Замминистра обороны России Алексей Криворучко провел рабочие совещания на предприятиях Санкт-Петербурга

ЦАМТО, 8 октября. Замминистра обороны Алексей Криворучко ознакомился с производственными мощностями АО "Заслон", которое занимается разработкой и поставкой радиолокационных средств в интересах боевой авиации ВКС и кораблей ВМФ.

А.Криворучко оценил полигон предприятия, позволяющий в условиях, приближенным к реальным, проводить испытания радиолокационных систем, разработанных для корветов серии 20380.

Замглавы оборонного ведомства поручил производителям ускорить процесс проведения испытаний нового радиолокационного комплекса для корветов серии 20380, а также поддержал проведение модернизации уникального радиолокационного комплекса для самолетов МиГ-31БМ, значительно расширяющего его возможности.

Кроме того, А.Криворучко провел серию совещаний на ЦКБ МТ "Рубин" и СПМБМ "Малахит" по вопросам развития подводного флота, а также на ПАО "Звезда", по вопросам выполнения обязательств предприятием перед Министерством обороны по поставкам и ремонту судовых дизельных двигателей, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.