Войти
10.10.2018
ТАСС

Рогозин: Роскосмос и NASA скоро договорятся о программах освоения дальнего космоса

156
0
0
Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин, ректор МГУ им. М.В.Ломоносова Виктор Садовничий, глава NASA Джим Брайденстайн
Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин, ректор МГУ им. М.В.Ломоносова Виктор Садовничий, глава NASA Джим Брайденстайн.
Источник: © Антон Новодережкин/ТАСС

Глава Роскосмоса сообщил, что у него состоялась первая встреча с Джимом Брайденстайном

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Роскосмос и NASA в ближайшем будущем могут договориться о начале реализации больших совместных программ освоения дальнего космоса. Такое мнение высказал во вторник глава российской госкорпорации Дмитрий Рогозин, выступая перед студентами МГУ имени М. В. Ломоносова.

"Мы очень рассчитываем, что NASA и Роскосмос скоро договорятся о больших программах освоения дальнего космоса. Мы со стороны Роскосмоса сделаем все, чтобы политики не вмешивались в космическое международное сотрудничество, чтобы оно развивалось так, как развивается сейчас", - сказал Рогозин.

"Мы с Джимом [Брайденстайном, главой NASA] назначены совсем недавно. У нас сегодня состоялась первая встреча, первое знакомство. Завтра вылетаем на космодром Байконур, откуда 11 октября будет осуществлен пилотируемый запуск. Впереди ждут важные дни, и я рад, что Джим будет лично присутствовать на этом пуске", - отметил глава Роскосмоса.

Рогозин подарил Брайденстайну так называемые "штурманские часы". "Это точная копия часов, в которых летал Юрий Гагарин. Это часы военных летчиков", - пояснил глава Роскосмоса.

09.10.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
NASA
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Байконур
Похожие новости
09.06.2018
Санкции не сильно мешают сотрудничеству России с другими странами по космосу, но и не способствуют его развитию - Роскосмос
21.07.2017
Второй день на МАКС-2017: заключение соглашений и космические планы
02.04.2015
Россия и США задумались о строительстве окололунной станции
23.07.2013
Улет нормальный
23.04.2013
Дотянуть до Восточного
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 10.10 01:33
  • 1
Десантники ЮВО уничтожил склад с боеприпасами "противника" под Волгоградом
  • 09.10 23:14
  • 143
Минобороны может купить минимум 14 топливозаправщиков Ил-78М-90А к 2027 году
  • 09.10 22:40
  • 1
Первый летный экземпляр Ил-112В завершил комплекс наземных частотных испытаний
  • 09.10 22:02
  • 2
Business Insider (США): У России есть крупный покупатель танков следующего поколения Т-14 "Армата", но США могут воспрепятствовать сделке
  • 09.10 21:10
  • 278
Клинцевич анонсировал строительство шести российских авианосцев
  • 09.10 20:26
  • 24
Борисов оценил перспективы строительства вертолетоносцев
  • 09.10 20:13
  • 26
Что может С-300 в поединке с истребителем F-35
  • 09.10 19:19
  • 171
Великобритания в ответ на "агрессию России" испытала аналог "Панцирь-С1"
  • 09.10 18:38
  • 3
МиГ-31БМ получит модернизированный радар
  • 09.10 18:29
  • 13
Загоризонтные РЛС "Воронеж" несут боевое дежурство уже в семи регионах
  • 09.10 17:39
  • 1
Япония рассчитывает на военное сотрудничество с Россией
  • 09.10 17:27
  • 1
Готова ли армия РФ для ответного удара по США
  • 09.10 16:20
  • 763
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 09.10 16:03
  • 2
Беспилотник "Сокол" с биологическим камуфляжем представили в России
  • 09.10 15:33
  • 14
Шойгу: порядка 80% самолетов Ан-26 будет выведено из эксплуатации до 2030 года