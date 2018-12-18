Сергей Каракаев: перевооружение на ракетный комплекс "Сармат" планируется начать с 2021 года

ЦАМТО, 17 декабря. В рамках государственной программы вооружения российской кооперацией промышленности проводятся работы по созданию нового ракетного комплекса шахтного базирования "Сармат" с жидкостной тяжелой ракетой.

Об этом в интервью газете "Красная звезда" в преддверии празднования Дня Ракетных войск стратегического назначения, который отмечается 17 декабря, заявил командующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев.

По его словам, "перевооружение на данный ракетный комплекс планируется начать с 2021 года в ракетных полках Ужурской ракетной дивизии, на вооружении которой сейчас находится его предшественник – ракетный комплекс "Воевода".

Как отметил С.Каракаев, "к настоящему времени успешно завершены бросковые испытания ракеты, в рамках которых отработана технология подготовки изделия к пуску, подтверждена правильность принятых схемно-конструкторских решений по системе старта и шахтной пусковой установке, проверена работоспособность двигательной установки".

"Активно продолжается создание инфраструктуры для проведения летных испытаний на космодроме "Плесецк". В ближайшей перспективе начнутся летные испытания комплекса, успешное проведение которых позволит приступить к серийному производству его составных частей", – отметил С.Каракаев.

Кроме того, по его словам, "в настоящее время АО ВПК "НПО Машиностроения" уже приступило к созданию серийных образцов нового ракетного комплекса "Авангард" с гиперзвуковым боевым оснащением. Первые образцы планируется поставить на боевое дежурство в ракетном полку Домбаровского соединения в следующем году. При этом новизна и сложность новой техники не станут препятствием для успешной постановки комплекса на боевое дежурство".

"Новый ракетный комплекс "Авангард" с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком имеет совершенно уникальные боевые характеристики. С принятием его на вооружение будут существенно увеличены боевые возможности группировки, прежде всего, по преодолению противоракетной обороны и поражению точечных важных объектов", – подчеркнул С.Каракаев.

В интервью "Красной звезде" С.Каракаев отметил, что "реализация мероприятий Плана строительства и развития Ракетных войск стратегического назначения на 2016-2021 годы позволит выйти на новый качественный уровень практически по всем направлениям деятельности войск".

В рамках этого плана, по его словам, "реализуются мероприятия по оснащению воинских частей и подразделений РВСН новым ракетным вооружением и техникой, в том числе роботизированными комплексами и беспилотными летательными аппаратами, новыми современными системами и средствами связи, инженерной техникой, средствами РЭБ и РХБ защиты, средствами обучения нового поколения".

С.Каракаев сообщил, что "до конца года в войска планируется поставить около 100 новых образцов вооружения, среди которых ракетные комплексы "Ярс" стационарного и мобильного базирования. Это позволит завершить перевооружение полка в Йошкар-Олинской ракетной дивизии, продолжить перевооружение Козельского соединения и довести долю современного вооружения в составе группировки РВСН до 70%".