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18.12.2018
ТАСС

Минобороны РФ учитывает выход США из ДРСМД при планировании применения ядерных сил

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Командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев
Командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев.
Источник изображения: © Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

По словам командующего РВСН Сергея Каракаева, Вашингтон будет искать новые способы нейтрализовать российский стратегический потенциал

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Последствия выхода США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) учитываются при планировании боевого применения стратегических ядерных сил России.

Об этом сообщил в интервью газете Вооруженных сил РФ "Красная звезда" командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев.

"Влияние последствий выхода США из Договора о РСМД, последующего размещения американских ракет средней дальности в Европе и связанных с этим новых угроз нашей безопасности, несомненно, учитываются при планировании боевого применения РВСН", - сказал командующий.

В то же время, добавил Каракаев, в связи с выходом США из ДРСМД "задачи РВСН по обеспечению стратегического ядерного сдерживания не претерпят изменений".

Поиски Вашингтона

Соединенные Штаты продолжат искать новые способы нейтрализовать потенциал стратегических ядерных сил России, также отметил командующий РВСН.

"Можно уверенно утверждать, что США в обозримой перспективе не только не откажутся от попыток нивелировать возможности стратегических ядерных сил России, но и продолжат поиск и реализацию новых дополнительных путей решения данной задачи", - сказал Каракаев.

Он добавил, что сегодня межконтинентальные баллистические ракеты РВСН имеют короткий активный участок траектории и оснащены новейшими комплексами средств преодоления системы ПРО, что затрудняет их обнаружение, сопровождение и перехват средствами противника.

Каракаев отметил, что ядерные потенциалы России и США со времени подписания договора СНВ-I сократились более чем в три раза. "Одновременно с этим США планомерно и неуклонно наращивали свой противоракетный потенциал, нарушая тем самым существующий баланс сил между наступательными и оборонительными вооружениями в свою пользу", - добавил он.

В зоне досягаемости

Объекты противоракетной обороны (ПРО) Соединенных Штатов в Европе находятся в зоне досягаемости эффективных ударных средств РФ, подчеркнул Каракаев.

"Не следует забывать и о том, что европейские объекты ПРО находятся в зоне досягаемости других (не ядерных - прим. ТАСС) эффективных ударных средств наших вооруженных сил", - отметил командующий, отвечая на вопрос о размещении объектов ПРО США в Румынии и Польше.

Ранее Москва неоднократно высказывала свои опасения по поводу строительства Соединенными Штатами своей системы глобальной противоракетной обороны и, в частности, размещения соответствующих пусковых установок в Европе. Российские военные и дипломаты также регулярно обращают внимание, что наземные универсальные пусковые установки Mk. 41 системы ПРО США могут быть применены для пуска крылатых ракет наземного базирования.

В России в понедельник отмечается День РВСН.

17.12.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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