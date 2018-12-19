Войти
19.12.2018
ТАСС

На базе "Ивана Грена" могут создать десантный корабль водоизмещением до 14 тыс. т

321
0
0
Большой десантный корабль Иван Грен выходит в Балтийское море для проведения государственных испытаний
Большой десантный корабль Иван Грен выходит в Балтийское море для проведения государственных испытаний.
Источник изображения: © РИА Новости / Игорь Зарембо

Как отметил гендиректор завода "Янтарь" Эдуард Ефимов, Невское проектно-конструкторское бюро в инициативном порядке разрабатывает проект десантного корабля на базе "Ивана Грена"

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Десантный корабль водоизмещением до 14 тыс. т может быть создан на базе проекта 11711, первый представитель которого - "Иван Грен" - был передан ВМФ России летом. Об этом заявил ТАСС гендиректор построившего "Ивана Грена" Прибалтийского судостроительного завода "Янтарь" Эдуард Ефимов.

Водоизмещение корабля проекта 11711 составляет до 5 тыс. т. "Есть возможность увеличить его водоизмещение до 7 [тыс.], 8 [тыс.], 9 [тыс.] и даже до 14 тыс. т", - сказал Ефимов.

Он напомнил, что Невское проектно-конструкторское бюро в инициативном порядке разрабатывает проект десантного корабля на базе "Ивана Грена". По словам собеседника агентства, новый корабль будет по сравнению с предшественником иметь большее водоизмещение, длину и ширину, станет более вместительным. "Необходимо увеличивать технические возможности корабля - это и десантная вместимость, и увеличение количества техники, которая может располагаться на борту", - сказал гендиректор "Янтаря".

Состав авиагруппы на новом корабле будет зависеть от задач, которые поставит Военно-морской флот. "Я думаю, что при проектировании нового перспективного корабля количество вертолетов должно быть увеличено. Насколько - это будет зависеть от задач, которые поставит флот", - добавил Ефимов.

Ранее в интервью ТАСС генеральный директор калининградской верфи сообщал, что серия 11711 продолжаться не будет - планируется разработать новый проект большего водоизмещения. Президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов также говорил, что для ВМФ будут построены еще два или три больших десантных корабля класса "Иван Грен", но по доработанному проекту.

Большой десантный корабль "Иван Грен"

Головной корабль проекта 11711 "Иван Грен" спущен на воду в Калининграде в мае 2012 года, принят в боевой состав Военно-морского флота России 20 июня 2018 года. Второй представитель проекта, "Петр Моргунов", должен приступить к испытаниям не позже марта 2019 года.

Корабли проекта 11711 вмещают 13 основных танков, 36 БТР или БМП либо 300 десантников. Предусмотрена возможность доставки к месту назначения усиленной роты морской пехоты со штатной техникой и высадки ее на привезенных с собой понтонах.

18.12.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ОСК
Янтарь ПСЗ
Проекты
11711
Похожие новости
12.12.2018
Морпехи с доставкой. Зачем России новый экспедиционный корабль
12.02.2018
ВМФ к концу весны получит большой десантный корабль "Иван Грен"
04.08.2017
От «Катранов» до «Армат»: уникальные десантные возможности новейшего корабля «Иван Грен»
05.08.2016
ПСЗ «Янтарь» начал приносить прибыль
10.06.2015
На ПСЗ «Янтарь» 11 июня будет заложен БДК «Петр Моргунов»
22.05.2012
Пакет заказов ПСЗ "Янтарь" укомплектован до 2016 года и превышает 100 млрд руб
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 19.12 06:50
  • 3
В Параде Победы впервые примет участие САО "Лотос"
  • 19.12 06:46
  • 3
ГУР МО Украины: Россия перебросила в Крым сто самолетов "нового типа"
  • 19.12 04:33
  • 34
На Западе описали ход неядерной войны России и НАТО
  • 19.12 03:55
  • 32
G11: "немецкие часы с кукушкой"
  • 19.12 00:45
  • 5
Проблемные вопросы облика перспективных подводных лодок ВМФ России
  • 19.12 00:21
  • 3
Два фрегата проекта 11356 передадут Индии в течение 3,5 лет
  • 18.12 21:41
  • 7665
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 18.12 20:41
  • 28
ВДВ получат порядка 600 модернизированных БМД-2
  • 18.12 20:30
  • 265
Конфликты: Йемен - "забытая" война
  • 18.12 20:16
  • 1
Blue Origin успешно провела в США испытание суборбитального корабля New Shepard
  • 18.12 20:01
  • 3
Возвращаемая ступень Falcon 9 упала в море
  • 18.12 19:39
  • 16
В Роскосмосе назвали стоимость разработки сверхтяжёлой ракеты
  • 18.12 18:10
  • 93
В России признали неспособность отразить ядерный удар США
  • 18.12 17:53
  • 5
Строительство фрегатов проекта "Буревестник" для ВМС Индии возобновят в 2019 году
  • 18.12 16:46
  • 2
Запад испугался С-300В4 в Сирии