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14.12.2018
РИА Новости

Адмирал не видит в базе ВМФ Турции на Черном море угрозы для России

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Турецкий военный корабль
Турецкий военный корабль.
Источник изображения: © AP Photo / Vadim Ghirda

АНКАРА, 11 дек - РИА Новости, Алена Палажченко. Турецкая военно-морская база, сооружаемая на побережье Черного моря, не будет направлена против РФ, а напротив, может укрепить российско-турецкое сотрудничество в этом регионе, заявил РИА Новости адмирал ВМС Турции в отставке Джем Гюрдениз.

Как ранее сообщили турецкие СМИ, Минобороны Турции приступило к сооружению военно-морской базы на Черном море в районе Трабзона на северо-востоке страны. Сооружаемый объект будет девятой базой ВМС Турции. В настоящее время Турция располагает военно-морскими базами в Мерсине и Искендеруне на Средиземном море, в Акзасе и Фоче на Эгейском море, в Гёльджюке на Мраморном море, в Эрегли на Черном море, а также в Стамбуле и Чанаккале в районе проливов Босфор и Дарданеллы.

"Ни малейшей связи с гипотетическим противостоянием с Россией строительство базы в Трабзоне не имеет. Наши отношения с РФ сейчас самые лучшие, возможно, со времен (основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля) Ататюрка. Сооружение этой базы очень важно не только для Турции, но и для российско-турецких отношений, потому что обе страны осуществляют совместные учения в Черном море еще с 2004 года, и появление новой базы окажет поддержку этому сотрудничеству", - сказал Гюрдениз.

По его словам, строительство новой базы ВМС Турции на Черном море также не связано с НАТО. "Это необходимость для ВМС Турции, которая ощущалась на протяжении многих лет. Такой проект возник еще во время "холодной войны", когда Россия и Турция находились в разных лагерях. Однако в силу различных причин - отсутствия достаточных средств, а также наличия других приоритетов - на этот очень важный проект в свое время не было направлено необходимых средств. Но рано или поздно этот проект должен быть осуществлен, поскольку на Черном море, береговая линия которого в Турции самая протяженная, мы имеем всего одну базу - в Эрегли на западе страны", - отметил адмирал в отставке.

По его словам, сейчас Турция не имеет в Восточном Черноморье базы для осуществления патрулирования и обеспечения национальной безопасности. "Там у наших ВМС нет ничего, кроме небольших катеров береговой охраны и корветов. Это неприемлемая ситуация для такой морской державы как Турция", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сооружение базы не имеет никакого отношения к российско-украинскому инциденту в Керченском проливе, где были задержаны три корабля ВМС Украины, нарушившие границу РФ. "Если бы Турция имела намерение построить военно-морскую базу, исходя из развития каких-либо событий в регионе, то она бы это сделала еще десять лет назад, после вооруженного конфликта между Россией и Грузией в августе 2008 года, но и тогда Анкара ничего не стала предпринимать", - добавил Гюрдениз.

11.12.2018
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принадлежат РИА Новости
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Грузия
Россия
Турция
Украина
Проекты
NATO
Военные учения
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1 комментарий
№1
14.12.2018 11:50
Ну конечно, мы "идиоты" и не понимаем для чего создаются военно-морские базы на восточном побережье Черного моря. Конечно Турция от Грузии готовиться защищаться? Шутка.
+3
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