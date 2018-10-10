Ракету с пилотируемым кораблем "Союз МС-10" установили на стартовый стол на Байконуре

Запуск корабля к МКС намечен на 11 октября

БАЙКОНУР /Казахстан/, 9 октября. /ТАСС/. Ракета- носитель "Союз-ФГ" с космическим кораблем "Союз МС-10" установлена на стартовый стол на космодроме Байконур в Казахстане, сообщили ТАСС во вторник в госкорпорации "Роскосмос".

"В соответствии с решением государственной комиссии произведен вывоз ракеты-носителя "Союз-ФГ" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-10" из монтажно-испытательного корпуса на стартовый комплекс", - сказал представитель госкорпорации.

Запуск корабля к Международной космической станции намечен на 11:40 мск 11 октября с первой стартовой площадки ("Гагаринский старт"). Стыковка "Союза" с орбитальной станцией должна произойти в этот же день в 17:44 мск.

На "Союзе МС-10" к МКС отправятся космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг. Место третьего космонавта займет контейнер с провиантом весом 62 кг.

В середине ноября Овчинину и находящемуся на станции космонавту Сергею Прокопьеву предстоит выйти в открытый космос для определения причин появления отверстия в "Союзе МС-09", из-за которого на МКС произошла утечка воздуха. Для этого они разберут часть обшивки корабля.