ВАЕ Systems и General Dynamics выбраны армией США для дальнейшей разработки боевых машин MPF

Как сообщили 17 декабря 2018 года представители армии США, корпорации ВАЕ Systems и General Dynamics были выбраны в качестве финальных претендентов на разработку на конкурсной основе гусеничных боевых машин по программе Mobile Protected Firepower (MPF), предусматривающей создание для американской армии своего рода нового "легкого танка" с пушечным вооружением.

Один из обновленных образцов боевой машины ВАЕ Systems М8 Armored Gun Systems (AGS) (с) ВАЕ Systems

ВАЕ Systems и General Dynamics получили от армии США контракты на сумму 375,9 и 335 млн долл соответственно, каждая на постройку и поставку для испытаний по 12 прототипов собственного варианта машины MPF по этапу ОКР (Engineering, Manufacturing, and Development - EMD). Поставка прототипов должна быть начата через 14 месяцев и завершена через 18-19 месяцев с момента получения контракта. По результатам сравнительных испытаний представленных опытных образцов, армия должна к концу 2021 финансового года сделать окончательный выбор машины для серийного производства и в 2022 фин. году выдать избранному подрядчику заказ на первую предсерийную партию из 26 машин с опционом на вторую предсерийную партию из 28 машин. Полномасштабное срийное производство ожидатеся с 2025 фин. года.

Нынешними планами армии США предусматривается закупка 504 серийных машин MPF. В первую очередь эти машины должны пойти на оснащение планируемых к формированию отдельных рот (штатная численность роты 14 машин) в пехотных бригадах (Infantry Brigade Combat teams - IBCT). Предполагается введение такой роты в каждую из 33 пехотных бригад регулярной армии и Национальной гвардии, первая такая рота должна достичь боеготовности в 2025 фин. году.

Программа Mobile Protected Firepower (MPF), начатая армией США в 2015 году, предусматривает создание гусеничной боевой машины массой не более 32 тонн, оснащенной пушечным вооружением калибром 105 или 120 мм и комплексом активной защиты. По замыслу, машины MPF будут иметь более высокий уровень оперативной и тактической подвижности, чем танки Abrams.

ВАЕ Systems предлагает по данной программе реинкарнацию известного легкого танка М8 Armored Gun Systems (AGS) Buford, разработанного компанией FMC (затем United Defense, сейчас в составе ВАЕ Systems) на рубеже 1980-х и 1990-х годов для замены легкого танка М551 Sheridan, в первую очередь в воздушно-десантных соединениях. В 1995 году танк М8 был принят на вооружение армии США, но в 1997 году программа М8 была аннулирована до начала серийного производства ввиду сокращений военных расходов. Было построено всего шесть образцов М8. Легкий танк М8 имеет боевую массу от 19 до 25 тонн в зависимости от варианта сменного комплекта защиты и оснащен 105-мм пушкой М35 с автоматом заряжания.

General Dynamics предлагает по программе MPF машину Griffin II на основе разработанного несколько лет назад прототипа-демонстратора Griffin I, представлявшего собой установку модифицированной облегченной башни танка М1А2SEPv2 Abrams с новой 120-мм пушкой ХМ360 на шасси ASCOD 2, используемое в новой британской гусеничной боевой разведывательной машинe Ajax (разработчиками и изготовителями ASCOD 2 являются принадлежащие General Dynamics европейские компании - испанская General Dynamics European Land Systems Santa Bárbara Sistemas и австрийская General Dynamics European Land Systems - Steyr). Общая масса башни в Griffin I была снижена с 22 тонн (у танка М1А2SEPv.2) до якобы всего 8 тонн, а общая масса Griffin I была заявлена в "менее чем 30 тонн" (согласно ряду публикаций - 27-28 тонн).

Третьим претендентом в конкурсе по программе MPF (и в итоге не попавшим в финал) выступала корпорация SAIC, предлагавшая машину на основе новой сингапурской БМП ST Kinetics NGАFV с установкой бельгийской башни CMI Defense Cockeril 3105 cо 105-мм пушкой Cockeril 105 НР. Масса машины была 29 тонн .

Прототип-демонстратор боевой машины General Dynamics Griffin I в экспозиции выставки-конференции Ассоциации армии США AUSA-2016. Вашингтон, октябрь 2016 года (c) below-the-turret-ring.blogspot.com