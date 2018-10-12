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12.10.2018
ЦАМТО

В Австралию прибыли первые истребители F-35A "Лайтнинг-2"

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Истребитель F-35A
Истребитель F-35A.
Источник: REUTERS/Amir Cohen

ЦАМТО, 11 октября. На авиабазу "Уильямстаун" Военно-воздушных сил Австралии 10 октября прибыли первые два из 72 заказанных многоцелевых истребителя пятого поколения F-35A "Лайтнинг-2".

По информации Portstephensexaminer.com.au, новые F-35A поступят на вооружение 3-й истребительной эскадрильи и заменят в ее составе устаревшие истребители-бомбардировщики F/A-18A/B "Хорнет". Торжественная церемония приемка самолетов состоится в ближайшее время.

Как уже сообщал ЦАМТО, Австралия является партнером в программе разработки самолета F-35 "Лайтнинг-2" с 2002 года. Правительство страны приняло решение одобрить приобретение первой партии из 14 истребителей F-35 "Лайтнинг-2" в ноябре 2009 года. В общей сложности в рамках Проекта AIR-6000 ВВС Австралии получат 72 самолета F-35A. Они заменят 71 самолет F/A-18A/B "Хорнет", которые планируется снять с вооружения к 2023 году.

Первые два F-35A (AU-1 и AU-2) были переданы Австралии в конце 2014 года и использовались для подготовки пилотов и проведения испытаний на авиабазе ВВС США "Льюк" (шт.Аризона). Первая пара была оснащены программным обеспечением версии Блок.3i (начальная готовность к боевому применению). В марте 2017 года эти самолеты впервые выполнили перелет в Австралию для участия в авиасалоне AVALON-2017, после чего вновь возвратились в США.

В апреле этого года министр обороны Австралии Марис Пейн и министр оборонной промышленности Кристофер Пайн объявили о передаче Военно-воздушным силам страны трех истребителей F-35A (AU-3, AU-3 и AU-5) с финальной версией программного обеспечения.

Австралия стала первым зарубежным покупателем F-35A версии с обычным взлетом и посадкой, который получил истребители в конфигурации Блок.3F. Данная версия обеспечивает полное задействование боевого потенциала самолета, включая вооружение, боевые системы и летные характеристики.

Таким образом, по состоянию на апрель в распоряжении ВВС Австралии имелось пять самолетов, размещенных на авиабазе "Льюк" (шт.Аризона), где проходят подготовку австралийские пилоты. Еще пять истребителей планируется получить к концу 2018 года.

Как предполагается, истребители ВВС Австралии приступят к выполнению боевых задач в 2020 году. Полная готовность F-35A ВВС Австралии к боевому применению запланирована на 2023 год. Покупка 72 новых истребителей позволит сформировать три боевые и одну учебную эскадрильи. Полная стоимость покупки оценивается в 15 млрд. австр. долл. (11,5 млрд. долл. США), включая стоимость связанных средств обслуживания, вооружения и услуг обучения.

Более 50 австралийских компаний в рамках проекта F-35 заключили контракты на производство комплектующих общей стоимостью более 1 млрд. долл. В 2016 году программа F-35 обеспечила более 2400 рабочих мест в Австралии. К 2023 году количество занятых по данной программе возрастет до 5000 человек.

11.10.2018
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принадлежат ЦАМТО
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Страны
Австpалия
США
Продукция
F-18
F-35
F-35A
Проекты
2020-й год
Истребитель 5 поколения
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