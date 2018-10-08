Минобороны: около 80% россиян уверены в Вооруженных силах страны

По словам начальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС Евгения Бурдинского, отношение к военной службе изменилось как у молодых людей, так и у их родителей

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Порядка 80% граждан уверены в Вооруженных силах России. Об этом рассказал в субботу в эфире радиостанции "Эхо Москвы" начальник главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Евгений Бурдинский. По его словам, отношение к военной службе изменилось как у молодых людей, так и у их родителей.

"Мы проводим социологические опросы и очень четко реагируем. Мы смотрим по субъектам федерации. Какой возраст как относится к армии. Все эти исследования показывают, что 80% [россиян] уверены в Вооруженных силах", - сказал Бурдинский.