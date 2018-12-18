Более 10 истребителей Су-27СМ и Су-30М2 вернутся на авиабазу в Крым 22 декабря

Истребители совершат перелет с аэродрома Крымск в Краснодарском крае на аэродром Бельбек в Крыму

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Более 10 истребителей Су-27СМ и Су-30М2 вернутся к месту постоянной дислокации на крымском аэродроме Бельбек 22 декабря. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны РФ.

"22 декабря 2018 года более 10 истребителей Су-27СМ и Су-30М2 истребительного полка 4-й армии ВВС и ПВО совершат перелет с аэродрома Крымск в Краснодарском крае на аэродром Бельбек в Республике Крым к своему месту постоянной дислокации", - говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны напомнили, что строительные работы на аэродроме начались весной этого года. На сегодняшний день завершено строительство объектов первой очереди: новой взлетно-посадочной полосы длиной 3450 метров, рулежных дорожек и мест стоянки самолетов и площадок специального назначения, что позволяет выполнять плановые полеты и перелеты летательных аппаратов военного назначения круглосуточно в различных погодных условиях.