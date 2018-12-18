Мотострелковую бригаду 41-й общевойсковой армии ЦВО в Кемеровской области перевооружают на модернизированные БМП-2М

ЦАМТО, 17 декабря. Мотострелковую бригаду 41-й общевойсковой армии ЦВО, дислоцированную в Кемеровской области, перевооружают на модернизированные БМП-2М. Шесть таких БМП поступят в подразделения до конца года.

Модернизированные боевые машины пехоты поступают на замену БМП-2, которые состояли на вооружении ранее.

Новая техника имеет более развитую систему управления огнем и усиленный комплекс вооружения. Помимо 30-мм автоматической пушки со спаренным 7,62-мм пулеметом ПКТМ, бронемашина усилена противотанковым ракетным комплексом "Атака", который позволит мотострелковым подразделениям выполнять боевые задачи по борьбе с бронетехникой и низколетящими целями.

41-я общевойсковая армия Центрального военного округа дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБ защиты и связи, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.