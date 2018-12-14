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14.12.2018
ТАСС

Первый в мире искусственный метеоритный дождь можно будет увидеть в 2020 году

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space_earth
space_earth

Речь идет о 400 металлических шариках, которыми будет выстреливать специально созданный для этого спутник


ТОКИО, 13 декабря. /ТАСС/. Японский стартап ALE Co. при поддержке нескольких университетов завершил разработку спутника, с помощью которого весной 2020 года планируется устроить первый в мире искусственный метеоритный дождь. Об этом сообщается на сайте компании.

Спутник высотой 80 и шириной 60 см весит порядка 65 кг. Он будет запущен 17 января с космодрома Утиноура в южной префектуре Кагосима с помощью ракеты-носителя Epsilon. Некоторое время аппарат будет находиться на орбите в 500 км над Землей, а непосредственно перед самим экспериментом его планируется спустить на 100 км ниже.

Внутри спутника находится около 400 металлических шариков диаметром в несколько сантиметров, которые и должны стать "падающими звездами". Аппарат будет выстреливать их порциями по 20 штук за раз. По расчетам, заряды станут падать вниз со скоростью 7-8 км в секунду, а эффект метеора будет создаваться за счет постепенного сгорания в атмосфере.

Увидеть первый в мире искусственный метеоритный дождь смогут около 6 млн жителей в городе Хиросима и прилегающих районах. Этот регион был выбран благодаря обычно ясной погоде и чистому небу весной. Тем не менее график может быть скорректирован в зависимости от метеоусловий, точная дата зрелища пока не называется.

Компания ALE Co. в настоящее время разрабатывает еще один такой же спутник, который планируется запустить летом следующего года. Ориентировочный срок службы таких аппаратов 24 месяца. В будущем стартап рассчитывает продавать свои метеоры всем желающим, чтобы, к примеру, необычным образом отметить какой-либо праздник.

Одна такая "звезда" стоит почти $10 тыс., а стоимость всего проекта превышает $8 млн. Специалисты компании также работают над усовершенствованием химического состава "падающих звезд", чтобы сделать их разноцветными.

13.12.2018
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принадлежат ТАСС
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Страны
Япония
Проекты
2020-й год
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