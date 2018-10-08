Войти
08.10.2018
ТАСС

Минобороны: около 80% россиян уверены в Вооруженных силах страны

194
0
0
Военнослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ.
Источник: © Сергей Савостьянов/ТАСС

По словам начальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС Евгения Бурдинского, отношение к военной службе изменилось как у молодых людей, так и у их родителей

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Порядка 80% граждан уверены в Вооруженных силах России. Об этом рассказал в субботу в эфире радиостанции "Эхо Москвы" начальник главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Евгений Бурдинский. По его словам, отношение к военной службе изменилось как у молодых людей, так и у их родителей.

"Мы проводим социологические опросы и очень четко реагируем. Мы смотрим по субъектам федерации. Какой возраст как относится к армии. Все эти исследования показывают, что 80% [россиян] уверены в Вооруженных силах", - сказал Бурдинский.

07.10.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
08.10.2018
Весомый аргумент: как Россия будет вводить в строй ракеты "Сармат"
08.10.2018
Русские идут: Латвию напугал корабль ВМФ России
08.10.2018
Обсудят С-300: Нетаньяху анонсировал встречу с Путиным
08.10.2018
"Ясень" vs Virginia. Русский ответ американским подводным охотникам
08.10.2018
Авиация Балтийского флота получила еще пять модернизированных вертолетов Ка-27М
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 08.10 06:00
  • 1
"Входим в зону ПВО, нас кто-то облучает". Летчик-испытатель МиГ-35 стал "навигатором"
  • 08.10 05:38
  • 757
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 08.10 05:32
  • 48
Греция недовольна военным сближением России и Турции
  • 08.10 05:17
  • 166
Великобритания в ответ на "агрессию России" испытала аналог "Панцирь-С1"
  • 08.10 04:26
  • 49
Росгвардия получит АК "двухсотой серии"
  • 08.10 03:00
  • 21
Скоростной вертолет-разведчик разогнался быстрее 200 узлов
  • 08.10 01:05
  • 69
ВМФ планирует до 2025 года получить три корвета проекта 20386
  • 08.10 00:07
  • 1655
Как насчёт юмористического раздела?
  • 07.10 21:05
  • 27
СМИ США: Российская ракета Х-35У может угрожать только рыбакам
  • 07.10 20:56
  • 5
В России назвали провальное космическое оружие СССР
  • 07.10 20:35
  • 257
Клинцевич анонсировал строительство шести российских авианосцев
  • 07.10 19:14
  • 133
Минобороны может купить минимум 14 топливозаправщиков Ил-78М-90А к 2027 году
  • 07.10 18:30
  • 80
Обзор программы создания Ил-114-300
  • 07.10 17:23
  • 22
"Гнусная деятельность": Пентагон против передачи С-300 Сирии
  • 07.10 14:36
  • 7594
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков