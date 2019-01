Турция просит разрешения России на использование сирийского воздушного пространства

Веб-ресурс "Al-Monitor" опубликовал небезынтересный материал "Ankara seeking Russian permission for use of Syrian airspace" ("Анкара просит разрешения России на использование сирийского воздушного пространства") турецкого военного обозревателя Метина Гюрджана (Metin Gurkan).

Истребители Lockheed Martin F-16C Fighting Falcon ВВС Турции с опытными образцами управляемых авиационных бомб Roketsan TEBER-82 (с) Gem Dogut

Если бы вы спросили меня, какой главный урок Турция извлекла из двух своих основных операций в Сирии - "Щит Евфрата" и "Оливковая ветвь", - я без колебаний ответил бы: "Не входите в Сирию, если вы не уверены в превосходстве в воздухе". Обе операции научили Анкару, что поддержка с воздуха, обеспечиваемая F-16, вооруженными беспилотниками и ударными вертолетами для защиты турецких сил на земле и поддержания оперативного темпа жизненно важна для действий против противника, располагающего хорошо укрепленными узлами сопротивления, туннелями, противотанковыми ракетами, фугасами, снайперами, бронетехникой и массированной огневой поддержкой с гаубицами и реактивными системами залпового огня.

Турция прекрасно осознает, что военная операция в северо-восточной части Сирии, в которой турецкие солдаты удерживают свои позиции, а затем постепенно продвигаются вперед, требует открытия воздушного пространства Сирии для военно-воздушных сил Турции. Во время операции "Оливковая ветвь" Анкара получила существенную поддержку от России в воздушном пространстве. Москва могла регулировать темпы операции "Оливковая ветвь", периодически закрывая воздушное пространство Сирии для турецких ВВС. Закрытие Москвой воздушного пространства Африн для турецких самолетов в период с 18 по 24 марта позволило подразделениям курдских Отрядов народной самообороны (YPG) отойти из Африна в Тель-Рифаат, не подвергаясь атакам со стороны турецких ВВС.

Другими словами, разрешения Москвы на использование Анкарой сирийского воздушного пространства позволяют России определять темп и продолжительность турецких военных операций на территории Сирии.

Взгляд турок снова обратился к Москве, куда 29 декабря нанесла визит большая турецкая делегация, включавшая министра иностранных дел, министра обороны и главу национальной разведки.

Главным пунктом их повестки дня, хотя это не было упомянуто в заявлениях после переговоров, было убедить Москву разрешить Турции использовать сирийское воздушное пространство, что уже было одобрено Вашингтоном, при условии, что Турция возьмет на себя борьбу с Исламским государством (ИГ).

В состав российской стороны на переговорах входили министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, начальник Генерального штаба Валерий Герасимов, полномочный представитель Президента России по Сирии Александр Лаврентьев и помощник Президента России Юрий Ушаков.

"Турция и Россия заявили, что договорились о координации действий в Сирии по ее очищению от всех террористических группировок после объявления США о выводе войск из этой разрушенной войной страны. Лавров подчеркнул, что обе стороны договорились о координации действий вооруженных сил для ликвидации террористической угрозы в Сирии, добавив, что соглашение также предусматривало необходимость активизации работы по обеспечению репатриации беженцев ", - пишет газета "Hurriyet Daily News".

С лета 2014 года ВВС США фактически поддерживали запретную для полетов зону над северо-восточной Сирией, охватывающую район боевых действий YPG против Исламского Государства. ВВС США перехватили сирийские самолеты и вертолеты, нацеленные на курдские силы в Хасаке в августе 2016 года, и даже сбили сирийский боевой самолет, атаковавший возглавляемые курдами силы в Табке в июле 2017 года. Кроме того, в феврале 2018 года нсколько самолетов А-10 ВВС США уничтожили тяжело вооруженную бронированная колонну сил режима Асада, которая начала наступление через реку Евфрат против важных объектов YPG.

С лета 2014 года, несмотря на некоторые опасные боевые ситуации, ВВС США не перехватывали ни один турецкий самолет и не наносили ударов по турецким военным подразделениям на земле.

Но после неожиданного решения президента США Дональда Трампа вывести войска из Сирии ситуация с господством в воздухе в сирийском воздушном пространстве изменилась. Что очевидно, так это то, что ВВС США больше не будут иметь полного господства в воздухе над северо-восточной Сирией. Кто будет новым боссом тогда? Несомненно, Россия.

Анкара по своему опыту в Сирии знает, что Москва не шутит. Турция хорошо поняла из инцидента 25 ноября 2015 года, когда российский Су-24 был сбит турецким F-16, насколько серьезной может быть турецко-российская конфронтация в сирийском воздушном пространстве. Кроме того, турки не забыли, что четыре турецких солдата были убиты в сирийском аль-Бабе боеприпасами, сброшенными российскими военными самолетами из-за "ошибки во взаимодействии".

YPG знают важность объявления бесполетной зоны над северо-восточной Сирией. Мы слышали о сообщениях о том, что YPG, связанные с Рабочей партие Кудистана (РПК), вели переговоры с Францией о возможности объявления французами фактической бесполетной зоны на северо-востоке Сирии.

Некоторые высказываются за введение ООН бесполетной зоны над небом северо-восточной Сирии аналогична той, которая была установлена ??в Боснии в 1993 году после принятия резолюции 816 Совета Безопасности ООН, санкционировавшей введение предыдущих запретов на все полеты над Боснией. Однако, учитывая российские и китайские возможности наложить вето в Совете Безопасности, принятие чего-либо, напоминающего эту резолюцию, сегодня представляется крайне маловероятным.

Анкара, которая, по-видимому, получила благословение Соединенных Штатов на использование воздушного пространства северо-восточной Сирии, после этого направила своих высокопоставленных официальных представителей в области обороны и безопасности в Москву для получения ее разрешения на полеты. Анкара считает необходимым использовать воздушное пространство Сирии как для операций к востоку от Евфрата, так и для искоренения остатков ИГ.

Хорошо информированные источники в Анкаре, которые не хотели, чтобы их идентифицировали, сказали, что Анкара планирует использовать воздушное пространство Сирии и некоторые базы, которые Соединенные Штаты будут эвакуировать, чтобы устранить остатки ИГ, которые находятся на расстоянии 300-350 километров (185-220 миль) от турецкой границы. Это будет означать полеты турецких F-16 на глубину примерно до Дейр-эз-Зора в Сирии.

Анкара также просит о координации с российскими силами, чтобы убедить силы Асада избегать нападения на самолеты и вертолеты турецких ВВС.

В третью неделю декабря появились неподтвержденные местные сообщения о том, что силы Асада могут в одностороннем порядке объявить бесполетную зону по просьбе YPG.

Официальные лица в Анкаре говорят, что, по их мнению, Дамаск не мог бы инициировать такую ??акцию без разрешения Москвы и что, хотя силы Асада имеют системы ПВО С-200 и С-300, они технически не способны ее осуществить. Турецкие источники сообщают "Аль-Монитор", что Анкара внимательно следит за "превентивными" воздушными атаками Израиля на сирийские цели.

Эксперты в Анкаре говорят, что любая операция, которую планирует Турция, не может быть отменена только потому, что силы президента Сирии Башара Асада имеют системы ПВО. В качестве сдерживающего фактора против сил Асада Анкара в первую очередь будет полагаться на ракеты класса "воздух-поверхность" и высокоточные управляемые авиационные бомбы TEBER-82 , которые были недавно разработаны Турцией.

Но посмеет ли Турция использовать воздушное пространство на северо-востоке Сирии, несмотря на противодействие со стороны Москвы? Нет. Если бы Анкара думала о воздушной операции несмотря на российское противодействие, высокопоставленная турецкая делегация не была бы в Москве 29 декабря.