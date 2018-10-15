Войти
15.10.2018
Военный паритет

Фиктивный конкурс ВВС Бельгии

407
0
0
Истребитель F-16 ВВС Бельгии
Истребитель F-16 ВВС Бельгии.
Источник: © EPA/WOLFGANG KUMM

В первой половине октября бельгийские СМИ опубликовали информацию о выборе преемника для парка многоцелевых боевых самолетов Lockheed Martin F-16AM/BM Fighting Falcon ВВС Бельгии, сообщает "ВП" со ссылкой на zbiam.pl (12 октября).

Несмотря на объявление международного тендера, в котором должны участвовать не менее двух конкурсантов, многое указывает на то, что власти Бельгии уже решили купить истребители F-35A Lightning I. Публикации явственно указывали на уже состоявшееся решение, которое озвучивалось в преддверии парламентских выборов, намеченных на 14 октября.

По данным прессы, уже в 2013 году бельгийцы сообщили НАТО, что намерены покупать истребители пятого поколения, единственным выбором в этом сегменте является F-35A Lightning II. Кроме того, в тендере указано, что основным требованием является прорыв системы ПВО противника.

Что интересно, бельгийцы хотят одновременно продать старые УТС Dassault Alpha Jet, которые эксплуатируются (в количестве 25 экземпляров) во французской авиабазе Казо. Их срок службы завершается в декабре 2019 года. С 2020 году бельгийские пилоты будут обучаться в американской авиабазе Шеппард в Техасе, где находится международный учебный центр НАТО. Этот шаг может означать, что курсанты будут обучаться именно для пилотирования F-35 Lightning II, что еще больше укрепляет теорию о выборе F-35 в качестве преемников для F-16.

Бельгия планирует покупку 34 боевых самолетов нового поколения, которые должны будут заменить F-16AM/BM Fighting Falcon. Последние интенсивно используется в стране и за ее пределами. Высок степень износа самолетов, в октябре был списан один F-16, который был уничтожен пожаром во время регламентных работ.

13.10.2018
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Бельгия
США
Франция
Продукция
Alpha Jet
F-16
F-35
F-35A
Компании
Dassault
Lockheed-Martin
Проекты
2020-й год
NATO
Военные учения
Похожие новости
21.02.2018
Минобороны Бельгии приступает к оценке предложений по поставке новых истребителей
10.03.2016
Ядерное оружие стран НАТО
19.10.2015
Вашингтон играет с огнем
16.11.2012
Американская «молния»: состояние и перспективы
13.11.2012
F-35 примеряет тактическое ядерное оружие
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 15.10 21:37
  • 35
"Зенитная пехота" нацелилась на баллистические ракеты
  • 15.10 20:50
  • 20
ВМФ отказался от ремоторизации "Каракуртов" несмотря на проблемы с поставкой дизелей
  • 15.10 20:07
  • 4
Boston Dynamics научили робота паркуру
  • 15.10 20:00
  • 1
9 канал (Израиль): Кошмар для Израиля: за пульт российских С-300 в Сирии сядут иранцы?
  • 15.10 19:34
  • 193
Великобритания в ответ на "агрессию России" испытала аналог "Панцирь-С1"
  • 15.10 19:17
  • 50
Названа причина аварии "Союза"
  • 15.10 18:13
  • 772
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 15.10 17:52
  • 1
7 Дней (США): Американские системы вооружения уязвимы для хакеров
  • 15.10 17:50
  • 1
Дипломатическая потеря Эр-Рияда
  • 15.10 17:48
  • 4
Противостояние на Азове: Украина готовится к битве
  • 15.10 17:38
  • 3
Российские саперы очистят от авиабомб США более 100 гектаров леса в Лаосе
  • 15.10 17:37
  • 1
Нидерланды объявили о "состоянии кибервойны" с Россией
  • 15.10 17:05
  • 4
Ледоколы не пробились в бюджет
  • 15.10 16:59
  • 51
Строящийся БДК "Иван Грен" впервые вышел в море на ходовые испытания
  • 15.10 16:52
  • 1
Кто купит украинский "Мангуст"?