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15.10.2018
Военное обозрение

От кого обороняться будем? Эстония закупает противотанковые комплексы

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Министерство обороны Эстонии заявило о планах по приобретению дальнобойных противотанковых систем. С этой целью центр оборонных инвестиций при эстонском военном ведомстве объявил о проведении тендера на покупку дальнобойных ПТРК на общую сумму в 40 миллионов евро, сообщает пресс-служба центра.

Siim Teder / mil.ee

Согласно сообщению эстонского Минобороны, в рамках тендера планируется приобрести 18 комплексов с боеприпасами, дополнительным снаряжением с технической поддержкой и обучением персонала. При этом указывается, что поставляемые противотанковые системы должны соответствовать ряду требований, а именно: дальность действия системы - не менее 4 тысяч метров; обеспечение поражения цели, находящейся в укрытии; система должна находиться в серийном производстве; система должна стоять на вооружении минимум одной страны НАТО.

Как заявил заведующий отделом тендеров центра оборонных инвестиций Прийта Соосаара, приобретение противотанковых систем входит в список приоритетных покупок. ПТРК будут поставлены на вооружение противотанковых рот пехотных бригад Сил обороны Эстонии. Основными операторами систем станут военнослужащие по призыву.

12.10.2018
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Страны
Эстония
Проекты
NATO
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