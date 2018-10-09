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09.10.2018
ИноСМИ

National Interest (США): Новые израильские Ф-35 против российских С-300 в Сирии. Кто победит?

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Минобороны РФ доставилo комплексы ЗРК С-300 в Сирию
Минобороны РФ доставилo комплексы ЗРК С-300 в Сирию.
Источник: © Министерство обороны РФ | Перейти в фотобанк

Даже без использования всего потенциала программного обеспечения "Блок 3Ф" (Block 3F) у израильских самолетов Ф-35 есть большие возможности для нанесения удара по недавно поставленным в Сирию системам ПВО С-300. Однако маловероятно, что Израиль будет атаковать эти батареи, пока они находятся под контролем россиян.

Россия отправила в Сирию ракетные системы противовоздушной обороны С-300. Впрочем, сирийскому режиму Башара Асада понадобится еще несколько месяцев, чтобы под тщательным российским руководством научиться ими пользоваться. А тем временем развернутым оружием будут управлять военные советники, которых пришлет Москва.

Присутствие российских войск будет означать, что Тель-Авиву придется временно воздержаться от ударов по этим ракетным системам, если будет такая необходимость. Но если посмотреть на ситуацию с чисто военной точки зрения, то появление С-300 в Сирии никак не ограничивает возможности Израиля.

В арсенале Тель-Авива есть Ф-35I, которые относительно легко могут расправиться с российскими С-300. "Операционные возможности ВВС таковы, что эти батареи никак не ограничивают их действия. Все знают, что у нас есть стелс-истребители, лучшие самолеты в мире. Эти российские батареи не способны их даже заметить", - сказал министр регионального сотрудничества Израиля Цахи Ханегби.

Одной из главных задач Ф-35 изначально было подавление и уничтожение вражеских систем ПВО, таких как С-300. И в будущем эти истребители будут еще более грозными в выполнении этих задач благодаря программному обеспечению Block 3F и Block 4, а также различным техническим конфигурациям. Тель-Авив объявил, что его Ф-35 находятся в полной боеготовности с декабря 2017 года. А в прошлом феврале Израиль подписал соглашение с "Локхид Мартин", согласно которому израильская модификация истребителя будет обновлена до Block 3F+ до декабря 2021 года.

Но даже без доступа к полному функционалу Block 3F прямо сейчас, израильский флот Ф-35 дает ВВС страны способность нанести удар по сирийским С-300. Собственно, эти самолеты могут справиться с этой задачей лучше, чем любой другой истребитель. Сдерживающим фактором, правда, будет то, что этими ракетами сейчас напрямую управляют россияне. В Москве говорят, что на подготовку солдат Сирии понадобится как минимум три месяца. Впрочем, Израиль может серьезно задуматься об уничтожении С-300, когда Россия окончательно передаст их под сирийский контроль.

Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ.


Дейв Маджумдар (Dave Majumdar)

08.10.2018
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Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Россия
Сирия
США
Продукция
С-300
Компании
Lockheed-Martin
Персоны
Башар Асад
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1 комментарий
№1
09.10.2018 02:59
Цитата, q
Все знают, что у нас есть стелс-истребители, лучшие самолеты в мире.
Пилоты которых периодически жалуются на плохое самочувствие....

С начала испытаний в 2006 году сообщалось о десяти эпизодах ухудшения самочувствия экипажа F-35, столько же было выявлено в 2017 году. Пять из них зафиксировали на базе Льюк в Аризоне, после чего полеты перспективной машины приостановили.

Раз уже Сирии передали три дивизиона С-300 и игра идет на повышение ставок, то логично сформировать в составе сирийской ПВО роту РЭБ, оснащенной комплексом 1Л222 "Автобаза", как комплексом одного (с С-300) поколения и в большей степени ориентированным на отражение воздушного нападения.

Несмотря на наличие в Сирии более современных средств РЭБ, принадлежащих ВС РФ, у сирийской стороны (опять же желательно под управлением наемников славянской национальности) должны быть свои собственные силы и средства хотя бы исходя из формулы: "минимально и достаточно", в конечном итоге  каждый кирпичик этой системы будет играть на конечный результат. А конечным результатом здесь может являться приближение или отдаление Третьей Мировой войны (если их-нас разнесут в хлам и без потерь, то завтра ждите новый мировой порядок у своих ворот).
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