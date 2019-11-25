Новее мира сего: Путин поручил увеличить долю современного оружия в ВС

Президент поставил перед членами Совбеза задачи по укреплению обороноспособности России

В ближайшие годы доля современного оружия и техники в Вооруженных силах страны должна быть доведена до 70%. С таким поручением президент России выступил на совещании Совета безопасности, которое прошло 22 ноября в Ново-Огарево. Владимир Путин поставил перед участниками мероприятия и другие важные задачи по укреплению обороноспособности государства. Он обратил внимание, что важно точно прогнозировать изменение ситуации в связи с развалом ДРСМД, и потребовал исключить сбои в индексации денежного довольствия военнослужащих. Источники "Известий" сообщили, что одной из главных тем закрытой части заседания стало развитие Стратегических ядерных сил.

Угрозы и вызовы

Основной темой заседания Совбеза стало развитие ВС на период до 2030 года в целях обеспечения национальных интересов и безопасности страны. Владимир Путин в начале совещания подчеркнул, что в условиях, когда мир сталкивается с серьезными вызовами и угрозами, все составляющие ВС должны действовать профессионально и слажено. По словам президента, сейчас стремительно развиваются военные технологии, а конкуренция между отдельными странами приобретает новые формы.

— В разных регионах планеты не только тлеют очаги застарелых конфликтов, но и появляются новые, — пояснил он. — Ведущие страны активно совершенствуют наступательные вооружения. Добавлю, что так называемый ракетно-ядерный клуб по факту — и вы все это хорошо знаете — пополняется новыми членами. Серьезную озабоченность вызывает и приближение военной инфраструктуры НАТО к нашим границам, а также попытки милитаризации космоса.

Владимир Путин совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ Источник изображения: Фото: РИА Новости/Екатерина Штукина

Ощутимым ударом по системе контроля над вооружениями стал выход США под надуманным предлогом из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. По словам президента, "угроза распространения ракет этого класса в разных частях света еще больше усилила напряженность в мире". В этих условиях необходимо "точно прогнозировать и анализировать возможные изменения международной ситуации и в соответствии с выводами развивать свой военный потенциал", подчеркнул глава РФ.

Тем не менее стоит отметить, что за последние годы Россия добилась немало успехов в укреплении военного потенциала. В частности, была реализована госпрограмма вооружения. В армии и на флоте доля современного оружия и техники составляет более 68%. Некоторые образцы по своим характеристиками опережают зарубежные аналоги на годы вперед, напомнил президент. Улучшилось и материально-техническое обеспечение, а также мобилизационная готовность ВС. Кроме того, укрепились системы территориальной обороны и подготовки военных специалистов.

Более того, появились новые финансовые механизмы, которые помогли повысить экономическую устойчивость предприятий ОПК и сохранить кадры, сказал Владимир Путин. Разумеется, нельзя забывать и об успешной военной операции РФ в Сирии, которая также способствовала развитию вооруженных сил страны.

— Масштабные, активные боевые действия, как известно, завершены, но полученный боевой опыт востребован сегодня в военном строительстве, используется и совершенствуется при проведении ежегодных учений и внезапных проверок, — заявил Владимир Путин.

Новые задачи

В период до 2030 года необходимо продолжить линию на укрепление и развитие военного, технического, кадрового потенциала военной организации страны. В связи с этим важно "обеспечить сбалансированное развитие всех компонентов военной организации, прежде всего за счет грамотного и рационального использования бюджетных средств и материально-технических ресурсов", отметил Владимир Путин.

Кроме того, нужно совершенствовать систему управления военной организацией, обратился он во время совещания к членам Совбеза. Президент подчеркнул: эта система должна быть современной, надежной, многофункциональной, обладать передовыми информационно-аналитическими комплексами, средствами связи и разведки. При решении задач в области обороны и безопасности следует наладить четкое взаимодействие между силовыми структурами и органами власти всех уровней, пояснил президент.

Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин Источник изображения: iz.ru

К слову, на прошлой неделе в Минобороны подвели итоги стратегических учений "Центр-2019", прошедших в сентябре. Глава военного ведомства Сергей Шойгу тогда отметил, что к маневрам были привлечены пять федеральных органов исполнительной власти и 32 региона — всего более 3 тыс. человек и около 400 единиц техники. Военные, правоохранительные и гражданские власти отрабатывали вопросы планирования и практического выполнения совместных мероприятий территориальной и гражданской обороны.

Особое внимание президент в ходе совещания обратил на применение новейших технологий. По его словам, в ближайшие годы доля современного оружия и техники в армии и на флоте, а также в других силовых структурах должна быть доведена до 70%.

— Что это означает на практике, уважаемые коллеги? Что, несмотря на все бурные технологические изменения в мире, наши Вооруженные силы должны быть оснащены по последнему слову науки и техники, — поручил президент. — И так, как нам удалось это сейчас, — а это редкое явление и для нашей страны, и для мира в целом в новейшей истории: нам удалось фактически сделать шаг вперед по сравнению с другими ведущими военными странами мира — конечно, нужно стремиться к тому, чтобы такое состояние сохранить и в будущем на важнейших направлениях развития.

В стратегических ядерных силах, которые "играют ключевую роль в сдерживании потенциального агрессора и сохранении баланса сил в мире, доля современного вооружения должна быть ещё выше", добавил Владимир Путин. При этом уже в следующем году России предстоит приступить к формированию Госпрограммы вооружения до 2033 года.

— Основная задача нового периода — это наращивание качественных и количественных характеристик вооружения и техники. Речь идет о современных и перспективных образцах высокоточного оружия и средств воздушно-космической обороны, активном применении технологий искусственного интеллекта при создании военной продукции. В том числе должна быть расширена линейка беспилотных разведывательных и ударных летательных аппаратов, лазерных и гиперзвуковых систем, оружия, основанного на новых физических принципах, а также роботизированных комплексов, способных выполнять разноплановые задачи на поле боя, — пояснил Владимир Путин.

Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин Источник изображения: iz.ru

Скорее всего президент говорил о промежуточных беспилотниках между легкими пехотными и тяжелыми ВКС, считает военный эксперт Антон Лавров.

— В первую очередь речь идет о моделях разведывательно-ударного беспилотника "Корсар". Для него разработана новая линейка планирующих бомб. Разведчик-целеуказатель "Орлан-30" для артиллерии. Эта система получит лазерные целеуказатели и подсветчики целей. Принятие этих БЛА на вооружение — вопрос ближайших лет. Что касается наземных роботизирванных систем, то работы ведутся достаточно активно. Дорабатывается ряд перспективных проектов, в том числе линейка "Уранов", проекты "Нерехта", "Соратник". Также дорабатываются перспективные виды вооружений лазерный "Пересвет" и гиперзвуковой "Авангард", — объяснил "Известиям" Антон Лавров.

Владимир Путин добавил, что организациям ОПК необходимо повысить уровень производственно-технологической готовности для разработки и серийного производства современного вооружения и техники. Среди безусловных приоритетов развития ВС и повышение престижа военной службы. Помочь в этом призвано в том числе укрепление системы социальных гарантий. Так, глава государства потребовал исключить сбои в индексации денежного довольствия военнослужащих.

— Люди должны чувствовать, выполняя важнейшие, связанные с бытовыми и семейными лишениями, задачи в условиях повышенного риска и часто с угрозой для жизни, заботу со стороны Родины, со стороны органов власти, государства, ради которых они служат, — подчеркнул президент.

Ядерная триада

По данным источников "Известий", одной из ключевых тем, которые обсуждались на закрытой части совещания, было развитие Стратегических ядерных сил (СЯС) — ядерной триады России.

За последнее десятилетие в перевооружении Ракетных войск стратегического назначения, подводных ракетоносцев и дальних бомбардировщиков произошел качественный сдвиг. Еще в конце 2000-х военным приходилось продлевать сроки службы старых ракет, и эксперты предупреждали, что долго такая ситуация продолжаться не может. Однако сейчас уже можно констатировать, что основная работа по обновлению СЯС выполнена, отметил военный эксперт Дмитрий Корнев. В ближайшие годы предстоит лишь довести ее до конца, внося коррективы по мере необходимости.

Российский ракетный комплекс наземного шахтного базирования РС-28 "Сармат" с тяжелой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой "Сармат" Источник изображения: Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

— Через несколько лет практически все ракеты, стоящие на вооружение РВСН, будут новыми, — рассказал эксперт "Известиям. — В ближайший год-два старые комплексы "Тополь" полностью заменят ракетами "Ярс-М". Через год должна начаться смена тяжелых жидкостных ракет "Воевода" на "Сарматы". Планируется, что до конца года на боевое дежурство заступят первые два комплекса "Авангард" с гиперзвуковыми боевыми блоками. В ближайшие годы должны развернуть два полка этих комплексов.

В ВМФ продолжается переход на "Булаву", добавил Дмитрий Корнев. До конца этого года флот должен принять на вооружение ракету "Борей-А", которая заменит жидкостные ракеты на подводных лодках проекта 667. Что касается дальней авиации, там идет модернизация стратегических бомбардировщиков Ту-160 и Ту-22М3.

Николай Поздняков, Алексей Рамм, Роман Крецул