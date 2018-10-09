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09.10.2018
ЦАМТО

Замминистра обороны России Алексей Криворучко провел рабочие совещания на предприятиях Санкт-Петербурга

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Алексей Криворучко. Архивное фото
Алексей Криворучко. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Александр Натрускин

ЦАМТО, 8 октября. Замминистра обороны Алексей Криворучко ознакомился с производственными мощностями АО "Заслон", которое занимается разработкой и поставкой радиолокационных средств в интересах боевой авиации ВКС и кораблей ВМФ.

А.Криворучко оценил полигон предприятия, позволяющий в условиях, приближенным к реальным, проводить испытания радиолокационных систем, разработанных для корветов серии 20380.

Замглавы оборонного ведомства поручил производителям ускорить процесс проведения испытаний нового радиолокационного комплекса для корветов серии 20380, а также поддержал проведение модернизации уникального радиолокационного комплекса для самолетов МиГ-31БМ, значительно расширяющего его возможности.

Кроме того, А.Криворучко провел серию совещаний на ЦКБ МТ "Рубин" и СПМБМ "Малахит" по вопросам развития подводного флота, а также на ПАО "Звезда", по вопросам выполнения обязательств предприятием перед Министерством обороны по поставкам и ремонту судовых дизельных двигателей, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

08.10.2018
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Страны
Россия
Продукция
МиГ-31
МиГ-31БМ
Компании
Малахит С-ПМБМ
Минoбороны РФ
ЦКБ МТ Рубин
Персоны
Криворучко Алексей
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