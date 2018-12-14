Межзвёздный странник: зонд Voyager 2 покинул пределы Солнечной системы через 41 год после запуска

Зонд Voyager 2, запущенный 20 августа 1977 года, покинул пределы Солнечной системы. Об этом специалисты NASA объявили на ежегодном собрании Американского геофизического союза. Voyager 2 стал единственным аппаратом, пролетевшим вблизи Урана и Нептуна, и вторым искусственным объектом, вышедшим в межзвёздное пространство. Сейчас он находится на расстоянии в 18 млрд км от нашей планеты и регулярно передаёт на Землю данные о природе гелиосферной мантии и межзвёздной среды. Однако в ближайшем будущем учёным предстоит отключить часть оборудования, чтобы поддержать работоспособность зонда. По оценкам специалистов, через 10 лет Voyager 2 исчерпает запас топлива и больше не сможет передавать сигналы.

Местоположения зондов Voyager 1 и Voyager 2. Источник: © NASA / JPL Caltech

Запущенный 41 год назад зонд Voyager 2 покинул пределы Солнечной системы. Об этом специалисты NASA объявили на ежегодном собрании Американского геофизического союза. Он стал вторым в истории космическим аппаратом, который смог выйти в межзвёздное пространство. В настоящее время Voyager 2 находится на расстоянии в 18 млрд км (120 астрономических единиц, а.е.) от Земли, ежегодно отдаляясь от нашей планеты на 466 млн км. Центр управления полётами в США до сих поддерживает связь с зондом — сигналу требуется 16,5 часа, чтобы дойти до Земли.

Долететь до облака

Солнечная система состоит из вращающихся вокруг звезды восьми планет, их спутников, пояса астероидов, комет, а также пояса Койпера — области, заполненной небольшими объектами из метана, аммиака и воды, которая простирается от орбиты Нептуна.

Все перечисленные объекты находятся под воздействием солнечного ветра — непрерывного потока заряженных частиц (плазмы), исходящего от солнечной короны. Он формирует вокруг нашей системы так называемую гелиосферу, которая «оттесняет» окружающую её межзвёздную среду.

Однако по мере удаления от светила сила солнечного ветра ослабевает под натиском межзвёздной среды — эту условную внешнюю границу называют гелиопаузой. Преодолев её, Voyager 2 вошёл в межзвёздное пространство и покинул Солнечную систему.

Именно такие изменения во «внешней среде» 25 ноября зарегистрировали детекторы космических лучей и низкоэнергетических частиц на борту Voyager 2. Приборы определили скорость, плотность, температуру и давление окружающей аппарат плазмы. Полученные результаты позволили сделать вывод, что зонд покинул гелиосферу.

Однако со строго научной точки зрения, граница Солнечной системы находится за пределами Облака Оорта, на расстоянии около 100 тыс. а.е. от нашей звезды. Облако Оорта — опоясывающая Солнечную систему гипотетическая сфера, о которой учёные пока имеют лишь теоретическое представление.

Считается, что в Облаке Оорта находится множество напоминающих кометы ледяных космических тел из воды, аммиака и метана. Вокруг нашей звезды они вращаются крайне медленно — полный оборот занимает несколько тысячелетий.

Согласно расчётам учёных, Voyager 2 потребуется примерно 300 лет, чтобы достичь Облака Оорта, и, возможно, 30 тыс. лет, чтобы покинуть его пределы.

В поисках разумной жизни

Изучать межзвёздное пространство аппарат продолжит вместе со своим близнецом Voyager 1, стартовавшим 16 днями позже — 5 сентября 1977 года. Изначально NASA запускало оба зонда, чтобы те пролетели мимо Юпитера и Сатурна, передав на Землю снимки поверхности этих планет. Однако Voyager 2 смог также приблизиться к Урану с Нептуном, став единственным аппаратом, которому это удалось сделать.

Pale Blue Dot (бледно-голубая точка) — фотография нашей планеты, сделанная Voyager 1 в 1990 году с расстояния в 5,9 млрд км. Источник: NASA © Wikipedia

Благодаря данным аппаратов Voyager учёные смогли собрать первые свидетельства существования подлёдного океана на спутнике Юпитера Европе, а также получить фотографии ледяных гейзеров на Тритоне — крупнейшем спутнике Нептуна.

В отличие от своего близнеца, Voyager 2 оснащён усовершенствованными приборами, благодаря которым зонд может передавать на Землю данные о природе гелиосферной мантии и межзвёздной среды.

В ближайшем будущем учёные будут вынуждены отключить часть оборудования, чтобы поддержать работоспособность Voyager 2. По оценкам специалистов, через 10 лет зонд исчерпает запас топлива и не сможет больше передавать сигналы на Землю.

«Если аппарат проработает до 2027 года, когда мы будем праздновать 50-летие с момента запуска обеих миссий Voyager, то это будет великолепно», — отметила сотрудница NASA Сьюзен Додд.

Напомним, что на борту аппаратов Voyager находятся золотые пластинки, на которых записана информация о достижениях человечества в науке, различные фотографии Земли, музыкальные записи, приветствия на 55 языках мира, а также координаты нашей планеты. Эти сведения — своеобразная «капсула времени» и послание для разумной жизни, гипотетически существующей за пределами Солнечной системы.

Анастасия Ксенофонтова