Рогозин: Роскосмос и NASA скоро договорятся о программах освоения дальнего космоса

Глава Роскосмоса сообщил, что у него состоялась первая встреча с Джимом Брайденстайном

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Роскосмос и NASA в ближайшем будущем могут договориться о начале реализации больших совместных программ освоения дальнего космоса. Такое мнение высказал во вторник глава российской госкорпорации Дмитрий Рогозин, выступая перед студентами МГУ имени М. В. Ломоносова.

"Мы очень рассчитываем, что NASA и Роскосмос скоро договорятся о больших программах освоения дальнего космоса. Мы со стороны Роскосмоса сделаем все, чтобы политики не вмешивались в космическое международное сотрудничество, чтобы оно развивалось так, как развивается сейчас", - сказал Рогозин.

"Мы с Джимом [Брайденстайном, главой NASA] назначены совсем недавно. У нас сегодня состоялась первая встреча, первое знакомство. Завтра вылетаем на космодром Байконур, откуда 11 октября будет осуществлен пилотируемый запуск. Впереди ждут важные дни, и я рад, что Джим будет лично присутствовать на этом пуске", - отметил глава Роскосмоса.

Рогозин подарил Брайденстайну так называемые "штурманские часы". "Это точная копия часов, в которых летал Юрий Гагарин. Это часы военных летчиков", - пояснил глава Роскосмоса.