проекте по его производству кроме США участвуют также Австралия, Великобритания, Дания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия и Турция.

Но в последнее время, как сообщает глава турецкого внешнеполитического ведомства, из США все чаще звучат противоречивые заявления о дальнейшем участии Анкары в программе F-35.

Более того, Вашингтон угрожает турецким коллегам прекратить поставки F-35 в связи с приобретением Турцией российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400. Американские власти считают системы С-400 несовместимыми со стандартами НАТО и обещают санкции за их приобретение.

Между тем, Турция заявляет, что может заключить с Россией еще одну сделку по поставкам С-400, если Соединенные Штаты все же откажут республике в поставках ЗРК Patriot. "Если США не захотят продать нам Patriot, то завтра мы можем приобрести второй комплекс С-400, можем также закупить и другие системы ПВО", - сказал Чавушоглу телеканалу NTV.

Попытки ряда стран поставить под сомнение членство Турции в НАТО из-за сделки по С-400 он назвал абсурдными.

К тому же глава турецкого МИДа напомнил, что ранее во время поездки в США он предложил создать техническую рабочую группу для разрешения разногласий по поставкам С-400. Ее целью было заверить американскую сторону и Североатлантический альянс, что приобретенные Турцией у России системы С-400 не станут угрозой ни для F-35, ни для других систем НАТО.

Но официальный представитель министерства обороны США Эрик Пэхон заявил ТАСС, что подконтрольное ему ведомство не рассматривает возможность создания такой группы с Турцией.

"Несмотря на текущую приостановку поставок и связанной с F-35 деятельности в Турции, мы недвусмысленно заявляли, что продолжаем работать с нашими турецкими союзниками над приемлемым для обеих сторон решением", - отметил Пэхон.

Вашингтон принял решение продать Турции ЗРК Patriot на общую сумму $3,5 млрд в декабре прошлого года.

Как уточнили в агентстве по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности Пентагона, сделку между Турцией и США одобрил Государственный департамент.

"Предлагаемая продажа увеличит оборонительные возможности турецких военных для защиты от враждебной агрессии и защиты союзников по НАТО, которые могут проводить обучение и действовать в пределах Турции", - указали в сообщении американского военного ведомства.

Договор на поставку четырех дивизионов российских С-400 в Турцию был заключен между Москвой и Анкарой за год до этого - в декабре 2017 года. Стоимость контракта составила $2,5 млрд, 55% из которых, как пояснил газете "Коммерсант" глава корпорации "Ростех" Сергей Чемезов, покрывается российским кредитом на поставку в Турцию С-400.

Американская сторона выступила резко против такого решения Анкары, объяснив это риском сделки для НАТО. На это указал командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Тод Уолтерс. По его словам, если Анкара приобретет оружие, которое используют "известные противники" НАТО, это позволит поставившей С-400 стороне изучить работу и технические характеристики американских истребителей F-35.

Источник ТАСС в МИД Турции заверил, что Анкара "будет использовать С-400 независимо от систем НАТО, а также в таком ключе, чтобы обеспечить сохранение чувствительной информации об [американских истребителях] F-35".

Но, кажется, эти аргументы обошли Вашингтон стороной. США по-прежнему задевает то, что Турция закупает свое вооружение не только у них.

В середине февраля вице-президент США Майкл Пенс заявил на Мюнхенской конференции по безопасности, что Соединенные Штаты не собираются сложа руки наблюдать за тем, как его союзники закупают оружие у потенциальных противников.

"Мы не сможем дать гарантию мира на Западе, если наши союзники зависят от Востока", - возмутился он.

Ответ турецкой стороны на такие недвусмысленные обвинения не заставил себя долго ждать. В тот же день, возвращаясь из Сочи с трехстороннего саммита по Сирии, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не собирается отказываться от покупки С-400 у России из-за давления со стороны США.

Говоря о приобретении у США ЗРК Patriot, турецкий лидер в очередной раз подчеркнул готовность Анкары рассмотреть предложение Вашингтона, но с учетом требований республики.

"Несмотря на то, что администрация США позитивно смотрит на ранние поставки [Patriot в Турцию], они до сих пор не определились с позицией по совместному производству и финансовой составляющей", - заметил глава государства.

Лидия Мисник