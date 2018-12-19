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19.12.2018
ЦАМТО

Российские специалисты Международного противоминного центра ВС РФ подготовили первую группу лаосских саперов

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Российский сапер проводит разминирование. Архивное фото
Российский сапер проводит разминирование. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

ЦАМТО, 18 декабря. В филиале Международного противоминного центра Вооруженных Сил Российской Федерации (МПЦ ВС РФ), открытом в Лаосе, состоялся первый выпуск специалистов-инструкторов отряда разминирования Народной армии Лаоса.

Обучение проводилось в течение месяца под руководством российских преподавателей МПЦ ВС РФ. Первая группа лаосских специалистов из 10 офицеров-инструкторов успешно сдала зачеты по теоретической и практической подготовкам, стандарту противоминной деятельности, материальной части российских средств поиска взрывоопасных предметов и свойствам защитных костюмов сапера.

Каждый военнослужащий получил сертификат установленного образца, подтверждающий обучение в МПЦ ВС РФ. Также выпускникам переданы на безвозмездной основе российские средства инженерного вооружения – селективные переносные индукционные миноискатели ИМП-С2, ИМП-2, переносные искатели проводных линий ПИПЛ, искатели неконтактных взрывных устройств ИНВУ-3М, миноискатели глубинные МГ-1И.

В ближайшее время российские специалисты приступят к подготовке новой группы инструкторов. Для этого в населенном пункте Лак Сао провинции Боликхамсай российскими военнослужащими развернуты учебные классы и площадки для подготовки лаосских саперов. При обучении лаосских коллег специалисты МПЦ ВС РФ передают опыт проведения гуманитарного разминирования, полученный при проведении очистки местности от взрывоопасных предметов на территории России и за ее пределами.

С начала выполнения задач по сплошной очистке лесистой местности района Кхамкет от взрывоопасных предметов обследовано 41 га территории. Всего найдено и обезврежено более 120 взрывоопасных предметов, относящихся к типу кассетных боеприпасов BLU-26.

В целях выполнения решения Президента России – Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации в Лаосской Народно-Демократической Республике для оказания содействия в разминировании территории данной страны сформирован отряд разминирования МПЦ ВС РФ численностью 36 человек, который в настоящее время осуществляет сплошную очистку местности от взрывоопасных предметов, сообщает Группа информационного обеспечения Сухопутных войск.

18.12.2018
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