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15.10.2018
Военный паритет

Амбициозные планы L-39NG

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УТС L-39NG
УТС L-39NG.
Источник: AERO Vodochody AEROSPACE

12 октября чшская компания AERO Vodochody AEROSPACE выкатила первый предсерийный образец самолета L-39NG, сообщает "ВП" со ссылкой на airrecognition.com. Эта важная веха была достигнута в соответствии с графиком проекта L-39NG, и компания собирается подготовить самолет к своему первому полету, запланированному до конца этого года.

В мероприятии приняли участие, в частности, военные чиновники из ряда стран-заказчиков L-39NG, а также политические и дипломатические делегации, включая премьер-министра Чехии Андрея Бабиша. “Традиции воздухоплавания всегда были сильны в Чехии. Проект L-39NG демонстрирует, что промышленные возможности все еще присутствуют в Чешской Республике, и теперь важно, чтобы правительство поддержало этот проект, который будет способствовать чешскому экспорту высокотехнологичной продукции. Такие проекты укрепляют конкурентоспособность чешской промышленности", сказал Андрей Бабиш.

Aero Vodochody является компанией с исторически самым активным производством легких самолетов в Европе и одним из самых больших в мире (общее количество произведенных самолетов - 6700 единиц). Однако прошло более 20 лет, как из ангара выкатили новый реактивный самолет. "Когда мы покупали Aero в 2006 году, компания была в очень плохом состоянии, разработка собственного самолета казалась нереалистичной. Мы разработали стратегию, в рамках которой Aero стала крупным субподрядчиком аэрокосмических компаний уровня 1. Нам удалось сохранить ключевых людей из команды разработчиков, чтобы сохранить наши ноу-хау. Сегодня очевидно, что мы приняли правильное решение”, - сказал Марек Доспива, представитель партнерской группы Penta Investments.

Начиная с 2016 года у компании есть стратегический план для укрепления своих позиций в качестве ведущего производителя реактивных учебных самолетов и легких штурмовиков. Следующее поколение легендарного L-39, коим является L-39NG, представляет ключевой актив для достижения этой цели. "L-39NG определяет будущее чешской авиации, извлекая лучшее из своих традиций, привнося современные технологии и обеспечивая создание лучших в мире УТС и легких штурмовиков. Новый самолет уже вызвал внимание у многих потенцальных покупателей", сказал Джузеппе Джордо, президент и генеральный директор Aero Vodochody.

Проект нового реактивного УТС поддерживается стратегическим партнером программы чешской военной компанией Omnipol. "Сегодняшняя выкатка является важной вехой для L-39NG. Компания Omnipol с гордостью присоединилась к проекту L-39NG в июне 2015 года в качестве стратегического партнера и равноправного соинвестора наряду с нашими коллегами из Aero Vodochody", сказал президент "Омнипол" Иржи Подпера.

L-39NG это доступный для клиентов одномоторный двухместный легкий УТС и штурмовик, оснащен полностью стеклянным кокпитом, пилот имеет нашлемный дисплей. Самолет является ключевым компонентом инновационной концепции обучения курсантов, разработанной Aero, которая включает в себя современные наземные обучающие устройства, новые методики обучения, а также широкое использование технологий виртуальной реальности и искусственного интеллекта.

Развитие программы L-39NG ускорилось в последние два года, чтобы иметь возможность поставлять первый самолет на рынок в 2020 году. В 2017 году началось начальное предсерийное производство и фаза индустриализации, включая соглашения со всеми ключевыми поставщиками и партнерами проекта, как международными, так и чешскими компаниями (около 40 чешских поставщиков). Сертификация новой авионики и двигателя уже была проведена в конце 2017 года, в то время как сертификация L-39NG будет полностью достигнута до конца 2019 года.

По оценкам Aero Vodochody, потенциальный спрос в ближайшие 10-15 лет на учебно-тренировочные самолеты составит до 3000 единиц. Нынешний парк УТС по всему миру стремительно завершает свой срок службы и не отвечает будущим потребностям подготовки пилотов для истребителей 4-го и 5-го поколений. По консервативному сценарию в ближайшие 10 лет Aero планирует поставить на рынок 150 самолетов этого типа.

Перед развертыванием L-39NG представители 18 государств, среди которых есть и те, кто имел опыт работы с легендарными учебными самолетами L-39, встретились на 3-й конференции операторов этого семейства учебных машин. Большинство участников конференции воспользовались этой возможностью, чтобы увидеть следующее поколение L-39.

13.10.2018
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Страны
Чехия
Продукция
L-39
Компании
Aero Vodochody
Проекты
2020-й год
AI
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