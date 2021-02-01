Шойгу сообщил о новых образцах вооружения российской армии

Вооружённые силы России в 2020 году получили первый истребитель пятого поколения Су-57, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Среди поступившей в ВС РФ в прошлом году техники Шойгу назвал пять модернизированных ракетоносцев Ту-95МС, 10 модернизированных перехватчиков МиГ-31БМ, 10 многофункциональных истребителей Су-35С и самолёт пятого поколения Су-57.

«За прошлый год в российскую армию поступило более 6 тыс. 600 основных образцов вооружения, военной и специальной техники», - сказал министр на Едином дне приёмки военной продукции.

Су-57 - многоцелевой истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных целей в дальних и ближних боях, поражения наземных, надводных целей противника с преодолением систем ПВО. Его первый полет состоялся 29 января 2010 года.

«В 2020 году продолжилось перевооружение 13-й ракетной дивизии Ракетных войск стратегического назначения на новейший стратегический ракетный комплекс «Авангард». В декабре заступили на боевое дежурство еще 2 ракеты с гиперзвуковыми крылатыми блоками», - сообщил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко на Едином дне военной приемки.

Он подчеркнул, что Минобороны уделяет особое внимание развитию и поставке боевого высокоточного и гиперзвукового оружия.

Криворучко также сообщил, что дивизионный комплект зенитного ракетного комплекса «Бук-М3», 11 баллистических ракет и 15 новых самолетов поступили в войска в четвертом квартале прошлого года.