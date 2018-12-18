Минобороны РФ учитывает выход США из ДРСМД при планировании применения ядерных сил

По словам командующего РВСН Сергея Каракаева, Вашингтон будет искать новые способы нейтрализовать российский стратегический потенциал

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Последствия выхода США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) учитываются при планировании боевого применения стратегических ядерных сил России.

Об этом сообщил в интервью газете Вооруженных сил РФ "Красная звезда" командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев.

"Влияние последствий выхода США из Договора о РСМД, последующего размещения американских ракет средней дальности в Европе и связанных с этим новых угроз нашей безопасности, несомненно, учитываются при планировании боевого применения РВСН", - сказал командующий.

В то же время, добавил Каракаев, в связи с выходом США из ДРСМД "задачи РВСН по обеспечению стратегического ядерного сдерживания не претерпят изменений".

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Соединенные Штаты продолжат искать новые способы нейтрализовать потенциал стратегических ядерных сил России, также отметил командующий РВСН.

"Можно уверенно утверждать, что США в обозримой перспективе не только не откажутся от попыток нивелировать возможности стратегических ядерных сил России, но и продолжат поиск и реализацию новых дополнительных путей решения данной задачи", - сказал Каракаев.

Он добавил, что сегодня межконтинентальные баллистические ракеты РВСН имеют короткий активный участок траектории и оснащены новейшими комплексами средств преодоления системы ПРО, что затрудняет их обнаружение, сопровождение и перехват средствами противника.

Каракаев отметил, что ядерные потенциалы России и США со времени подписания договора СНВ-I сократились более чем в три раза. "Одновременно с этим США планомерно и неуклонно наращивали свой противоракетный потенциал, нарушая тем самым существующий баланс сил между наступательными и оборонительными вооружениями в свою пользу", - добавил он.

В зоне досягаемости

Объекты противоракетной обороны (ПРО) Соединенных Штатов в Европе находятся в зоне досягаемости эффективных ударных средств РФ, подчеркнул Каракаев.

"Не следует забывать и о том, что европейские объекты ПРО находятся в зоне досягаемости других (не ядерных - прим. ТАСС) эффективных ударных средств наших вооруженных сил", - отметил командующий, отвечая на вопрос о размещении объектов ПРО США в Румынии и Польше.

Ранее Москва неоднократно высказывала свои опасения по поводу строительства Соединенными Штатами своей системы глобальной противоракетной обороны и, в частности, размещения соответствующих пусковых установок в Европе. Российские военные и дипломаты также регулярно обращают внимание, что наземные универсальные пусковые установки Mk. 41 системы ПРО США могут быть применены для пуска крылатых ракет наземного базирования.

В России в понедельник отмечается День РВСН.