От кого обороняться будем? Эстония закупает противотанковые комплексы
Министерство обороны Эстонии заявило о планах по приобретению дальнобойных противотанковых систем. С этой целью центр оборонных инвестиций при эстонском военном ведомстве объявил о проведении тендера на покупку дальнобойных ПТРК на общую сумму в 40 миллионов евро, сообщает пресс-служба центра.
Siim Teder / mil.ee
Согласно сообщению эстонского Минобороны, в рамках тендера планируется приобрести 18 комплексов с боеприпасами, дополнительным снаряжением с технической поддержкой и обучением персонала. При этом указывается, что поставляемые противотанковые системы должны соответствовать ряду требований, а именно: дальность действия системы - не менее 4 тысяч метров; обеспечение поражения цели, находящейся в укрытии; система должна находиться в серийном производстве; система должна стоять на вооружении минимум одной страны НАТО.
Как заявил заведующий отделом тендеров центра оборонных инвестиций Прийта Соосаара, приобретение противотанковых систем входит в список приоритетных покупок. ПТРК будут поставлены на вооружение противотанковых рот пехотных бригад Сил обороны Эстонии. Основными операторами систем станут военнослужащие по призыву.
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются