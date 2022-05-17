Войти
Lenta.ru

Российские «Терминаторы» заметили в районе проведения спецоперации

640
0
+1
БМПТ «Терминатор»
БМПТ «Терминатор».
Источник изображения: function.mil.ru

Боевые машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» задействовали в ходе проведения специальной военной операции на Украине. Российские машины заметили в районе Северодонецка. Видео, демонстрирующее передвижение машин, опубликовало агентство Anna News в своем Telegram-канале.

Отмечается, что запись сделали жители населенного пункта в окрестностях Северодонецка. На кадрах видна колонна БМПТ «Терминатор» и танков.

БМПТ «Терминатор» приняли на вооружение в мае 2018 года. Машина предназначена для действий в составе танковых формирований. «Терминатор» может поражать противотанковые средства и подавлять живую силу противника.

В основе машины лежит шасси танка Т-90А. БМПТ получила две пушки 2А42, пулемет ПКТМ, гранатометы АГС-17 и противотанковые управляемые ракеты «Атака».

Ранее в районе проведения спецоперации заметили модернизированные боевые машины пехоты БМП-2М с боевым модулем «Бережок».

В декабре 2021 года стало известно, что в Центральном военном округе появилась первая в российской армии штатная рота с БМПТ «Терминатор».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
2А42
АГС-17
Атака
БМП-2
БМП-2М
БМПТ Рамка-99
ПКТМ
Т-90 "Владимир"
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
14.12.2020
«Терминатор» обкатают в закрытом режиме
06.10.2020
Броня по выбору: Минобороны объединит «Терминаторы» и «Бережки»
26.04.2018
Украинский аналог БМПТ "Терминатор" показали на видео
23.03.2018
"Терминатор-2": день приемки
07.10.2013
"Терминатор-2" как символ возрождения российского ОПК
26.09.2012
Вернуть пехоту под броню
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.05 18:09
  • 78
Слухи о поставках иранского оружия в Россию являются информационным вбросом
  • 17.05 18:03
  • 26253
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 17.05 15:59
  • 4
Афганистан ищет сближения с Россией и готов покупать российские нефть и газ
  • 17.05 13:41
  • 1
Установка "реактивной брони" не поможет украинским Т-72М1
  • 17.05 12:17
  • 26
Российский журналист раскрыл способ вывода из строя тяжелых танков
  • 17.05 12:04
  • 1
Ставка на тактическое ядерное оружие должна стать основой сдерживания агрессивных устремлений НАТО
  • 17.05 11:52
  • 1
В ЗВО опровергли сообщения о технике, движущейся в сторону Финляндии
  • 17.05 11:46
  • 6
"Как с цепи сорвались". Что устроили украинские артиллеристы в Донбассе
  • 17.05 10:52
  • 1
Austal USA заключила контракт на поставку ВМС США 16-го десантного корабля EPF
  • 17.05 02:42
  • 2
Экс-замминистра обороны Польши: Калининград нужно демилитаризовать
  • 16.05 23:51
  • 3
Глава Госвоенпрома Белоруссии заявил об успешной модернизации армии республики отечественными разработками
  • 16.05 23:50
  • 2
Более 40 ведущих научно-исследовательских организаций сохранили статус государственных научных центров
  • 16.05 19:28
  • 1
Швеция поставила Украине зенитки 1932 года. Как их сможет применять ВСУ
  • 16.05 18:15
  • 44
«Javelin должен был сжечь всю нашу технику, но этого не произошло»
  • 16.05 14:10
  • 2
Глава Госвоенпрома Белоруссии назвал ракетостроение одной из ключевых задач ведомства