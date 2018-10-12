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12.10.2018
Военное обозрение

Ми-28НМ ещё "не налетался". Ждём в следующем году?

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Модернизированный Ми-28НМ "Ночной охотник" будет принят на вооружение до конца следующего года, так как именно такое время займут государственные совместные испытания, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Минобороны РФ

Как поясняет издание, программа государственных испытаний предусматривает более тысячи испытательных полетов, а в настоящее время их совершает всего лишь одна опытная машина. Для сокращения срока испытаний, к ним должны присоединиться дополнительные машины, что произойдет только в конце 2018 года. По словам источника издания, с начала 2019 года программа испытаний будет вестись в помощью уже трех вертолетов и будет закончена к концу года.

Все три модернизированных "Ми-28НМ" входят в установочную партию, которая будет передана Минобороны по условиям контракта, который был заключен в декабре 2017 года. .

Ударный вертолет Ми-28НМ представляет собой новейшую модификацию Ми-28Н "Ночной охотник". Вертолёт получил лазерный бортовой комплекс обороны и новую систему управления вооружением, модифицированный фюзеляж, модернизированные двигатели, бортовой комплекс радиоэлектронного оборудования и обзорно-прицельную систему, новую вспомогательную силовую установку, аппаратуру связи с беспилотными летательными аппаратами.

11.10.2018
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принадлежат Военное обозрение
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  • В новости упоминаются
Продукция
Ми-28Н
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
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