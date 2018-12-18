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18.12.2018
ЦАМТО

Мотострелковую бригаду 41-й общевойсковой армии ЦВО в Кемеровской области перевооружают на модернизированные БМП-2М

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БМП-2М
БМП-2М.
Источник изображения: Минобороны РФ

ЦАМТО, 17 декабря. Мотострелковую бригаду 41-й общевойсковой армии ЦВО, дислоцированную в Кемеровской области, перевооружают на модернизированные БМП-2М. Шесть таких БМП поступят в подразделения до конца года.

Модернизированные боевые машины пехоты поступают на замену БМП-2, которые состояли на вооружении ранее.

Новая техника имеет более развитую систему управления огнем и усиленный комплекс вооружения. Помимо 30-мм автоматической пушки со спаренным 7,62-мм пулеметом ПКТМ, бронемашина усилена противотанковым ракетным комплексом "Атака", который позволит мотострелковым подразделениям выполнять боевые задачи по борьбе с бронетехникой и низколетящими целями.

41-я общевойсковая армия Центрального военного округа дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБ защиты и связи, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

17.12.2018
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Продукция
Атака
БМП-2
БМП-2М
ПКТМ
Компании
Минoбороны РФ
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