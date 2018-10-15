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15.10.2018
РИА Новости

В Минобороны рассказали о разведактивности вдоль границ России за неделю

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Самолеты-перехватчики Су 27. Архивное фото
Самолеты-перехватчики Су 27. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Алексей Даничев

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Разведывательную деятельность вдоль границ России вели за неделю восемь летательных аппаратов, говорится в инфографике, которую публикует в пятницу газета российских вооруженных сил "Красная звезда".

В материале говорится, что за последнюю неделю российские истребители дежурных сил ПВО три раза поднимались в воздух, чтобы не допустить нарушения границы.

Подчеркивается, что нарушений воздушного пространства России допущено не было.

На прошлой неделе у границ России был зафиксирован 21 летательный аппарат, ведший разведку, на перехват поднимались пять самолетов.

12.10.2018
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Страны
Россия
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