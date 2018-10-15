Фиктивный конкурс ВВС Бельгии

В первой половине октября бельгийские СМИ опубликовали информацию о выборе преемника для парка многоцелевых боевых самолетов Lockheed Martin F-16AM/BM Fighting Falcon ВВС Бельгии, сообщает "ВП" со ссылкой на zbiam.pl (12 октября).

Несмотря на объявление международного тендера, в котором должны участвовать не менее двух конкурсантов, многое указывает на то, что власти Бельгии уже решили купить истребители F-35A Lightning I. Публикации явственно указывали на уже состоявшееся решение, которое озвучивалось в преддверии парламентских выборов, намеченных на 14 октября.

По данным прессы, уже в 2013 году бельгийцы сообщили НАТО, что намерены покупать истребители пятого поколения, единственным выбором в этом сегменте является F-35A Lightning II. Кроме того, в тендере указано, что основным требованием является прорыв системы ПВО противника.

Что интересно, бельгийцы хотят одновременно продать старые УТС Dassault Alpha Jet, которые эксплуатируются (в количестве 25 экземпляров) во французской авиабазе Казо. Их срок службы завершается в декабре 2019 года. С 2020 году бельгийские пилоты будут обучаться в американской авиабазе Шеппард в Техасе, где находится международный учебный центр НАТО. Этот шаг может означать, что курсанты будут обучаться именно для пилотирования F-35 Lightning II, что еще больше укрепляет теорию о выборе F-35 в качестве преемников для F-16.

Бельгия планирует покупку 34 боевых самолетов нового поколения, которые должны будут заменить F-16AM/BM Fighting Falcon. Последние интенсивно используется в стране и за ее пределами. Высок степень износа самолетов, в октябре был списан один F-16, который был уничтожен пожаром во время регламентных работ.