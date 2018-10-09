The Times (Великобритания): На самых масштабных учениях за последние 17 лет на уме у британских военных будет только один враг — Россия

Морпехи Британских Королевский военных сил совместно с португальскими морпехами высаживаются из лодки типа амфибия во время учений НАТО в Лиссабоне.

Вооруженные силы Британии проводят продолжительные военные учения. И хотя местом действия выбрана раскаленная пустыня Омана, в сознании командиров — образ только одного врага, который находится гораздо ближе к их стране, и это — Россия. Из репортажа корреспондента «Таймс» можно узнать некоторые подробности о том, как представляют себе воображаемое сражение с русскими британские офицеры.

Три бронемашины "Уорриор" (Warrior), в каждой из которых находилось по шесть британских солдат, мчались по направлению к вражеским позициям в клубах пыли и под грохот пулеметов.

"Это как спускать свору собак", - сказал 26-летний лейтенант Найалл Пирсон (Niall O'Malley Pearson) после завершения первой атаки в рамках крупнейших военных учений Великобритании за последние 17 лет.

Хотя эти военные игры продолжительностью в один месяц проводятся в раскаленных пустынях Омана, в сознании командиров, принимающих в них участие, есть образ только одного врага, который находится гораздо ближе к Великобритании, - России.

Эти учения направлены на то, чтобы повысить способность британских вооруженных сил сражаться с более сильными и лучше экипированными противниками.

В учениях "Саиф Сариа-3" задействованы 5,5 тысяч британских военнослужащих, 200 бронемашин, шесть военных кораблей, включая корабль ВМС Великобритании "Альбион", один десантный корабль и восемь военных самолетов "Тайфун". Они способны работать при температуре до 49 градусов по Цельсию.

Эти учения, которые проводятся на участке длиной в 250 километров, позволят испытать способность британских военных перебрасывать тактические группы в зону боевых действий, вести бой, а затем перемещаться в другую горячую точку мира.

Многие боятся, что готовность России вести военные кампании в нескольких регионах одновременно - от сельскохозяйственных районов востока Украины и лесов Эстонии до пустынь Сирии и Ливии - может привести к тому, что Великобритании придется сражаться на нескольких фронтах.

Батальон королевской конной гвардии численностью в 150 военнослужащих играет роль врага и попутно изучает тактику россиян.

В ходе тактических учений солдаты "притворяются", что боевые автомобили гвардии "Скимитар" и "Спартанец" - это гораздо более грозные танки Т-72, которые являются основой бронетанковых войск России.

Эти масштабные военные учения стали своеобразной реакцией Великобритании на российскую программу по перевооружению, которая может стать одной из причин поражения британских войск в возможных будущих конфликтах.

Новый российский танк "Армата" или Т-14, по некоторым данным, может стрелять дальше, чем британский "Челленджер-2", и он оснащен активной защитой, способной уничтожать атакующие ракеты. В распоряжении России также есть целый арсенал артиллерии и ракет дальнего действия, а активность ее подводных лодок на севере Атлантического океана достигла максимума за последние 25 лет.

Масштабы британских учений "Саиф Сариа-3" стали отражением того факта, что британская армия сейчас переживает не лучшие времена: в учениях "Саиф Сариа-2", которые проводились в Омане в 2001 году, было задействовано в четыре раза больше британских военнослужащих и военных кораблей и в два раза больше бронемашин. В 2001 году в учениях были использованы 66 танков "Челленджер-2", а в этом году - только 18.

"Мы пытаемся бороться с теми, кто, возможно, лучше экипирован, у кого лучше подготовка и кто способен бросить нам самый серьезный вызов", - сказал бригадир Зак Стеннинг (Zac Stenning), который командует сухопутными войсками в ходе этих учений.

"Мы действительно сталкиваемся с множеством угроз, и нас окружает неизвестность. Очень трудно спрогнозировать, где начнется следующий кризис, но мы хотим подготовиться к нему".

Стеннингу поручили поэкспериментировать с технологиями и новыми тактиками ведения войны - отчасти для того, чтобы выработать ответ на ту тактику, которую Россия применила в Крыму и на востоке Украины.

Кремлевская доктрина гибридной войны включает в себя кибератаки, распространение фейковых новостей, а также переброску "зеленых человечков" на территорию врага для проведения подрывных операций и атак на инфраструктуру.

Впервые в истории британские солдаты в Омане используют низкотехнологичные коммерческие дроны - стоимостью менее 1000 фунтов стерлингов каждый - для поиска позиций врага.

Подобные дроны постоянно применяются на поле боя на востоке Украины, где российские сепаратисты используют их для того, чтобы обнаруживать украинские отряды и координировать разрушительные артиллерийские атаки.

Британские солдаты также протестируют 30-тонный бронированный тягач на дистанционном управлении, который способен преодолевать заминированные препятствия. При помощи пульта управления его "водитель" сможет управлять им с расстояния более чем 800 метров.

На прошлой неделе репортеры издания "Таймз" присоединились к солдатам из 1-го батальона Мерсийского полка, чьи бронемашины выехали из ворот базы "Шафа", расположенной у подножия горы Джебель на юге пустыни. Сотни военнослужащих уже провели там две недели, чтобы акклиматизироваться и привыкнуть к местной температуре воздуха.

Покинув базу незадолго до рассвета, военные разбились на несколько отрядов и начали отрабатывать атаку на позиции противника.

Вскоре четыре боевые машины "Уорриор" из роты В попали под обстрел бойцов Королевской конной гвардии, которые стреляли холостыми патронами и занимали такую оборонительную позицию, которая характерна для российских военных.

Две боевые машины роты В начали обстреливать позиции противника с флангов, а третья атаковала посередине, приближаясь к противнику со скоростью 50 километров в час. Она остановилась всего в 20 метрах от цели.

Вторым из шести солдат, которые выпрыгнули из машины, чтобы завершить атаку, был 18-летний Кэмерон Вудз (Cameron Woods) из Ноттингема.

"Сначала пыль ударяет вам в лицо, но потом вы выбираетесь - и это потрясающе. Вас захватывает, - сказал он. - Я мечтал о такой работе с детства".

Атака была признана успешной: восемь "вражеских" солдат были объявлены мертвыми или захваченными в плен.

"Мы не пытаемся имитировать средства и тактику русских, но мы используем особенности их действий, чтобы понять, как мы можем с ними бороться", - сказал 24-летний лейтенант Уил Чарльзворт (Will Charlesworth), который командовал силами "противника" во время этой атаки.

Позже днем восемь танков "Челленджер-2" Королевского танкового полка атаковали группу бронемашин, находившихся у подножья горы.

"Задача моих танков - напугать до смерти всех, кто занимает эти позиции", - сказал майор 34-летний Том Ллойд-Джукс (Tom Lloyd-Jukes), когда мимо него с ревом проносились 70-тонные танки в густом облаке пыли.

Позднее в октябре британские солдаты проведут совместные военные учения с 20 тысячами военнослужащих Омана. Несколько сотен британских морских пехотинцев произведут высадку на берег при помощи десантных кораблей и вертолетов.

По словам Стеннинга, те не слишком многочисленные силы, которыми он командует, могут нанести серьезный удар: "Нужно всего лишь использовать весь доступный потенциал, чтобы проверить свои силы. Нам не нужен вес в 200 килограммов - достаточно 20".

Возможные горячие точки:

1. Эстония

Примерно один из четырех жителей этой страны - этнический русский, что является источником напряжения, которое Кремль пытается использовать в своих интересах. В 2007 году там начались волнения в связи с планами по сносу статуи советского солдата, и эта страна поверглась серьезной кибератаке. Соединенное Королевство отправило туда 850 своих военнослужащих, чтобы сдержать российскую агрессию.

2. Украина

В 2014 году Россия аннексировала Крым и поддержала сепаратистов на востоке Украины. Война на Украине продолжается, и значительные территории сейчас находятся под контролем ополченцев. Украина заявляет, что Россия в настоящее время блокирует украинские порты в Азовском море.

3. Балканы

Два года назад Россия, по некоторым данным, поддержала покушение на прозападного премьер-министра Черногории и попытку свергнуть его правительство. Но попытка госпереворота провалилась. Теперь Евросоюз и Россия соперничают друг с другом за влияние в этом регионе.

4. Ливия

Влияние России в этой разрушенной войной и богатой нефтью стране растет. Кремль налаживает отношения как с поддерживаемым ООН правительством в Триполи, так и с генералом Халифой Хафтаром (Khalifa Haftar), который командует повстанцами. Ливия играет ключевую роль для европейской безопасности, потому что она представляет собой ворота для мигрантов из Африки. Теперь Путин может заявлять, что интервенция Дэвида Кэмерона в 2011 году стала причиной погружения Ливии в хаос.

5. Сирия

Путин перебросил в Сирию российских военных, а также военные самолеты и грозные ракеты класса земля-воздух, чтобы помочь режиму президента Башара аль-Асада. Эта военная кампания России превратила ее в ведущего игрока на Ближнем Востоке и помогла ей сохранить свою военно-морскую базу в Средиземном море.

Комментарии читателей:

John Lewis: Все просто: нам нужно больше военных и больше снаряжения, а также танков, истребителей и эсминцев.

Нам не нужно пытаться достичь уровня России, и мы не сможем этого сделать. У нее огромные территории, которые ей необходимо защищать, и не менее протяженные границы. А Соединенное Королевство входит в состав НАТО. Но нам действительно нужна более сильная армия, которая сможет обеспечить надежную оборону, не прибегая к ядерному оружию спустя 10 минут после начала боев.

Krunger: Учитывая разницу в размерах двух армий и более высокий уровень российского оружия, нам, возможно, стоит поупражняться в том, как нужно вести переговоры о капитуляции.

John Sheard: Разумеется, необходимо продолжать проводить подобные военные учения, чтобы поддерживать боевой дух армии. Однако учитывая, что наши вооруженные силы сейчас достигли самой низкой точки со времен Крымской войны, это всего лишь попытка создать видимость.

Пожалуй, единственно верное высказывание выше - это утверждение, что Кэмерон совершил величайшую глупость, начав кампанию в Ливии. Однако главной бедой для влияния Запада стала трусость Обамы, когда он не смог выполнить свою угрозу о пересечении красных линий после того, как в Сирии было применено химическое оружие.

Philip Schneider: Полностью с вами согласен. Святой Обама оставил после себя хаос. Иногда интервенция, к сожалению, необходима. Отсутствие способности прогнозировать сделало мир более опасным.

Pseudonym: Россия не является серьезной угрозой. Напомню, что та разница, на которую Трамп недавно увеличил военный бюджет США, практически полностью перекрывает весь военный бюджет России.

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Марк Хукман (Mark Hookman)