7 Дней (США): Американские системы вооружения уязвимы для хакеров

Целое поколение американских систем вооружения, по всей вероятности, уязвимы для кибератак, и должностные лица Министерства обороны США только сейчас начинают оценивать весь масштаб проблемы, утверждает военный обозреватель «7 Дней».

Главное контрольно-финансовое управление, специалисты которого провели круглогодичное изучение вопроса, отмечает в опубликованном во вторник отчете, что аналитики министерства обороны "регулярно сталкивались с критическими уязвимостями почти во всех системах вооружения, находившихся в разработке".

В отчете говорится, что представители МО часто спокойно относились к подобным проблемам, полагая, что системы находятся в безопасности, и не учитывали некоторые результаты проверок, называя их "нереалистичными".

В отчете не указывается, какие именно системы вооружения проверяли исследователи, так как подобная информация не подлежит разглашению.

Следователи Главного контрольно-финансового управления изучили данные оценок уровня кибербезопасности Пентагона, проведенных в течение 5 лет, с 2012 по 2017 год. Перед аналитиками была поставлена задача - найти уязвимости, в том числе и при помощи компьютерного взлома систем вооружения.

В некоторых случаях они смогли получить полный контроль над системами, применив простейшие технические приемы. В других случаях им удавалось парализовать систему, просто просканировав ее, что является первым шагом при попытке проведения цифровой атаки.

В некоторых системах проводящим проверку лицам удалось изменить данные, которые выдавались на компьютеры военных, управлявших боевым средством. В отчете также упоминаются случаи, когда проверяющим удалось вывести на экраны пользователей сообщение, предлагающее им "опустить две монетки, чтобы продолжить работу".

Представители министерства обороны и разведывательного сообщества долгие годы предупреждали о потенциально катастрофических эффектах цифровой манипуляции в случае войны. Нападающая сторона, заполучив доступ к военным системам США, может значительно изменить информацию, которую получают, к примеру, военные моряки на мониторах радаров своих кораблей. Они могут сбить суда с курса или сделать вражеские корабли невидимыми для ВМФ США.

Считается, что лишь продвинутые противники - в основном Китай - способны проникать в системы США на столь глубоком уровне. Однако в своем отчете Главное контрольно-финансовое управление описывает огромное разнообразие и различную глубину компьютерных уязвимостей, поэтому подобные сценарии, по всей видимости, нельзя считать исключительными.

При этом проведенная проверка помогла Пентагону лишь отчасти понять сущность проблемы. По данным отчета, министерство обороны "не обладает полными данными об уязвимости ее систем вооружения перед кибератаками, в связи с ограниченным характером проведенных тестов".

Независимые аналитики давно предупреждали, что данные уязвимости могут иметь катастрофическое влияние на ядерные системы оружия США.

Чиновники Пентагона все чаще принимают во внимание уязвимости кибербезопасности во время проведения проверок и покупки систем вооружения, однако недавно опубликованный отчет указывает на то, что эти реформы, судя по всему, влияют на ситуацию не сразу.

По данным Главного контрольно-финансового управления, в распоряжении Пентагона, вероятно, "находится целое поколение систем, разработанных и созданных без адекватного учета проблем кибербезопасности".

Решение проблемы обнаруженных уязвимостей может потребовать серьезных инвестиций, которые нынешний бюджет Пентагона не принимает в расчет.

В отчете также говорится, что у Пентагона возникают сложности с поиском квалифицированных сотрудников, способных решить обнаруженные проблемы.

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