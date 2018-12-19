На базе "Ивана Грена" могут создать десантный корабль водоизмещением до 14 тыс. т

Как отметил гендиректор завода "Янтарь" Эдуард Ефимов, Невское проектно-конструкторское бюро в инициативном порядке разрабатывает проект десантного корабля на базе "Ивана Грена"

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Десантный корабль водоизмещением до 14 тыс. т может быть создан на базе проекта 11711, первый представитель которого - "Иван Грен" - был передан ВМФ России летом. Об этом заявил ТАСС гендиректор построившего "Ивана Грена" Прибалтийского судостроительного завода "Янтарь" Эдуард Ефимов.

Водоизмещение корабля проекта 11711 составляет до 5 тыс. т. "Есть возможность увеличить его водоизмещение до 7 [тыс.], 8 [тыс.], 9 [тыс.] и даже до 14 тыс. т", - сказал Ефимов.

Он напомнил, что Невское проектно-конструкторское бюро в инициативном порядке разрабатывает проект десантного корабля на базе "Ивана Грена". По словам собеседника агентства, новый корабль будет по сравнению с предшественником иметь большее водоизмещение, длину и ширину, станет более вместительным. "Необходимо увеличивать технические возможности корабля - это и десантная вместимость, и увеличение количества техники, которая может располагаться на борту", - сказал гендиректор "Янтаря".

Состав авиагруппы на новом корабле будет зависеть от задач, которые поставит Военно-морской флот. "Я думаю, что при проектировании нового перспективного корабля количество вертолетов должно быть увеличено. Насколько - это будет зависеть от задач, которые поставит флот", - добавил Ефимов.

Ранее в интервью ТАСС генеральный директор калининградской верфи сообщал, что серия 11711 продолжаться не будет - планируется разработать новый проект большего водоизмещения. Президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов также говорил, что для ВМФ будут построены еще два или три больших десантных корабля класса "Иван Грен", но по доработанному проекту.

Большой десантный корабль "Иван Грен"

Головной корабль проекта 11711 "Иван Грен" спущен на воду в Калининграде в мае 2012 года, принят в боевой состав Военно-морского флота России 20 июня 2018 года. Второй представитель проекта, "Петр Моргунов", должен приступить к испытаниям не позже марта 2019 года.

Корабли проекта 11711 вмещают 13 основных танков, 36 БТР или БМП либо 300 десантников. Предусмотрена возможность доставки к месту назначения усиленной роты морской пехоты со штатной техникой и высадки ее на привезенных с собой понтонах.