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12.10.2018
Военное обозрение

Украина представила новый БЛА от "Антонова", пока только модель

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На проходящей в эти дни в Киеве выставке "Оружие и безопасность-2018" украинская аэрокосмическая компания "Антонов" представила масштабную модель нового беспилотного летательного аппарата, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на defence-blog.com.


Масштабная модель беспилотного летательного аппарата с большой продолжительностью полета, представленная компанией "Антонов".
Источник: defence-blog.com

Согласно информации, представленной разработчиками из "Антонова", новый беспилотник относится к разрабатываемому компанией новому поколению беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, способных выполнять как наблюдательно-разведывательные, так и ударные задачи. По мнению создателей беспилотника, БАС (беспилотная авиационная система) будет использоваться в качестве высотной платформы, способной выполнять удары высокоточным оружием, а также координации и разведки целей.

Заявленный максимальный взлетный вес - 6000 кг, при этом полезная нагрузка составляет 400-600 кг. Высота полета максимальная - 12200 метров, скорость полета - 310-420 км/ч. Длина аппарата около 13,9 м, размах крыла 24,63 м. Для размещения вооружения предусмотрены девять подкрыльевых пилонов, на которых по замыслу авторов проекта, будут находиться высокоточные ракеты "воздух-земля" или другое оружие.

11.10.2018
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принадлежат Военное обозрение
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Страны
Украина
Компании
Антонов ГП
Проекты
БПЛА
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